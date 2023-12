Zilliant akquiriert In Mind Cloud:

Mit der Akquisition bietet Zilliant eine CPQ-Lösung für die Fertigungsindustrie und deckt so den gesamten Lebenszyklus der Preisgestaltung ab

– Die CPQ-Software von In Mind Cloud erweitert die branchenführende Technologie zur Preisverwaltung, Preisoptimierung und Umsatzermittlung von Zilliant

– Unternehmen können jetzt den gesamten Lebenszyklus der Preisgestaltung auf einer einzigen Plattform verwalten: von der Strategieentwicklung bis zur nahtlosen Bereitstellung für Partner, Kunden und Vertriebsteams

– Die Übernahme baut auf der Dynamik von Zilliant nach dem umsatzstärksten Quartal der jüngeren Geschichte auf: Das Unternehmen verzeichnet ein Wachstum im Auftragseingang von über 75 % im Vergleich zum Vorjahr und verstärkt seine Präsenz in Europa

AUSTIN, Texas & MÜNCHEN – 6. Dezember, 2023. Zilliant, der führende Anbieter für Preis-, Umsatzoptimierung und -management, gab heute den Abschluss der Übernahme des deutschen Softwareherstellers In Mind Cloud bekannt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in München ist bekannt für seine digitale Vertriebsplattform, die speziell für die Fertigungsindustrie entwickelt wurde. Durch die Kombination der Lösungen beider Unternehmen können Firmen den gesamten Preisgestaltungs-Lebenszyklus von einer Plattform aus verwalten: Sie können die Preisgestaltungs- und Optimierungslösungen von Zilliant mit der hochmodernen Version der Configure, Price and Quote (CPQ)- und Commerce-Technologie von In Mind Cloud ergänzen.

Mit Hilfe der Lösungen von Zilliant reagieren viele der größten Unternehmen der Welt auf Veränderungen von Marktbedingungen, optimieren ihre Preisgestaltung und liefern dem Vertrieb wichtige Erkenntnisse. Mit In Mind Cloud können Kunden diese Preisgestaltung jetzt nahtlos über CPQ- und Online-Kanäle bereitstellen und so die letzte Meile des Lebenszyklus der Preisgestaltung auf einer einzigen Plattform abschließen.

„Die Übernahme von In Mind Cloud gibt unserer Vision einen richtigen Schub. Denn wir wollen Unternehmen dabei helfen, die Preisgestaltung in den Mittelpunkt ihres Business zu stellen“, so Pascal Yammine, CEO, Zilliant. „Der Preis ist der wichtigste Teil eines jeden Deals. Aber ohne eine umfassende Lösung, die dem Kunden den richtigen Preis präsentiert, ist es schwierig, komplexe Deals schnell abzuschließen. Die kombinierte Plattform wird einzigartig im Markt sein und Herstellern sowie Händlern helfen, neue Herausforderungen bei der Preisgestaltung zu lösen – dazu gehört zum Beispiel Omnichannel-Commerce.“

Die Next-Gen CPQ-Lösung von In Mind Cloud wurde entwickelt, um viele der Einschränkungen bereits existierender Lösungen zu überwinden. Vor der Gründung von In Mind Cloud mussten sich Unternehmen bei der Auswahl von CPQ-Software zwischen „Easy to use“ oder „Komplexität bewältigen“ entscheiden.

„Die Komplexität der Produkte kann ein Wettbewerbsvorteil sein, aber es schadet einem Unternehmen, wenn der Vertrieb dieser Produkte kompliziert ist“, so Dr. Christian Cuske, Gründer und Executive Chairman, In Mind Cloud. „Die Hersteller hatten die Wahl zwischen einem CPQ, das entweder ihre Produktkomplexität bewältigen konnte, aber schwierig zu navigieren war, oder einem, das einfach zu bedienen war, aber die Komplexität nicht ausreichend abbildete. In Mind Cloud hat dieses Paradigma abgelöst.“

Das CPQ von In Mind Cloud bietet intuitive, Amazon-ähnliche Benutzererfahrung und 3D/2D-Konfigurationmöglichkeiten, eine hochleistungsfähige Konfigurations-Engine sowie Integrationen in SAP und Salesforce. Mit dieser Lösung hat In Mind Cloud den Status quo des Marktes in Frage gestellt. Denn durch die einfache Konfiguration und die marktführende SAP-Integration können Kunden innerhalb von nur wenigen Wochen oder Monaten – und nicht erst nach Jahren – einen Mehrwert erzielen. Zudem reduzieren sie das Risiko bei CPQ-Implementierungen signifikant. Unternehmen können das Produkt sogar sofort durch eine kostenlose Testversion online ausprobieren, was auf dem CPQ-Markt beispiellos ist. Während Cuske und sein Team das Unternehmen ausbauten, haben sie aber auch erkannt, dass sich der Markt verändert und weiterentwickelt.

