Zu Weihnachten Horizonte erweitern – mit den neuen Ratgebern zum Auslandsschuljahr und Gap Year

Fernweh-Träume als Last-Minute-Geschenk

Ein Auslandsjahr ist mehr als nur eine Reise – es ist der Beginn eines neuen Lebenskapitels voller Abenteuer, Selbstständigkeit und persönlichem Wachstum. Für Schüler:innen, Eltern und junge Erwachsene, die sich mit dem Gedanken an einen Schüleraustausch, Auslandsjahr oder ein Gap Year beschäftigen, sind die frisch erschienenen Neuauflagen des Handbuch Fernweh (22. Auflage) und des Handbuch Weltentdecker (14. Auflage) das ideale Weihnachtsgeschenk.

Die praxisnahen Ratgeber bieten Orientierung im großen Dschungel der Möglichkeiten: Ob High School Aufenthalt in den USA, Au-Pair in Irland, Freiwilligenarbeit in Südamerika oder Work & Travel in Australien – beide Bücher liefern kompakte Infos, Insider-Tipps, übersichtliche Preis-Leistungs-Vergleiche und hilfreiche Checklisten für Planung, Organisation und Budget. Damit werden Zukunftspläne greifbar und man kommt dem Schritt in die Ferne ein Stückchen näher.

Gerade zum Jahreswechsel, wenn neue Vorsätze entstehen, schenken die Bücher Inspiration, Motivation und konkrete Hilfestellung – perfekt für Jugendliche und junge Erwachsene, die von der großen weiten Welt träumen, und Eltern, die Sicherheit und gute Entscheidungsgrundlagen suchen.

Handbuch Fernweh – für Schüler:innen, die einen High-School-Aufenthalt planen

Handbuch Weltentdecker – für alle, die nach der Schule ins Abenteuer starten wollen

Ein Geschenk, das Türen in die Welt öffnet. Die Ratgeber sind ab sofort im Buchhandel, versandkostenfrei direkt beim Verlag weltweiser sowie auf den JugendBildungsmessen erhältlich. Alle Infos auf weltweiser.de.

weltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst & Verlag. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sachkundig über Auslandsaufenthalte und internationale Bildungsangebote wie Schüleraustausch, High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste sowie Studium im Ausland zu informieren. Wir sind weder eine Austauschorganisation noch ein Reiseveranstalter. Auf unseren bundesweit stattfindenden JugendBildungsmessen ermöglichen wir angehenden Weltentdecker:innen, sich persönlich von Expert:innen der internationalen Austausch- und Bildungsbranche beraten zu lassen. Darüber hinaus veröffentlichen wir Ratgeber zu Auslandsaufenthalten, betreiben verschiedene Online-Plattformen und halten Vorträge an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Im Rahmen unserer Beratung bieten wir Jugendlichen Orientierung zu den unterschiedlichen Wegen ins Ausland, um für jeden einzelnen Interessenten das individuell beste Programm zu finden.

Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Auslandsaufenthalte nicht nur akademisch von großem Nutzen sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten können. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich nicht entgehen lassen.

