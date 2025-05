Ziad Bedoui gewinnt beim International Speaker Slam

Auszeichnung für starke Impulse zu Beruf und Perspektive

Ziad Bedoui, Experte für Potenzialentwicklung aus Bremen, überzeugte am 15. Mai 2025 beim International Speaker Slam in Wiesbaden mit einer mitreißenden Performance – und wurde in der Kategorie „Beruf & Karriere“ mit dem Excellence Award ausgezeichnet.

Vor rund 200 Gästen und einer hochkarätig besetzten Jury sprach Bedoui über neue Denkansätze, Perspektivwechsel und die Aktivierung beruflicher Stärken – ein Thema, das in Zeiten von Wandel, Unsicherheit und beruflicher Neuorientierung aktueller ist denn je. Sein zentrales Credo: „Es ist nicht der Lebenslauf, der zählt – sondern der Blick auf das Leben.“

Der Speaker Slam, an dem Rednerinnen und Redner aus 23 Nationen in drei Sprachen teilnahmen, bot die ideale Bühne für Bedouis Kernbotschaft: Viele Menschen bleiben beruflich hinter ihren Möglichkeiten zurück – nicht aus Mangel an Begabung, sondern weil sie in veralteten Denk- und Bewertungsmustern feststecken. Als Coach begleitet Bedoui Menschen dabei, genau diese Blockaden zu erkennen und mit neuer Klarheit, Selbstvertrauen und Mut ihren eigenen Weg zu gehen.

Bereits vor dem Hauptwettbewerb konnte Bedoui beim sogenannten Silent Speaker Slam überzeugen – einem innovativen Format, bei dem mehrere Redner gleichzeitig auf der Bühne stehen, während das Publikum per Kopfhörer entscheidet, wem es zuhört. Auch hier setzte sich Bedoui durch – mit Präsenz, Klarheit und seiner authentischen Energie.

Mit seinem Erfolg bringt Ziad Bedoui nicht nur seine eigene Botschaft auf die Bühne, sondern macht Bremen als Standort für modernes, menschenorientiertes Coaching sichtbar. Seine Vision bleibt klar: Menschen dabei zu helfen, ihre Berufung zu erkennen, ihren Wert zu leben und ihr volles Potenzial zu entfalten – beruflich wie persönlich.

Ziad Bedoui unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, verborgene Potenziale zu entfalten, neue Perspektiven zu gewinnen und berufliche Klarheit zu finden.

