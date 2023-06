ZÖLLER-KIPPER GmbH übernimmt Komponentenhersteller AMEC

Mainz, Durres 17.05.2023 – Die ZÖLLER-KIPPER GmbH hat kürzlich die Mehrheit an der Firma AMEC shpk mit Sitz in Durres, westlich von der albanischen Hauptstadt Tirana gelegen, übernommen.

Die Firmengründer Altin Fuga (CEO) und Oltjon Sota (CFO) bleiben als Mitgesellschafter der AMEC erhalten. Durch die Übernahme des sehr gut ausgestatteten, erst 2020 neu gegründeten Unternehmens sichert sich der Mainzer Hersteller von Entsorgungsfahrzeugen und Liftersystemen mehr Kapazität im Stahlbau bzw. entlastet in der Komponentenherstellung seine Produktionsgesellschaften u.a. in Polen, Tschechien und Italien.

Die moderne Betriebsausstattung bei AMEC bietet die besten Möglichkeiten für eine Integration in die Produktionsabläufe der ZOELLER Gruppe. Das junge Mitarbeiterteam ist dafür bestens ausgebildet. Ziel ist es die Produktion von Einzelkomponenten, über Schweißbaugruppen bis zu fertig montierten, lackierten und geprüften Kits zu entwickeln. Ein positiver Nebeneffekt ist die räumliche Nähe zum Werk in Italien.

„Sichere und zukunftsfeste Lieferketten sind uns genauso wichtig, wie die Absicherung unseres Know-Hows durch eigene Produktionsstätten, verbunden mit einem Wissenstransfer von ZOELLER zu AMEC, damit die Qualität der Komponenten unseren hohen Standards entspricht,“ erklärt Markus Dautermann, COO der ZOELLER Gruppe.

ÜBER ZOELLER

Die ZOELLER Gruppe ist ein führender europäischer Hersteller von hydraulischen und elektrischen Hub-Kipp-Vorrichtungen und kompletter Abfallsammelfahrzeuge. Diese beschäftigt rund 2.500 Mitarbeitende. Servicestützpunkte in vielen europäischen Regionen sichern eine hohe Verfügbarkeit der ZOELLER Produkte. Das Serviceangebot gilt dabei auch für gängige Fabrikate von Fremdherstellern.

ZOELLER ist Teil der KIRCHHOFF Ecotec, der Umweltsparte der weltweit agierenden KIRCHHOFF Gruppe. Der Unternehmensverbund KIRCHHOFF erwirtschaftete 2022 mit 13.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 2,5 Mrd. Euro in den vier Geschäftsbereichen Automotive, Werkzeuge, Fahrzeugumbauten und Kommunaltechnik. Zum Konzern gehören 57 Werke in 22 Ländern auf fünf Kontinenten.

** Ende Pressetext ** Download: http://www.zoeller-kipper.de/wp-content/uploads/Zoeller_AMEC.zip

Für uns als führender europäischer Hersteller hydraulischer Hub-Kipp-Vorrichtungen und kompletter Abfallsammelfahrzeuge ist neben der bekannten Produktqualität ein gut ausgebautes internationales Servicenetz eine Selbstverständlichkeit.

Unsere Servicestützpunkte und die angeschlossenen Partnerunternehmen bieten qualifizierten Rundum-Service für Lifter und Sammelfahrzeug -unkompliziert, ohne lange Wege und Wartezeiten. Dieses Angebot bleibt nicht nur auf eigene Produkte beschränkt, sondern gilt auch für viele andere gängige Fabrikate. Informieren Sie sich am für Sie zuständigen Servicecenter.

Durch den Zusammenschluß mit der französischen SEMAT S.A. und der HALLER Umweltsysteme GmbH & Co gehören seit kurzem zwei weitere markterfahrene und leistungsstarke Premium-Partner zur ZOELLER-Gruppe, von deren technischem know how Sie als Kunde direkt profitieren.

Weitere Highlights sind unser garantierter 24h-Ersatzteil-Lieferservice und unsere im Aufbau befindliche Online-Plattform ZOELLER-Parts Shop zur bequemen Ersatzteil-Bestellung -rund um die Uhr. Lassen Sie sich kostenlos registrieren.

Unser regelmäßiges Schulungsangebot für Ihr Service- und Wartungspersonal rundet unser Servicepaket ab. Hier lernen Sie unsere Produkte optimal einzusetzen und bleiben so immer auf dem Laufenden.

Firmenkontakt

ZÖLLER-KIPPER GmbH

Frederik Lösch

Hans-Zöller-Straße 50-68

55130 Mainz

+49 (0)6131 8870



http://www.zoeller-kipper.de/

Pressekontakt

PREWE

Michael Endulat

Goldberger Str. 12

27580 Bremerhaven

+49 (0)47148174 44



http://www.prewe.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.