Zölle verändern die Lieferkettenstrategie: Warum deutsche Unternehmen ihre Beschaffung jetzt überdenken müssen

Zölle und Handelskonflikte sind längst keine abstrakten politischen Themen mehr, sondern verändern die Grundlagen globaler Lieferketten grundlegend. Für Deutschland hat diese Entwicklung besondere Relevanz: Mit einem hohen Exportanteil bei Waren und Dienstleistungen sowie einem Viertel aller Arbeitsplätze, die unmittelbar vom internationalen Handel abhängen, ist die deutsche Wirtschaft stärker in globale Wertschöpfungsketten eingebunden als nahezu jede andere Volkswirtschaft.

Derzeit zeichnet sich ein deutlicher Wandel ab: Beschaffungsstrategien, die in der Vergangenheit primär auf niedrigste Kosten ausgerichtet waren, werden nun unter den Gesichtspunkten Resilienz, Agilität und Risikominimierung neu definiert. Insbesondere Schlüsselindustrien wie Automobilbau, Maschinenbau, Chemie und Elektronik stehen unter erheblichem Anpassungsdruck. Ein anschauliches Beispiel sind Automobilzulieferer, die trotz teils höherer Arbeitskosten zunehmend auf Produktionsstandorte in Osteuropa setzen – mit dem Ziel, Lieferzeiten zu verkürzen und zollbedingte Risiken zu reduzieren.

Der Aufstieg der Beschaffungshierarchie

Das frühere Diversifizierungsmodell „China+1“ entwickelt sich zu einer bewussteren, mehrstufigen Beschaffungshierarchie. Unternehmen strukturieren ihre Lieferketten nach unterschiedlichen Ebenen: Politisch verlässliche Partner wie andere EU-Staaten oder Kanada stehen an erster Stelle, während kosteneffiziente, aber potenziell risikobehaftete Märkte die zweite Ebene bilden. Risikomärkte wiederum werden nur noch für hochspezialisierte Anforderungen berücksichtigt. Dieses Modell beeinflusst nicht nur die Auswahl von Lieferanten, sondern verändert die gesamte Architektur der Lieferkette von Herkunftsstrategien und Hafenauswahl über Transportkorridore bis hin zur letzten Zustellstrecke.

Zölle haben die Perspektive auf globale Beschaffung und Lieferkettenplanung somit tiefgreifend verändert. Die Diskussion beschränkt sich längst nicht mehr auf einfache Modelle wie „China+1“ oder „+2“. Vielmehr etabliert sich eine strategische Beschaffungshierarchie, die geopolitische Stabilität, Geschäftskontinuität und Kosteneffizienz gleichermaßen in den Vordergrund rückt.

Für deutsche Unternehmen steigt die Dringlichkeit dieses Wandels zusätzlich durch indirekte Effekte. Selbst wenn Zölle nicht direkt auf EU-Produkte erhoben werden, beeinflussen sie Zulieferer, führen zu höheren Rohstoffkosten oder erzwingen Anpassungen bei Transportwegen. Hinzu kommt, dass europäische Maßnahmen wie der CO-Grenzausgleichsmechanismus oder Antisubventionsverfahren gegen China zunehmend Parallelen zu US-Maßnahmen aufweisen, was die Situation weiter verkompliziert.

Wie C.H. Robinson Unternehmen bei der Neugestaltung ihrer Lieferkettenstrategie unterstützt

C.H. Robinson begleitet Unternehmen dabei, ihre Lieferkettenstrategie an diese neue Realität anzupassen. Ziel ist der Aufbau flexibler Netzwerke, die einen schnellen Wechsel zwischen Beschaffungsstufen ermöglichen. Dies geschieht unterstützt durch digitale Tools für die Echtzeitüberwachung von Handel und Zoll sowie durch enge Zusammenarbeit mit Logistik- und Zollpartnern.

„Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um ihre gesamte Lieferkettenarchitektur neu zu bewerten – von den Beschaffungsquellen über die nachgelagerte Logistik und die Auswahl der Häfen bis hin zur letzten Etappe der Auslieferung“, erklärt Mike Short, President of Global Forwarding bei C.H. Robinson. „Diversifizierung ist zwar kein neues Konzept, doch die Dringlichkeit und das Ausmaß, in dem sie aktuell umgesetzt wird, sind neu. Unternehmen konzentrieren sich darauf, Lieferketten aufzubauen, die nicht nur widerstandsfähig, sondern auch agil und anpassungsfähig sind. Dieses Maß an strategischer Planung wird zum neuen Standard.“

Mit diesem strukturierten Ansatz können deutsche Unternehmen über reine Reaktionen hinausgehen und den Grundstein für widerstandsfähige, zukunftssichere Lieferketten legen.

