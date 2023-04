Ziegeleinbaukasten mit Wertsteigerung

ROKA-LITH 2 von Beck+Heun

Mit verbesserten Wärmedämmwerten und optimiertem Schallschutz überzeugt der neue, komplett überarbeitete Ziegelrollladenkasten ROKA-LITH 2 von Beck+Heun. Möglich macht dies unter anderem die deutlich veränderte Geometrie des Einbaukastens aus hochwertigem Ton in Verbindung mit einem hochwirksamen Dämmkeil aus Neopor®. Die robusten Massivbaukästen sind statisch selbsttragend, raumseitig geschlossen und bilden mit dem monolithischen Mauerwerk eine homogene Einheit.

Deutliche Leistungssteigerung

In Sachen Wärmedämmung hat der neue ROKA-LITH 2 einiges zu bieten: Zum einen sorgt das im Dämmkeil verarbeitete Neopor® mit lambda = 0,032 W/(mK) für beste Dämmeigenschaften. Zum anderen können die Hohlkammern des Ziegeleinbaukasten mit Perlite verfüllt werden, um den Wärmeschutz nochmals zu verbessern. In Verbindung mit der neuen Kastengeometrie kommt ROKA-LITH 2 RG CLASSIC so auf bis zu 45 Prozent bessere Dämmwerte als das Vorgängermodell.

Masse machts

Als stranggepresste Ziegelformteile bringen die Massivbaukästen von Beck+Heun einiges an Gewicht auf die Waage. Das zahlt sich insbesondere beim Schallschutz aus. So können mit den neuen ROKA-LITH 2 Einbaukästen Schallschutzwerte bis zu einer bewerteten Norm-Schallpegeldifferenz Dn,e,w von 62 Dezibel erreicht werden.

Flexibel kombinierbar

Aufgrund gleicher Kastenhöhen lässt sich der raumseitig geschlossene Ziegelrollladenkasten ROKA-LITH 2 RG problemlos mit den Raffstorekasten ROKA-LITH 2 SHADOW kombinieren. Für ein einheitliches Fassadenbild dank noch zuverlässigere Putzhaftung sorgt die neue engmaschige Riffeloberfläche der Kästen. Für jeden Einsatzzweck bieten die neuen Ziegeleinbaukästen entsprechend definierte Befestigungslösungen. Dazu gehört u.a. die beim Rollladenkasten bereits serienmäßig im Dämmkeil integrierte Fensteranschlagschiene. Um auch höhere Raffstorebehänge komplett im Ziegelkasten zu integrieren, lassen sich die Außenschenkel von ROKA-LITH 2 SHADOW mit einer passenden Zubehörschiene verlängern.

„Alles drin“-Pakete

Passende Kunststoff-Seitenteile schließen den Ziegelkorpus der Einbaukästen sauber ab und sorgen für zusätzliche Stabilität. Gleichzeitig bieten die Seitenteile die Möglichkeit, verschiedene Lager dauerhaft sicher zu befestigen. Mit den von Beck+Heun angebotenen „Alles Drin“-Paketen werden die Ziegelrollladen- oder -raffstorekästen werkseitig so vorbereitet, dass nach Einbau auf der Baustelle die später gewünschten Behänge oder Zusatzfunktionen nur noch eingehängt bzw. eingesteckt werden müssen. Immer mit dabei ist der umfangreiche Service sowie kompetente Ansprechpartner.

Einfach immer passend

Die neue ROKA-LITH 2 Ziegelkastenserie von Beck+Heun ist für alle üblichen Mauerwerksstärken sowie in den Kastenbreiten 365, 425 und 490 mm verfügbar. Für größere Kastenbreiten oder Ecklösungen sind entsprechende Zubehöre separat erhältlich. Der neue ROKA-LITH 2 Ziegelkasten wird auch im Rahmen der BAU 2023 in München auf dem Beck+Heun Messestand in Halle A3 – Stand 302 vorgestellt.

Über Beck+Heun

Die Marke Beck+Heun steht für 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung des Kernproduktes Rollladenkasten. Daraus ist ein Vollsortiment sämtlicher Varianten entstanden, das in diesem Umfang einzigartig ist. Zudem wurde das Produkt- und Leistungsspektrum lange schon erweitert – Beck+Heun fertigt zukunftsweisende Beschattungs-, Dämm- und Lüftungslösungen rund um das gesamte Fenster. Weitere Informationen finden Sie unter: www.beck-heun.de

Firmenkontakt

Beck+Heun GmbH

Bettina Kahlenberg

Reinhold-Beck-Straße 2

35794 Mengerskirchen

+49 (0) 6476 91321703



http://www.beck-heun.de

Pressekontakt

Flüstertüte – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sven-Erik Tornow

Entenweg 15

50829 Köln

02212789004

0221 2789009



http://www.fluestertuete.de

Bildquelle: Beck+Heun