Zu zweit entspannen: Thaimassage für Paare in Stuttgart

Bei Kittys Thaimassage wohltuende Entspannung erleben und der Partnerschaft neue Impulse verleihen

STUTTGART. Sich eine Auszeit vom Alltag zu gönnen und Zeit gemeinsam zu verbringen, ist nicht nur von vielen Paaren in Stuttgart gewünscht. Von einer Thaimassage als traditionell fernöstliche Behandlungsform profitieren Körper und Seele gleichermaßen. Dass die spezielle Massagetechnik auch neue Impulse für die Partnerschaft bereithalten kann, weiß Kitty Kammer als Inhaberin eines Thai Massagestudios in Stuttgart.

Das Wissen um die wohltuende Kraft spezieller Massagetechniken reicht im Fernen Osten mehr als 2.500 Jahre zurück. Über die Jahrhunderte wurde die wohltuende Behandlung vor allem zur Linderung von Schmerzen und Beschwerden nach Yoga Übungen oder langem Sitzen während Meditationen genutzt. Längst ist das intensive Massage Erlebnis auch in der westlichen Welt angekommen und wird als Wohltat zur Stressbewältigung geschätzt.

Thaimassage in Stuttgart: Alternative Behandlungsform für wohltuende Entspannung

Die speziellen Drucktechniken der Thaimassage sollten ausschließlich von einem erfahrenen Profi durchgeführt werden. Hierauf weißt Kitty Kammer hin, die mit ihrem eigenen Thai Spa in Stuttgart seit Jahren ein breites Massageangebot bereithält. Neben der Behandlung für einzelne Personen ist die Variante für Paare beliebt, in denen beide gemeinsam richtig entspannen können.

Den traditionellen Massagetechniken werden eine Reihe nützlicher Eigenschaften zugeschrieben. So regen sie Blutfluss und Kreislauf an, sollen das Lymphsystem in Schwung bringen und fördern die allgemeine Entspannung der Muskulatur. Bei vielen Paaren in Stuttgart steht bei der gemeinsamen Thaimassage jedoch im Vordergrund, den Alltag hinter sich zu lassen und zusammen Zeit in einer absolut entspannten Form zu verbringen.

Thaimassage: Wohltat für Paare in Stuttgart

Ob Einzel- oder Paarmassage – noch immer ranken sich zahlreiche Mythen und Legenden um die Behandlungsform. Es handelt sich weder um ein mystisches Erlebnis noch ein erotisches Abenteuer, sondern um eine alternative Behandlungsform mit spürbaren Auswirkungen auf Körper und Seele. “Dies zusammen mit dem Ehe- oder Lebenspartner oder auch dem besten Freund zu erleben, kann die die Partnerschaft stärken und das gemeinsame, intensive Empfinden fördern. Jeder seriöser Anbieter nimmt sich dabei Zeit für eine ausführliche Neukundenberatung”, wie Kitty Kammer informiert.

Loslassen und abtauchen in die Welt des Wohlfühlens – dafür steht Kitty’s Thaimassage in Stuttgart. Qualifizierte und zertifizierte Masseurinnen durch die “Thai Traditional Medical Service Society” bieten Ihnen Thai Massagen, Öl Massagen, Rückenmassagen, Anti Migräne Massagen, Fußmassagen und Paarmassagen an. In Verbindung aus Aktivierung, Dehnung und Akupressur entsteht und fließt neue Energie.

Kontakt

Kittys Thaimassage

Michael Kammer

Unterländer Strasse 73A

70435 Stuttgart-Zuffenhausen

015257029269

presse@kittys-thaimassage.de

https://www.kittys-thaimassage.de

