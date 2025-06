Ziegelrollladenkasten mit wärmerückgewinnendem Lüftungssystem

Das Original in zweiter Generation: ROKA-LITH 2 mit AIRFOX® PLUS

Beck+Heun hat seit der Einführung seines massiven Ziegelkastens ROKA-LITH mit der wärmerückgewinnenden Lüftung AIRFOX® 2019 die bis dahin unbekannte Kombination immer weiter perfektioniert. Das Ergebnis: der ROKA-LITH 2 mit AIRFOX® PLUS – die nächste Generation mit den neuesten technischen Highlights. Damit lassen sich in nur einem Arbeitsschritt sichere und stabile Fensterbefestigung, individuelle Beschattung mit Rollladen, Raffstore oder textilen Behängen, überzeugende Wärmedämm- und Schallschutzwerte sowie eine moderne dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung einbauen. Und das ohne Mehraufwand für den Bauunternehmer. So erarbeitet Beck+Heun einen auf das jeweilige Objekt abgestimmten Vorschlag für die notwendige Planung der normgerechten Lüftung. Der Wegfall von Kernlochbohrungen führt zu einem schnellen Bauablauf und einer ansprechenden Optik der Fassaden. Nicht zuletzt hat der Bauunternehmer Anteil an der Wertschöpfung aus dem Bereich der für Wohngebäude notwendigen Lüftung.

Bevorzugt monolithisch

In vielen Regionen Deutschlands wird die monolithische Massivbauweise mit Ziegelmauerwerk bevorzugt. Denn die einschalig erstellten Wänden können eine Vielzahl von Funktionen abdecken. Dazu zählen neben der Statik primär der Wärme-, Brand- und Schallschutz. Zudem sind die Ziegel aus natürlichen Rohstoffen wie Lehm und Ton geformt und deshalb als ökologischer Baustoff sehr gefragt. Zubehörprodukte wie Rollladen- oder Raffstorekästen sollen möglichst homogen in das Mauerwerk integriert werden und sind deshalb in der Regel auch ein massives stranggepresstes Ziegelformteil. Deutlich mehr als nur die materialhomogene Integration in die Außenwand bietet das Ziegel-Einbaukastensystem ROKA-LITH 2 von Beck+Heun.

Leistungsschub in Sachen Wärme- und Schallschutz

Dank einer deutlich veränderten Kastengeometrie aus Ziegel in Verbindung mit einem hochwirksamen Dämmkeil aus Neopor® liefert ROKA-LITH 2 um 45 Prozent bessere Dämmwerte als das Vorgängermodell. Zugleich sorgt die massive und selbsttragende Schale für Schallschutzwerte bis zu einer bewerteten Norm-Schallpegeldifferenz Dn,e,w von 62 Dezibel. Die engmaschige Riffeloberfläche der Kästen ermöglicht eine zuverlässige Putzhaftung für ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild. Passend zu den immer größer und schwerer werdenden Fensterelementen bieten die Ziegel-Einbaukästen definierte Befestigungslösungen wie zum Beispiel die bereits serienmäßig im Dämmkeil integrierte Fensterfixierungsleiste.

Mehr Funktionen bei gleichem Aufwand

Mit AIRFOX® PLUS lässt sich das seit der Markteinführung 2014 regelmäßig weiterentwickelte dezentrale Lüftungssystem von Beck+Heun in die ROKA-LITH 2 Rollladen- oder Raffstorekästen integrieren. AIRFOX® PLUS sichert einen effizienten Luftaustausch in Verbindung mit einer bis zu 92-prozentigen Wärmerückgewinnung bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch (Energieeffizienzklasse A+). Da Lüfteraufnahmen und Kabel bereits ab Werk vorgerüstet sind, können die multifunktionalen Ziegel-Einbaukästen im Rohbau wie ein Standardkasten verbaut werden. Der notwendige Elektroanschluss für Beschattungsmotor und Lüftereinheiten ist durch werkseitig integrierte Leerrohre definiert und erfolgt standardisiert im Rahmen der üblichen Elektroinstallation. Damit sind Rollladen- und Raffstorekästen ROKA-LITH 2 mit AIRFOX® PLUS optimal in den Arbeitsablauf auf der Baustelle eingebunden. Außerdem haben ROKA-LITH 2 Einbaukästen mit den schlanken, seitlich angeordneten Lüfterelementen nur einen geringen Platzbedarf. Nachträgliche Kernlochbohrungen in die Außenwände entfallen beim Lüftungssystem AIRFOX® PLUS ebenso wie die unansehnlichen Lüfterhutzen. Denn die notwendigen Lüftungsöffnungen im Außenbereich sind der Kastenabschlussschiene angeordnet. Durch farblich angepasste und flächenbündige Gitter geschützt, sind sie optisch nahezu unsichtbar. AIRFOX® PLUS erfüllt die Anforderungen der DIN 1946-6.

Geringer Planungsaufwand

Besonderer Service in Sachen AIRFOX® PLUS unter anderem für die Planungsabteilungen in Bauunternehmen sowie bei Architekten und Bauträgern ist die objektbezogene Erarbeitung eines Vorschlags für eine normgerechte Lüftung durch die Beck+Heun Fachtechnik auf Basis zur Verfügung gestellter Grundrisse. Das reduziert den Aufwand, noch bevor die Baustelle eingerichtet ist.

Über Beck+Heun

Die Marke Beck+Heun steht für über 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung des Kernproduktes Rollladenkasten. Daraus ist ein Vollsortiment sämtlicher Varianten entstanden, welches sich in drei Produktwelten gliedert: Einbaukästen, Aufsatzkästen und Komplettsysteme. Zudem wurde das Produkt- und Leistungsspektrum lange schon erweitert. Mit fünf weiteren Produktbereichen deckt Beck+Heun alles rings um das Fenster ab: Lüftungssysteme, Beschattung, Sanierung, Insektenschutz und Zubehör. Mehr auf: www.beck-heun.de

