Zucchetti auf der EuroShop 2023: The Power of Integration

Vom 26. Februar bis 2. März trifft sich die Retail-Welt wieder in den Düsseldorfer Messehallen. Selbstverständlich darf auch in unserem Kalender dieser Termin nicht fehlen.

Hiermit laden wir Sie herzlich auf den Zucchetti-Stand E41 in Halle 6 auf der EuroShop 2023 ein und freuen uns, Sie dort bei gutem Kaffee zu einem persönlichen Gespräch zu treffen!

Der diesjährige Fokus liegt auf einer neuen Welle des intelligenten Einzelhandels, welche wir bei Zucchetti mitnehmen, damit Sie noch näher an Ihren Kund/innen bleiben können. Mittels gezielter Informationen und Promotionen sowie unterschiedlichen Verkaufsmöglichkeiten und einer immer größer werdenden Anzahl an Touchpoints, die die Nutzer/innen zu Hause, unterwegs und im Geschäft begleiten – von morgens bis abends, 24/7, wann immer es gewünscht und gebraucht wird.

Self-ordering – The customer journey in total freedom

Dank einer Vielzahl vollständig integrierter Zucchetti-Lösungen erleben Endkunden eine 360°-Omnichannel-Lösung, die schnell, unkompliziert, bequem und völlig unabhängig ist.

Ihr Geschäft wird 100% digital dank ZDP – Zucchetti Digital Platform. Funktionen wie Click & Collect, Order & Delivery sowie andere Online-Funktionen erleichtern die Auswahl und Abholung von Artikeln. Die Websites und TCApp sind für Ihre Kund/innen da, um mehr über Produkte zu erfahren und diese auszuwählen, um sie entweder nach Hause geliefert zu bekommen oder im Geschäft abzuholen.

Im Geschäft informieren Digital Signage-Monitore über Werbeaktionen und die Verfügbarkeit von Sonderposten. Kioske und Selbstbedienungskassen verkürzen die Warteschlangen und maximieren die Kundenzufriedenheit ohne direkte Interaktion mit dem Personal. Dadurch sparen Sie Betriebskosten und können Ihr Team dort einsetzen, wo ein schnellerer Service benötigt wird.

Entdecken Sie auch, wie die brandneue Zucchetti Scan & Go-Lösung den Einkaufsprozess mit einer App beschleunigt, indem einfach der QR-Code des Artikels gescannt und das Bezahlen ohne Anstehen an der Kasse ermöglicht wird.

Geben Sie Ihrem Kassensystem die Kraft des Sehens, indem Sie visioncheckout hinzufügen. Ein innovatives und praktisches, KI-gestütztes Artikelerkennungssystem, welches das Scannen, Erkennen und Bezahlen von Artikeln und Speisen in den Gastronomiebereichen Ihres Geschäfts in weniger als sieben Sekunden erledigt.

In the store like home

Aber Zucchetti lässt die Kund/innen bei Bedarf nicht allein und wir vergessen nicht, wie wichtig Personal ist, wenn es gebraucht wird. Dank Handhelds und Tablets verwandeln sich die Bediener/innen von traditionellen Kassen in echte digitale Assistent/innen, die das Angebot im Geschäft verfolgen, Produkte empfehlen und beim Erkunden unterstützen können. Ihre Besucher/innen werden sich wie zu Hause fühlen und so eine reibungslose, zufriedenstellende Erfahrung machen, die sie gerne wiederkommen lässt.

Dies ist gleichzeitig der erste Schritt zur Stärkung der Kundenbindung, die durch die Registrierung von Kund/innen und das Angebot einer Vielzahl von Werbeaktionen, Gutscheinen, Geschenkkarten und Punkteaktionen gepusht werden kann.

TCPOS, ePOS Cloud, Tilby und euroSUITE: Wir haben unser POS-Lösungsportfolio perfektioniert und bieten Ihnen nun gleich vier leistungsstarke POS-Lösungen, die jeweils auf Ihre speziellen Anforderungen zugeschnitten sind. Von Supermärkten über Non-Food-Retail wie Mode- und Luxusgeschäfte, Hardware-Lieferanten, Baumärkte, Filialhandel und Franchise-Ketten, von Restaurants bis zu Kantinen, von Hotels bis zu Stadien: Der perfekte Point-of-Sale für jeden Bedarf.

ERP and HR: The power of integration

Verbessern Sie die Organisation der Arbeitsabläufe Ihrer Mitarbeitenden mit Zucchetti HR und prognostizieren Sie deren Tätigkeit dank einer leistungsstarken und innovativen künstlichen Intelligenz.Darüber hinaus bietet Zucchetti eine integrierte Lösung zwischen Mago ERP, MagoCloud und dem TCPOS Kassensystem an, die darauf abzielt, effiziente und vollständig nahtlose zu gewährleisten.

Möchten Sie mehr über Zucchettis Vision des Einzelhandels erfahren?

Dann vereinbaren Sie jetzt einen Termin und sichern Sie sich Ihr Messeticket, indem Sie diesem Link folgen https://market.zucchetti.com/zucchetti-euroshop. Einer unserer Experten wird sich zeitnah zur Terminvereinbarung mit Ihnen in Verbindung setzen. Alternativ können Sie sich auch direkt an Ihren vertrieblichen Ansprechpartner wenden.

Wir freuen uns auf Sie!

Mit mehr als 6.000 Personen, einem landesweiten Vertriebsnetz von mehr als 1.150 Partnern in Italien und 350 in weiteren Ländern und über 400.000 Kunden ist die Zucchetti Group eines der wichtigsten italienischen IT-Unternehmen.

Die Zucchetti Group bietet Software, Hardware und IT-Dienstleistungen für Unternehmen, Buchhalter, Berater und Handelsverbände an, welche sich einen erheblichen Wettbewerbsvorteil sichern und sich für all ihre IT-Bedürfnisse auf einen einzelnen Partner verlassen wollen. www.zucchetti.com

TCPOS ist die POS-Software der Zucchetti-Gruppe für Retail, Hospitality und Freizeit.

