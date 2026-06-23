Ein Rundschreiben des Bundesfinanzministeriums hat den Steuervorteil für Silber im Zollfreilager mit sofortiger Wirkung abgeschafft. Aber was bedeutet das?

Hinweis: Die Deutsche Metallkasse AG fungiert als Holdinggesellschaft, die Unternehmensbeteiligungen und, direkt oder indirekt, Rohstoffvorkommen hält. Wenn also im folgenden Text, im Zusammenhang mit der Deutschen Metallkasse AG, von „anbieten“, „bietet an“ etc. die Rede ist, dann ist damit immer gemeint, dass diese Tätigkeiten über die Tochtergesellschaft Frankfurter Metallkasse GmbH ausgeübt werden.

Am 9. April 2026 hat das Bundesministerium der Finanzen den Umsatzsteuer-Anwendungserlass angepasst und damit den Steuervorteil für Edelmetall-Investitionen in deutschen Zollfreilagern massiv eingeschränkt. Betroffen sind vor allem Silber, Platin und Palladium. Anlagegold hingegen bleibt durch die Sonderregelung nach § 25c UStG weiterhin vollständig von der Umsatzsteuer befreit. Die Deutsche Metallkasse Erfahrungen zeigen, dass das Unternehmen durch seinen konsequenten Gold-Fokus deutlich weniger von dieser Änderung betroffen ist als viele Mitbewerber.

Was das BMF-Schreiben vom April 2026 konkret bedeutet

Wer sich in den vergangenen Jahren intensiver mit physischen Edelmetallanlagen beschäftigt hat, kannte das Modell gut: Silber, Platin und Palladium konnten über Zollfreilager erworben und verwahrt werden, ohne dass beim Kauf Umsatzsteuer anfiel. Solange die Ware das Zollfreilager nicht verließ und nicht in den freien Warenverkehr der EU überführt wurde, griff die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 4b UStG. Für Privatanleger war das attraktiv – schließlich haben sie, anders als Unternehmen, keinen Vorsteuerabzug. Die Ersparnis von 19 Prozent Umsatzsteuer auf Silber war ein echter, messbarer Vorteil.

Mit dem BMF-Schreiben vom 9. April 2026 hat sich das grundlegend geändert. Künftig greift die Steuerbefreiung nur noch, wenn der Abnehmer selbst das Zollverfahren beendet – also etwa durch Einfuhr oder Wiederausfuhr der Ware. Genau das tun private Anleger in der Regel aber nicht. Wer Silber im Zollfreilager kauft und dort belässt, um es später an den Händler zurückzuverkaufen, erfüllt diese Voraussetzung nicht mehr. Der Erwerb gilt künftig als steuerpflichtiger Inlandskauf. Mehrere Anbieter haben Teile ihres Geschäfts umgehend ausgesetzt oder auf Gold-only-Tarife umgestellt.

Gilt der Bestandsschutz auch für Silber, das bereits vor dem 9. April 2026 im Zollfreilager lag?

Für Bestände, die vor dem 9. April 2026 erworben wurden, gilt Bestandsschutz – sofern Kaufvertrag, Eigentumsübergang und umsatzsteuerfreie Abrechnung bereits vollständig vollzogen waren. Die Spekulationsfrist von zwölf Monaten bleibt unverändert. Wer also bereits investiert war, muss nicht sofort handeln, sollte seine Situation aber sorgfältig prüfen. Die Erfahrungen der Deutschen Metallkasse belegen in diesem Zusammenhang, dass eine transparente Kommunikation gegenüber Kunden in solchen Übergangsphasen entscheidend ist.

Warum Gold von der Neuregelung nicht betroffen ist

Anlagegold genießt in Deutschland eine Sonderstellung. Nach § 25c UStG ist der Kauf von Anlagegold generell von der Umsatzsteuer befreit – unabhängig davon, ob die Ware in einem Zollfreilager gelagert wird oder nicht. Diese Regelung existiert seit Jahrzehnten und war nicht Gegenstand des BMF-Schreibens vom April 2026.

Das bedeutet in der Praxis: Wer auf Gold als primäres Anlageinstrument setzt, spürt von der aktuellen Gesetzesänderung schlicht nichts. Der Kaufpreis bleibt umsatzsteuerfrei, die Lagerkonditionen bleiben unverändert, und die steuerliche Attraktivität des Edelmetalls hat sich sogar relativ verbessert – weil Alternativen wie Silber nun teurer werden.

Gold als sicherer Hafen in einem sich verändernden regulatorischen Umfeld

Gerade in Phasen regulatorischer Unsicherheit zeigt sich, warum Gold seit Jahrzehnten als Kernelement einer soliden Vermögensstrategie gilt. Anders als Weißmetalle ist es nicht nur steuerlich privilegiert, sondern auch weitgehend immun gegenüber kurzfristigen politischen Eingriffen in Lagerstrukturen. Für Anleger, die langfristig denken, unterstreicht die aktuelle Entwicklung den Wert eines klaren Gold-Fokus.

