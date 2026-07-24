Zu Hause alt werden ist möglich durch Senioren-Assistenz

Ein Online-Infoabend am 12. August klärt über das Berufsbild Senioren-Assistenz auf

Die Nachfrage von Senioren nach Unterstützung im Alltag wächst und mit ihr das Interesse an einem Berufsfeld, das nicht nur gebraucht wird, sondern echte Erfüllung bietet. Doch wo finden lebenserfahrene Menschen, die nach einer sinnvollen beruflichenTätigkeit suchen, eine Möglichkeit, sich auf diese verantwortliche Tätigkeit vorzubereiten?

Ute Büchmann gründete vor 20 Jahren ein Unternehmen, das seitdem lebenserfahrene Menschen zu Senioren-Assistenten ausbildet. Seminarorte sind Kiel, Hamburg, Berlin und Nürnberg. Büchmann Seminare KG war das erste Weiterbildungsunternehmen in Deutschland, das auf die professionelle Senioren-Assistenz vorbereitet. Ziel des Unternehmens ist es, drei Gruppen gerecht zu werden. Zum einen den Senioren, die durch Alltagsunterstützung mehr Lebensqualität erhalten, zum anderen den Angehörigen, die durch die Dienstleistung Senioren-Assistenz entlastet werden. Und schließlich den Absolventen der 120-stündigen Qualifizierung an Wochenenden, die auf eine sinnvolle berufliche Tätigkeit vorbereitet werden.

Was aber ist Senioren-Assistenz genau? Und wie sieht die 120-stündige Qualifizierung aus?

Am Mittwoch, 12.08.2026 von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr bietet das Weiterbildungsunternehmen Büchmann Seminare KG einen kostenlosen Zoom-Informationsabend zur Präsenz-Ausbildung in der Senioren-Assistenz nach dem Plöner Modell an.

Am Infoabend soll es um alle Fragen gehen, die Interessierten wichtig sind.

Zum Beispiel:

– Was versteht man genau unter professioneller Senioren-Assistenz/Plöner Modell?

– Wie sieht der Arbeitsalltag von Senioren-Assistenten aus?

– Wie funktioniert die Selbstständigkeit in der Senioren-Assistenz?

– Was wird in der Ausbildung vermittelt und

– welcher Art ist die Unterstützung nach Seminarabschluss?

Über diese und andere Fragen wird sich die Senioren-Assistentin und Koordinatorin der Berliner Ausbildung, Anja Mikulla, auf einem Online-Infoabend mit Interessierten unterhalten. Details und einen Anmeldebutton gibt es auf der Webseite des Unternehmens. Hier klicken

Büchmann Seminare KG war vor zwanzig Jahren der erste Weiterbildungsanbieter in Deutschland, der lebenserfahrende Menschen auf die professionelle Senioren-Assistenz vorbereitet.

Mittlerweile wurden rund 3000 Senioren-Assistenten für die Begleitung Älterer ausgebildet.

Das Unternehmen wird heute in zweiter Generation fortgeführt.

Kontakt

Büchmann Seminare KG

Ute Büchmann

Einsteinstraße 1

24118 Kiel

017661633636



http://www.senioren-assistentin.de

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