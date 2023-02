Zreality Grids ermöglicht virtuelle Ausstellung von BASF

Kunstwerke von Mitarbeitenden im Metaverse bewundern

Kaiserslautern, 16.02.2023 – Zum zehnjährigen Jubiläum der Initiative „Artists Inkognito“ stellt BASF die Kunstwerke seiner Mitarbeitenden erstmals im Metaverse aus. Dank der Plattform Zreality Grids können alle weltweit tätigen Mitarbeitenden 90 Kunstwerke ihrer Berliner Kolleginnen und Kollegen bestaunen.

Jedes Jahr stellt der BASF Standort in Berlin Kunstwerke seiner Mitarbeitenden aus. Zum zehnjährigen Jubiläum hat das Organisationsteam einen besonderen Ausstellungsort für die Gemälde, Fotografien und Skulpturen von 90 Mitarbeitenden gewählt: eine virtuelle Kunsthalle im Metaverse.

Die virtuelle Kunstgalerie wurde auf Basis der Plattform Zreality Grids individuell entwickelt. Im Metaverse wurde ein Raum geschaffen, in dem die eingereichten Kunstwerke nicht nur zentral zusammengebracht werden, sondern von Nutzerinnen und Nutzern weltweit betrachtet werden können. „Mit einem Klick ist das Kunst-Metaverse auf dem eigenen PC und die Arbeit von Kolleginnen und Kollegen kann selbst erlebt und erkundet werden“, erklärt Sarah Moreth, Communications Specialist im Hub Berlin. „Wir haben uns aus verschiedenen Gründen für eine Umsetzung des Jubiläums im Metaverse entschieden. Einerseits war die Herausforderung, dass seit Corona Mitarbeitende verstärkt mobil arbeiten, andererseits haben wir so die Möglichkeit, die Aktion weltweit zur Verfügung zu stellen“ sagt Fabiola Cordeiro Pecanha, Knowledge and Communication Specialist im Hub Berlin.

„Die Lösung soll ein erster niederschwelliger Zugang für Mitarbeitende zum Thema Metaverse sein und zeigen, welche Möglichkeiten sich mit virtuellen Welten für die BASF eröffnen“, so Tobias Breuer, Leiter des Innovationsthemas Mixed Reality. Die Idee geht auf, die virtuelle Kunstausstellung erreichte etwa 2000 Aufrufe allein am Standort Berlin in zwei Wochen. Noch bis zum Sommer 2023 können Mitarbeitende der BASF die virtuelle Kunsthalle erleben.

BASF setzt auch in anderen Bereichen auf virtuelle Lösungen mit Zreality Grids. Breuer: „In verschiedenen Projekten sind Lösungen bereits im Arbeitsalltag etabliert. Egal ob Kunsthalle, virtuelles Training, in der Ausbildung, im Sales oder Marketing sowie in Unternehmensprozessen: Virtuelle Lösungen ermöglichen uns, Mitarbeitende, Kunden und andere externe Verantwortliche schnell und einfach einen Zugang zur BASF und ihren Lösungen anzubieten.“

Die Zreality GmbH wurde 2015 in Kaiserslautern gegründet und hat seitdem bereits mehr als 100 Projekte in den Bereichen Virtual, Augmented und Mixed Reality umgesetzt. Das Unternehmen ist auf B2B-Lösungen für Metaverse-Projekte spezialisiert und hat eine einfach zu nutzende und sichere Cross-Reality-Plattform – Zreality Grids – entwickelt. Die Plattform ist eine All-in-One-Lösung, in der sich Menschen als Avatare in einer immersiven, hochrealistischen 3D-Umgebungen treffen, weiterbilden oder zusammen arbeiten können. Die Software ist cloudbasiert, Inhalte lassen sich in Realtime-3D managen und web-basiert auf nahezu jedem Endgerät nutzen. Kunden wie BASF, ZDF, Porsche, General Dynamics, Opel oder Hilti setzen auf die Entwicklungskompetenzen des Teams aus Kaiserslautern.

