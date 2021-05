ZOOM – WELTREKORD gelungen

1. Internationaler Zoom-Hack-Slam von Hermann Scherer mit 312 Teilnehmer aus 17 Ländern teilen ihr Wissen

In der Onlineveranstaltung “Sichtbar – Mehr Kunden, mehr Umsatz”, die am 29. und 30. Mai 2021 via zoom stattgefunden hat und von dem international bekannten Speaker Hermann Scherer veranstaltet wurde, haben 312 Menschen online an einem Weltrekord teilgenommen. Jeder Teilnehmer hatte die Aufgabe in 60 Sekunden seinen besten Tipp aus seinem Bereich an die anderen Teilnehmer weiter zu geben. Die Themen reichten von Steuern, Sport, Tourismus, Coaching bis zu Spiritualität, Kommunikation usw.

Sie kamen aus insgesamt 17 Länden, wie die D-A-CH – Region, England, Bulgarien, Kolumbien, Lichtenstein, Marokko oder Finnland.

Die Linzerin Sabine Linser – Diplomierte Mentaltrainerin und Emotionscoach – hat an dieser Veranstaltung teilgenommen uns ist somit Weltrekord-Inhaberin. Ihr Hack war – geboren aus dem Mentaltraining: “Lächle direkt nach dem Aufwachen” Es muss zu Beginn kein “echtes” Lächeln sein, es reicht, wenn du so tust als ob. Meistens müssen wir, wenn wir den Mundwinkel hochziehen, gar nicht so lange warten, bis wir wirklich lächeln. Damit spannst du bestimmte Muskeln im Gesicht an, die in direkter Verbindung zum Gehirn stehen. Hier werden Regionen aktiviert, die die Produktion von Glückshormonen auslösen, die dich in eine besserer Stimmung versetzen. Mit dieser Freisetzung fällt es uns erwiesenermaßen deutlich schwerer, Ärger und Frust zuzulassen, der dir im Folge des weiteren Tages begegnet,” so die diplomierte Mentaltrainerin.

Sabine Linser ist Expertin für Persönlichkeitsentwicklung für Frauen 55+. Sie unterstützt Frauen der Babyboomer-Jahrgänge sich ihrer verkrusteten Glaubenssätze zu entledigen, ihre Potentiale zu entfalten, sich in Selbstfürsorge zu üben, um eine erfüllte, achtsame und authentische dritte Lebensphase zu leben. Endlich die Frau zu sein, die sie ist, ohne jemand sein zu müssen.

Die Diplomierte Mentaltraienrin und Emotionscoach gibt ihr Know-how seit Corona in online-Programmen weiter, ist Host des Podcasts “Glücklich altern ist eine Entscheidung”, Buchautorin und Speakerin.

Diplomierte Mentaltrainerin & Emotionscoach

Kontakt

Sabine Linser

Sabine Linser

Reischekstraße 4

4020 Linz

+43 664 211 5554

info@sabine-linser.com

http://www.sabine-linser.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.