„Auf unserer Mission, den Vertrieb von Fertigungsunternehmen zu revolutionieren, haben wir die zunehmende Bedeutung des Preisgestaltungslebenszyklus erkannt“, sagt Cuske. „Von der Vertriebskonfiguration durch CPQ über den Self-Service bis hin zur Komplexität des gesamten Preisgestaltungslebenszyklus: Alles muss miteinander abgestimmt werden. Die führende Rolle von Zilliant im Bereich Fertigung und Vertrieb macht den Zusammenschluss unserer Unternehmen zum nächsten Kapitel in der Erfolgsgeschichte von In Mind Cloud.“

Akquisition verstärkt die Dynamik von Zilliant nach einem außerordentlich starken Quartal

Die Dynamik von Zilliant nimmt weiter zu: So ist der Auftragseingang im dritten Quartal weltweit um mehr als 75 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Und im vergangenen Jahr hat sich das Neugeschäft von Zilliant in Europa mehr als verdoppelt. Dabei hat sich das Unternehmen in letzter Zeit verstärkt auf die Expansion in Deutschland konzentriert: Hier ist der Auftragseingang um mehr als 500 Prozent gewachsen. Der Hauptsitz von In Mind Cloud in Deutschland und der damit verbundene Heimvorteil am Markt sind ein weiterer Baustein im Ausbau der internationalen Reichweite von Zilliant in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

„Zilliant ist der Branchenführer im Bereich der Preis- und Umsatzoptimierung und wir freuen uns weiterhin über den langfristigen Wachstumskurs des Unternehmens“, so Scott Pasquini, Managing Director, Madison Dearborn Partners. „Gemeinsam werden In Mind Cloud und Zilliant es den Kunden ermöglichen, den gesamten Lebenszyklus der Preisgestaltung von einer einzigen Plattform aus zu verwalten. Und das trägt dazu bei, profitables Wachstum zu beschleunigen.“

Lincoln International fungierte als exklusiver Finanzberater von Zilliant und Reed Smith LLP leistete Rechtsberatung. Wilkie Farr & Gallagher LLP leistete Rechtsberatung für In Mind Cloud.

Weitere Informationen darüber, wie Zilliant Unternehmen dabei hilft, die Preisgestaltung in den Mittelpunkt des Geschäfts zu stellen, findet man hier.

Bildmaterial zum Download: Zilliant Logo / Dr. Christian Cuske / Pascal Yammine

Über Zilliant

Mit Zilliant stellen Unternehmen die Preisgestaltung in den Mittelpunkt ihres Business, da sie so ihren gesamten Lebenszyklus der Preisgestaltung verwalten können. Die Data Science und Cloud-native Software von Zilliant sowie die Leidenschaft für den Kundenerfolg liefern den höchsten ROI, die schnellste Time-to-Value und höchste Kundenzufriedenheit. Weitere Informationen darüber, wie Zilliant Unternehmen dabei unterstützt, das volle Potenzial der Preisgestaltung auszuschöpfen findet man unter https://www.zilliant.com/

Über In Mind Cloud:

In Mind Cloud ist ein unabhängiger Anbieter einer cloudbasierten Vertriebsplattform für die Fertigungsindustrie. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Fertigungsindustrie zu unterstützen und deren Vertriebsprozesse zu beschleunigen. Die In Mind Cloud Digital Sales Platform wurde entwickelt, um die Vertriebsprozesse in der Fertigungsindustrie effizienter zu gestalten sowie die Kundenerfahrung zu verbessern und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Seit 2012 betreut In Mind Cloud von seinen Niederlassungen in Singapur, Deutschland und den USA aus einen globalen Kundenstamm führender Hersteller. Weitere Informationen unter http://www.inmindcloud.com/

Über Madison Dearborn Partners

Madison Dearborn Partners, LLC („MDP“) ist eine führende Private-Equity-Investmentgesellschaft mit Sitz in Chicago. Seit der Gründung von MDP im Jahr 1992 hat das Unternehmen ein Gesamtkapital von mehr als 29 Milliarden US-Dollar aufgebracht und über 160 Plattforminvestitionen getätigt. MDP investiert in fünf verschiedene Branchen, darunter Grundstoffindustrie, Technologie und Regierungslösungen, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen sowie Telekommunikation, Medien und Technologiedienstleistungen. Weitere Informationen gibt es unter http://www.mdcp.com/

