Zucchetti auf der EuroCIS 2022

Digitale Transformation im Einzelhandel und wie sie gelingt!

Auch in diesem Jahr wird Zucchetti wird als Aussteller auf der EuroCIS, der führenden Fachmesse für Retail Technology, vertreten sein. Als 360°-Lösungsanbieter stellt Zucchetti dort seine Produkte vor, mit denen Einzelhändler ihr Business auf sichere und digitale Weise revolutionieren können.

Wie das funktioniert? Zum Beispiel durch diverse Touchpoints für die gesamte Guest Journey: e-Commerce und personalisierte Promotionen, mobile Apps für Order, Pick-up und Delivery, die neue Digital Platform von Zucchetti, Self-Checkout-Systeme und Self-Service-Kioske, und das brandneue „Grab & Go“-Erlebnis für Non-Attended-Shops!

Passend dazu bietet Zucchetti gleich mehrere leistungsstarke POS-Lösungen: TCPOS, ePOS Cloud, Tilby und euroSuite: Das POS-Lösungsportfolio wurde erweitert und bietet nun vier leistungsstarke POS-Lösungen, die jeweils auf die speziellen Businessanforderungen der Kunden zugeschnitten sind. Von Supermärkten über Non-Food-Retail, Mode- und Luxusgeschäfte bis zu Hardware-Lieferanten, DIY-Shops, Baumärkten, Filialhandel, Discounter und Franchise-Ketten: Die perfekte Point-of-Sale-Lösung fur jeden Bedarf.

#VisionCheckout

Schon immer werden Artikel beim Kassieren in Betriebsrestaurants optisch erfasst – schneller und genauer geht es nicht.

Bisher hat das der Kassierer übernommen… doch jetzt bringen wir Kassen das Sehen bei, um diese Präzision und Zuverlässigkeit zu erhalten und gleichzeitig die Warteschlangen zu verkürzen. Mit Hilfe KI-basierter Essenserkennung erfasst der Visioncheckout zuverlässig und schnell alle Artikel und bucht sie automatisiert im Kassensystem ein.

#SafeAndDigital

Entdecken Sie die brandneue Digital Platform von Zucchetti, eine umfassende, cloudbasierte SaaS-Software-Suite, die für die Verwaltung des digitalen Kundenerlebnisses mit Kernfunktionen wie der Verwaltung von Bestellungen, Zahlungen, Produkt- und Ladeninformationen sowie dem Kundendatenmanagement entwickelt wurde. Darüber hinaus verfügt die Plattform über einen ständig wachsenden Anwendungsmarktplatz, der es ermöglicht, zusätzliche Lösungen von Drittanbietern anzubinden und mit ihnen zu arbeiten, z. B. Kundenschnittstellen, Delivery-Anbieter, CRM- und Marketingautomatisierungen, Treue- und Geschenkkarten, Datenanalysen und Kioske.

#NoWaiting

Machen Sie mit Zucchetti und der großen Vielfalt an Touchpoints Ihren Store zur digitalen Drehscheibe für jedes Kundenbedürfnis! Am Ende des Einkaufs an der Kasse aufs Bezahlen warten – sicher kein Highlight. Anders sieht es mit der Zucchetti SelfCheckout-Lösung aus. Lassen Sie Ihre Kunden eine sichere und unabhängige Customer Experience durch das eigene Abkassieren genießen. Der oftmals volle Kassenbereich wird durch das neue System entlastet, so dass es zu den Stoßzeiten bedeutend kürzere Wartezeiten für die Kunden gibt. Durch den schnelleren Bezahlvorgang wird die Kundenzufriedenheit maßgeblich gesteigert.

#GrabAndGo

„Grab & Go“ im Non-Attended-Shop! Entdecken Sie, wie die Zusammenarbeit zwischen Zucchetti und etAil-tech ultra-Komfort in Ihren Geschäften mit nahtlosem Checkout in unbeaufsichtigten Verkaufsstellen (auch als „Selbstbedienungsshops“ oder „Non-Attended Shops“ bekannt) bringt. Die Lösung verwandelt den Point-of-Sale in einen autonomen Store mit einem modernen, komfortablen Einkaufserlebnis. Unser Versprechen an Einzelhändler ist eine Lösung mit minimaler POS-Nachrüstung und höchster Genauigkeit.

#BestChoice

Kommunikation optimieren. Kosten reduzieren. Mitarbeiter vernetzen. Zeiten erfassen. Mit Zucchetti HR, der innovativen Workforce-Management-Software von Zucchetti, setzen Sie Ihr Unternehmen ohne Umwege auf Erfolgskurs. Zucchetti HR optimiert alle Prozesse in Sachen Verwaltung, smarte Einsatzplanung, Spesenberichte, Workforce Management, Anwesenheiten und mehr. Unabhängig davon, in welcher Branche Ihr Unternehmen tätig ist oder in welchem Kontext Ihre Mitarbeiter tätig sind: Zucchetti HR unterstützt Sie zuverlässig bei allen Aktivitäten rund um Ihr Personal.

#IncreaseYourBusiness

Mit Mago ERP gelingt es, innerhalb kürzester Zeit interne Abläufe zu beschleunigen, Routine-Arbeiten zu automatisieren, Betriebskosten zu reduzieren, Wachstum zu generieren und Erträge zu steigern.

Dabei spannt Mago ERP den Bogen von Ein- und Verkauf über die Lager- und Logistiksteuerung, die Produktion und die Ressourcenverwaltung bis hin zum Finanzmanagement und der umfassenden Buchhaltung mit Steuerwesen und Bilanzierung. Des Weiteren ist die cloudbasierte Version MagoCloud die neue Generation von Anwendungen, die für ein Cloud-Szenario entwickelt wurden, das sich auf Sicherheit, Verteilung und die Fähigkeit zum Betrieb in einer Public oder Private Cloud konzentriert.

Sie denken, das war es schon? Bei Weitem nicht! Stichwort „nahtlose Zusammenarbeit“: Entdecken Sie an unserem Stand die Power der Integration. Unsere Lösungen sind hochgradig skalierbar und integriert. Ob POS, Zucchetti HR, Mago ERP, e-Commerce oder zahlreiche Loyalty-Lösungen. Stellen Sie unsere Lösungen, wie beispielsweise unseren Self-Ordering-Kiosk auf die Probe und lassen Sie sich von den modernen Lösungen unserer Gruppe überzeugen, darunter Amilon Gift Cards, unsere Promotion Engine, Digital Signage und viele mehr!

Seien Sie dabei – EuroCIS 2022 in Düsseldorf – vom 31.05.2022 bis 02.06.2022 an Stand 9E22.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren Termin für die Messe und entdecken Sie unsere Lösungen für den Einzelhandel: https://market.zucchetti.com/eurocis-2022-zucchetti

Mit mehr als 8.000 Mitarbeitern, einem internationalen Netzwerk von mehr als 2.000 Partnern und über 700.000 Kunden ist die Zucchetti Group eines der wichtigsten italienischen IT-Unternehmen in Europa.

Die Zucchetti Group bietet Software, Hardware und IT-Dienstleistungen für Unternehmen, Buchhalter, Berater und Handelsverbände an, welche sich einen erheblichen Wettbewerbsvorteil sichern und sich für all ihre IT-Bedürfnisse auf einen einzelnen Partner verlassen wollen.. www.zucchetti.com

TCPOS ist die POS-Software der Zucchetti-Gruppe für Retail, Hospitality und Freizeit.