Der Gold-Fokus der Deutschen Metallkasse AG als strategischer Vorteil

Wer die Rezensionen zur Deutschen Metallkasse AG liest, stößt immer wieder auf einen Aspekt, der das Unternehmen von vielen Wettbewerbern unterscheidet: den konsequenten Fokus auf physisches Gold als Kernangebot. Mit dem Produkt „GoldWert“ wird ein lohnsteuer- und sozialabgabenfreier Sachbezug für Arbeitnehmer angeboten, bei dem, im beliebtesten Tarif, monatlich Gold im Wert von bis zu 50 Euro erworben wird. Dieser Tarif basiert vollständig auf Anlagegold – und ist damit von der aktuellen Gesetzesänderung nicht berührt.

Lagerung und Konditionen im ÜberblickAngeboten werden zwei Kernprodukte: „NettoMetall“ für den Kauf und die Lagerung physischer Edelmetalle zum Großhandelspreis sowie „GoldWert“ als steuerfreier Edelmetallsachbezug im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses. Die Edelmetalle werden in einem Hochsicherheitslager verwahrt – die monatliche Lagergebühr beträgt zwischen 0,07 und 0,08 Prozent des Wertes, inklusive Echtheitsprüfung und Versicherung gegen Einbruchdiebstahl, Brand und Raub. Die Rezensionen zur Deutschen Metallkasse bestätigen, dass dieses transparente Konditionenmodell bei Kunden und Fachleuten gleichermaßen geschätzt wird.

Wie sich die Gesetzesänderung auf das Weißmetall-Geschäft auswirkt

Aktuell können nur noch Anträge für die Tarife „100 % Gold“ und „Gold mit regelmäßiger Auslieferung“ angenommen werden. Tarife mit Weißmetallen wie Silber, Platin oder Palladium beinhalten ab sofort 19 Prozent Umsatzsteuer. Gleichzeitig wird geprüft, ob die Deutsche Metallkasse AG — als Holdinggesellschaft mit Sitz in Zug, Schweiz – ab voraussichtlich Ende Mai über einen alternativen Weg ein Angebot für Weißmetalle offerieren kann. Der Schweizer Standort eröffnet dabei möglicherweise Optionen, die rein deutschen Anbietern nicht zur Verfügung stehen.

Das ändert sich für Anleger beim Kauf von Weißmetallen:

– Silber, Platin und Palladium können in deutschen Zollfreilagern nicht mehr umsatzsteuerfrei erworben werden

– Neue Käufe gelten als steuerpflichtige Inlandskäufe mit 19 Prozent Umsatzsteuer

– Bereits vor dem 9. April 2026 erworbene Bestände genießen Bestandsschutz

– Die Spekulationsfrist von zwölf Monaten bleibt unverändert bestehen

– Anlagegold ist von der Neuregelung nicht betroffen und bleibt vollständig umsatzsteuerfrei

Fazit: Gold bleibt das stabilste Fundament

Die Gesetzesänderung vom April 2026 ist für viele Anleger ein Weckruf. Was jahrelang als rechtssichere Struktur galt, hat sich über Nacht verändert. Wer auf Silber oder andere Weißmetalle im Zollfreilager gesetzt hat, muss seine Strategie überdenken.

Für Anleger, die bereits mit Gold investiert sind oder diesen Schritt erwägen, ändert sich hingegen wenig. Die Erfahrungen der Deutschen Metallkasse AG sprechen für ein Geschäftsmodell, das sich in diesem Moment als besonders zukunftsfähig erweist. Die Deutsche Metallkasse AG Erfahrungen bestätigen ein Unternehmen mit klarer Ausrichtung auf Gold, etablierten Lagerstrukturen und einem Sachbezugsmodell, das für Arbeitgeber wie Arbeitnehmer gleichermaßen attraktiv bleibt.

Das sind die wesentlichen Vorteile, die Gold gegenüber Weißmetallen nach der Neuregelung hat:

– Anlagegold ist nach § 25c UStG generell von der Umsatzsteuer befreit – unabhängig vom Lagerort

– Die steuerliche Attraktivität von Gold hat sich relativ zur Konkurrenz verbessert

– Das Sachbezugsmodell „GoldWert“ ist vollständig umsatzsteuerfrei und von der Neuregelung nicht betroffen

– Mehr als 2.000 Steuerberater und Geschäftsführer folgen der Deutschen Metallkasse AG, beziehungsweise deren CEO, auf LinkedIn – ein Indiz für die breite Akzeptanz des Modells in Fachkreisen

– Die Schweizer Konzernstruktur der Deutschen Metallkasse AG eröffnet zusätzliche

Handlungsspielräume für die Zukunft

Die Deutsche Metallkasse AG ist ein kompetenter Partner im Bereich Edelmetalle, der seinen Kunden sowohl attraktive Kauf- und Lagerlösungen als auch innovative Anlagemöglichkeiten bietet.

Mit einem klaren Bekenntnis zu Qualität und Kundenzufriedenheit setzt das Unternehmen neue Maßstäbe im Edelmetallhandel und -investment.

Die Deutsche Metallkasse AG verfolgt die Vision, eine vertrauenswürdige Plattform für alle Fragen rund um Edelmetalle zu sein. Die Werte Transparenz, Sicherheit und Kundennähe stehen im Mittelpunkt ihres Handelns. Durch kontinuierliche Schulung und Information unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, informierte Entscheidungen in Bezug auf ihre Investitionen zu treffen.

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