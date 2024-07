Zielfernrohr: Ein Allrounder für jede Jagdart

Das DDoptics-Zielfernrohr „NTX V10 1,5-15×40“ ist prädestiniert für den Einsatz von Vorsatzgeräten / Bis zu 15fache Vergrößerung im Wärmebildgerät

Chemnitz, 15. Juli 2024 – Mit dem „NTX V10 1,5-15×40“ bringt die DDoptics Optische Geräte & Feinwerktechnik KG ein Zielfernrohr mit 10fach-Zoom für den universellen Einsatz auf den Markt. Perfekt für die schnelle Zielerfassung bei der Drückjagd, bietet das Zielfernrohr ebenso höchste Präzision bei Weitschüssen für die Bergjagd. Sehr guter Komfort erwartet den Nutzer auch bei der Nachtjagd. Denn aufgrund der äusserst kompakten Bauweise ist das „NTX V10 1,5-15×40“ mit einem Vorsatzgerät lediglich so lang wie ein herkömmliches Zielfernrohr. In Kombination mit einem für ein 10fach-Zoom-Zielfernrohr sehr attraktiven Preis von unter 1.000.- Euro nimmt das „NTX V10 1,5-15×40“ in seiner Leistungsklasse eine Alleinstellung ein.

Vielseitiger Einsatzbereich

Das Zielfernrohr “ NXT C10 1,5-15×40“ eignet sich optimal für alle Jagdarten. Während auf kurze Distanzen wie bei der Drückjagd oder der Pirsch eine blitzschnelle Zielerfassung möglich ist, erlaubt die 15fache Vergrößerung eine sichere Präzision auf große Entfernungen wie zum Beispiel bei der Bergjagd.

Ideal für Vorsatzgeräte

Neben der Vielseitigkeit hinsichtlich des Einsatzbereiches sticht das „NXT V10 1,5-15×40“ insbesondere durch seine kompakte Bauweise hervor. Mit einem extrem leichten Gewicht von 700 g und einer Länge von lediglich 28 cm bietet sich das Zielfernrohr geradezu für die Nachtjagd an. Denn selbst mit montiertem Vorsatzgerät ist das „NXT V10 1,5-15×40“ kaum länger als ein herkömmliches Zielfernrohr ohne Vorsatzgerät.

Besonders vorteilhaft ist dies, wenn das Vorsatzgerät eingeschossen wird, da kein großes Vorhalten erforderlich ist. Die Optik des Zielfernrohrs ist so ausgelegt, dass eine bis zu 15fache Vergrößerung in das Nachtsichtgerät möglich ist. Das großzügige Sehfeld (24 m/2,5 m bei 1,5/15facher Vergrößerung auf 100 m) gewährleistet, dass interne Anzeigen auf dem Display jederzeit sichtbar und zu bedienen sind.

A4D-Absehen mit Glasfaser-Leuchtpunkt und Batteriestromregelung-

Das Zielfernrohr „NXT V10 1,5-15×40“ verfügt über ein A4D-Absehen in der 2. Bildebene. Damit bleibt es beim Vergrößerungswechsel immer gleich groß. Gegenüber dem Absehen A4N sind die beiden seitlichen Balken etwas enger gestellt, um diese beim Flüchtigschießen als Vorhaltepunkte nutzen zu können. Der Glasfaser-Leuchtpunkt mit der von DDoptics entwickelten und bewährten iFiber-Control-Technik mit automatischer Batteriestromregelung wird bei starker Dimmung nicht nur dunkler, sondern auch feiner.

Komfortable Feineinstellung für Präzisionsschießen

Der Parallaxeausgleich (15 bis unendlich) sowie die beiden Verstelltürme sind aus Metall und deutlich vergrößert, was die Handhabung unter schwierigen Bedingungen vereinfacht. Mithilfe des Zerostop lässt sich die Verstellung schnell auf eine vordefinierte Nullposition zurücksetzen. Zwei verschiedenfarbige Skalen (Doubleturn) erlauben die Verstellung der Türme um insgesamt 40 MRAD, mit einer sehr genauen Feineinstellung, ohne dabei kompliziert umdenken zu müssen. Jeder Klick entspricht mit höchster Präzision einer Verstellung von 0,1 MRAD, also 1 cm auf 100 m.

Am Okular befindet sich ein abnehmbarer Schnellverstellhebel, mit dem sich die Vergrößerung schnell und bequem vornehmen lässt.

DDoptics gewährt auf das Zielfernrohr „NXT V10 1,5-15×40“ mit 10fach-Zoom eine Garantie von 30 Jahren. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 997.- Euro inkl. MwSt. Erhältlich beim Anbieter (www.ddoptics.de) oder im sortierten Fachhandel.

Die DDoptics Optische Geräte & Feinwerktechnik KG, im Jahr 2007 gegründet, ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Vertrieb von optoelektronischen Geräten und Instrumenten. Zum Produktportfolio gehören Ferngläser, Spektive, Zielfernrohre und Nachtsichtgeräte für den Profi-Einsatz. Innovative Entwicklungen und höchste Qualität bei einem konkurrenzlosen Preis-Leistungsverhältnis überzeugen immer mehr Naturliebhaber, Jäger, Ornithologen und Outdoorfreaks.

Bildquelle: DDoptics