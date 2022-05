Zucchetti und shopreme schließen Partnerschaft

Führende Anbieter von POS- und Scan & Go-Lösungen beschleunigen die Customer Journey!

Zucchetti und shopreme bieten Einzelhändlern erhebliche Vorteile durch Scan & Go Features, kürzere Warteschlangen an den Kassen und erhöhte Kundenzufriedenheit durch smarte Funktionen.

shopreme revolutioniert mit dem ersten ganzheitlichen Scan & Go -Ökosystem den stationären Einzelhandel und hilft Händlern, außergewöhnliche hybride Einkaufserlebnisse zu schaffen. Kunden erledigen Ihre Einkäufe damit schnell und einfach, indem Sie Produkte selbst mit dem Smartphone scannen und bezahlen und so Warteschlangen am POS vermeiden.

Gleich einem Schweizer Taschenmesser des Smart Shoppings bietet shopreme Händlern die passende Lösung für jeden Use Case: ein mächtiges Software Development Kit (SDK), das eine nahtlose Integration in bestehende Apps ermöglicht, eine flexible Web-App, sowie native White-Label-Apps für Android, iOS, und Zebra Hand-Scanner.

Verbraucher profitieren dank der Integration von shopreme und z.B. TCPOS von verschiedenen Funktionen wie schnellem und einfachem mobilem Self-Checkout, sicheren mobilen Zahlungen, Einkaufslisten, personalisierten Empfehlungen und mehr.

Händler gewinnen dadurch optimierte Geschäftsprozessen, gesteigerten Umsatz und Loyalität sowie wertvolle Kundeninformationen. Die Vorintegration aller relevanten Zucchetti-Dienste in shopreme verkürzt die Projektlaufzeit auf ein Minimum. Einzelhändler, die beispielsweise bereits TCPOS nutzen, können Scan & Go nahezu unmittelbar in ihren Filialen ausrollen.

„Mit dieser Partnerschaft erweitert Zucchetti sein Portfolio um Scan & Go, eine wesentliche Funktionalität, die von Einzelhändlern und Verbrauchern gleichermaßen geschätzt wird“, erklärt Dirk Schwindling, Zucchettis World Business Operations Executive VP. „Heutzutage wollen die Menschen uneingeschränkt einkaufen, von zu Hause, unterwegs und im Geschäft. Mehrere Touchpoints im Geschäft wie Self-Checkout, Kioske, intelligente Waagen usw. machen das Einkaufserlebnis schneller und unabhängiger. All das sorgt dafür, dass die Kunden gerne wiederkommen!“

„Ich freue mich sehr über die neue Partnerschaft und Zusammenarbeit mit Zucchetti“, sagt Nico Müller, shopremes Chief Commercial Officer. „Mit TCPOS und ePOS Cloud hat sich Zucchetti einen hervorragenden Ruf in der Handelsbranche erarbeitet. Die Vorab-Integration von shopreme als führendem Scan & Go-Anbieter wird Zucchetti-Kunden, die Scan & Go in ihren Geschäften einführen wollen, eine extrem kurze Time-to-Market ermöglichen.“

Besuchen Sie den Zucchetti-Stand auf der EuroCIS, 31.05.-02.06.2022, Halle 9, Stand E22. Weitere Informationen (https://market.zucchetti.com/eurocis-2022-zucchetti).

Mit mehr als 8.000 Mitarbeitern, einem internationalen Netzwerk von mehr als 2.000 Partnern und über 700.000 Kunden ist die Zucchetti Group eines der wichtigsten italienischen IT-Unternehmen in Europa.

Die Zucchetti Group bietet Software, Hardware und IT-Dienstleistungen für Unternehmen, Buchhalter, Berater und Handelsverbände an, welche sich einen erheblichen Wettbewerbsvorteil sichern und sich für all ihre IT-Bedürfnisse auf einen einzelnen Partner verlassen wollen.. www.zucchetti.com

TCPOS ist die POS-Software der Zucchetti-Gruppe für Retail, Hospitality und Freizeit.

Firmenkontakt

Zucchetti Switzerland SA

N. N.

Centro San Martino, Via Moree 16

6850 Mendrisio

+41 91 604 20 80

infoch@tcpos.com

http://www.zucchetti.com

Pressekontakt

Vitamin11 Marketingberatung

Gina Nauen

Ulrich-Kaegerl-Str. 19

94405 Landau

+49 9951 600 601

gina.nauen@vitamin11.de

http://www.vitamin11.de

Bildquelle: www.zucchetti.com/de