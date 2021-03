Zertifizierungssysteme für die Palmölproduktion

Bundesministerien unterstützen Nachhaltigkeitsziele

sup.- Das Forum Nachhaltiges Palmöl e. V. (FONAP) fördert den Ausbau von Zertifizierungssystemen zur Kontrolle der Palmölproduktion. Im Fokus steht dabei neben den Plantagen in den Anbauländern auch die gesamte Lieferkette bis zum Verbraucher ( www.forumpalmoel.org). Als eines der neuesten Mitglieder ist das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) dieser Gemeinschaftsinitiative beigetreten. Die Bundesregierung, die sich schon seit einigen Jahren über das Ernährungs- und Landwirtschaftsministerium (BMEL) im FONAP engagiert, unterstreicht damit noch einmal die Bedeutung der Nachhaltigkeitsziele für die Pflanzenfetterzeugung. Palmöl gilt in diesem Agrarsektor als besonders geeignet, weil es im Vergleich zu Alternativen wie Sonnenblume, Kokos oder Soja die geringste Anbaufläche benötigt. Ohne überwachte Zertifizierungen droht jedoch das Risiko illegaler Palmölplantagen, die natürliche Ressourcen wie den Regenwald sowie die Artenvielfalt bedrohen.

