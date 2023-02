Online Presseverteiler für Transport, Spedition und Verkehr.

In Zeiten eines hart umkämpften Marktes und ständig neuer Herausforderungen ist es für Unternehmen aus Logistik, Transport und Verkehr unverzichtbar, ihre Marktposition mittels konzertierter Marketing-Aktionen und einer gut abgestimmten PR zu festigen. CarPR ist auf Unternehmen rund um die Mobilität spezialisiert und empfiehlt sich deshalb als perfekter Partner für die perfekte PR-Kampagne.

Zielgerichtete Kampagnen führen Unternehmen der Logistik-Branche zum Erfolg

Die Logistik-Branche muss heute mehr denn je auf zielgerichtete PR-Kampagnen setzen, um auch zukünftig ihre Marktanteile halten und ausbauen zu können. Herausfordernde Zeiten wie die aktuellen, in denen neue und international agierende Mitstreiter den Markt fluten wegbrechen, sind stets Zeiten der Veränderungen und neuen Wege. Die Sparten Logistik, Transport und Verkehr genießen noch immer den zweifelhaften Ruf, Marketing und Public Relations sträflich zu vernachlässigen. Noch vor wenigen Jahren beriefen die Unternehmen sich auf zu kleine Budgets und verließen sich deshalb lieber auf ihre Stammkunden, die ihnen immerhin schon viele Jahre die Treue gehalten haben.

Herausfordernde Zeiten sind stets Zeiten der neuen Wege

Unternehmen der Logistik-Branche, die den anspruchsvollen Weg funktionierender PR beschreiten möchten, finden in CarPR ihren auf ihre Sparte spezialisierten leistungsstarken Partner. Während sich viele Pressemitteiler mit unterschiedlicher Reichweite am Markt tummeln, ist CarPR das erste Unternehmen für Marketing- und Public Relations Kampagnen, die sich zielgerichtet an Leser und Medien für Auto, Logistik, Mobilität, Transport, Motorsport und Verkehr richten. Die Spezialisten von CarPR kennen die Branche genau und wissen, wo genau sie die PR platzieren müssen, um den größtmöglichen Nutzen für ihre Kunden zu generieren. Während der Fokus auf den online-Medien liegt, bleiben auch die klassischen Printmedien nicht unberücksichtigt. Viel Wert wird außerdem darauf gelegt, dass nicht nur potentielle Neukunden und Stammkunden, sondern darüber hinaus die Journalisten der Fachmedien erreicht werden.

Pressemitteilungen sind ein wertvolles Werkzeug der klassischen PR-Arbeit – auch und ganz besonders für die Logistik, Transport und Verkehr

Wichtige Werkzeuge der klassischen PR-Arbeit sind auch im Zusammenhang mit Logistik- und Transportunternehmen neben der Optimierung der Webseiten selbst vor allem Pressemitteilungen, Blogtexte, Imageförderung in Social Media und das medienübergreifende Storytelling.

Werden diese Maßnahmen sinnvoll miteinander verknüpft und regelmäßig eingesetzt, so kann innerhalb sehr kurzer Zeit ein sowohl kurz- als auch langfristiger Erfolg erzielt werden. Das Suchmaschinenranking wird verbessert und ein breites und interessiertes Publikum auf die Unternehmen aus Logistik, Transport und Verkehr aufmerksam. Am Ende versetzt eine professionelle Marketing-Strategie die Unternehmen aus der Logistik-Branche in die Lage, Bestandskunden zu binden und Neukunden zu gewinnen.

Mehr Informationen unter: https://www.carpr.de/marketing-und-pr-fuer-logistik-und-speditionen/

