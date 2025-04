Zertifiziert! DVAG Vermoegensberatung Joerg Wahlert nun TOP Sozial Unternehmen

Neuer Partner der TOP Sozial- Charta erhält Gütesiegel „TOP Sozial“

Reutlingen. Werte und Projekte im Bereich Soziales, Mensch und Gesundheit sind für Jörg Wahlert und sein Team schon immer sehr wichtig. Durch die „TOP Sozial“-Zertifizierung will er nun verstärkt Vorbild für andere sein, sich sozial und gesellschaftlich stärker zu engagieren. Im Rahmen der Zertifizierung wird die Direktion ihre soziale Strategie ausbauen und ihr Engagement transparenter machen.

Die TOP Sozial Charta baut verschiedene Sozialkooperationen zwischen Organisationen und Unternehmen aus und verstärkt die Transparenz des sozialen Engagements. Es wird darüber hinaus aktiv dazu beigetragen, dass dies und die gemeinnützigen Projekte bekannter werden. Die Unternehmen und Sozialpartner der TOP Sozial Charta leben das Zitat von Erich Kästner „Nicht nur drüber reden, sondern machen“. So ist nicht verwunderlich, dass die Charta und das Zertifikat für soziales Engagement weiter an Bedeutung gewinnt und stetig wächst.

Während der Zertifizierungsanalyse, so auch bei der DVAG Vermögensberatung Jörg Wahlert, wird der Ist-Zustand und geplante Projekte mit einbezogen und auf Nachhaltigkeit geprüft. Durch die Berater der TOP Sozial Charta werden verschiedene Kriterien der werteorientierten Unternehmensführung geprüft. Mitglieder verpflichten sich gegenüber Ihren Mitarbeitern fair zu handeln, diese einzubeziehen und auf Chancengleichheit und Weiterbildung zu setzen. Neben einer leistungsbezogenen Vergütung, werden sehr flexible Arbeitsbedingungen, stetige Aus- und Weiterbildung angeboten. Aktuell wird die Persönlichkeitsentwicklung neuer Mitarbeiter in den Fokus gerückt und ein Modell für junge Mütter entwickelt.

Zertifizierte Mitglieder übernehmen Verantwortung für die Produkte, Dienstleistungen und für den Standort und gehen sparsam mit eingesetzten Ressourcen um. Durch die Umweltprojekte der DVAG Direktion Jörg Wahlert, zur Reduzierung des CO2-Ausstosses, werden heute Beratungen und Schulungen weitestgehend online abgehalten und die Home-Office Möglichkeiten wurden erweitert. Die Digitalisierung ihrer internen Büroabläufe und Dokumente minimierten den Papierverbrauch und Abfall erheblich.

Wichtige Punkte der Bestandsaufnahme sind die sozialen Aktivitäten und Prozesse. Das dabei dokumentierte Weiterentwicklungskonzept passt zu den DVAG Werten leistungsorientiert, menschlich, stark und wird zukünftig jährlich zur Re-Zertifizierung überprüft.

Gegründet wurde die TOP Sozial Charta durch die Unternehmensberatung, Werbe- und Presseagentur APROS Consulting & Services GmbH. Das Team um Volker Feyerabend wurde bereits des Öfteren für ihr außergewöhnliches soziales Engagement, einer Spendenhöhe von 150.000 Euro und ihre Corporate Social Responsibility (CSR) Strategie ausgezeichnet. Unter anderem erhielten Sie das Prädikat „beispielhaftes Unternehmen“ im LEA Mittelstandspreis und den familyNet4.0 Award des Landes Baden-Württemberg.

Philosophie der „TOP Sozial“-Charta ist, dass teilnehmende Firmen kooperierende Sozialpartner und gemeinnützige Organisationen unterstützen. Die DVAG ist größter Sponsor der Tafel für Obdachlose in Deutschland, aktiv in der Ukraine-Hilfe und engagiert sich in der Sportförderung. Das Unternehmen schreibt sich für ihr soziales Engagement das Motto „Menschen brauchen Menschen“ auf die Fahne.

Die Reutlinger Regionalvertretung um Jörg Wahlert engagiert sich bei weiteren lokalen Projekten. Beispielsweise das Spendenparlament Reutlingen e. V. wurde erst kürzlich von ihnen mit einer Spende von 11.000 Euro bedacht. Die Vermögensberatung schätzt die Aktivitäten der Reutlinger Tafel und kooperiert bei den sozialen Projekten des SPARTANER Teams und den Unternehmerrunden Reutlingen und Eningen.

„Wir möchten in und um Reutlingen nicht nur für unsere hohe Qualifikation in Finanzfragen bekannt sein, sondern als ein Dienstleister, der sich für Gesundheit, Soziales und Wohlbefinden aller einsetzt – weit über die Kundenbetreuung hinaus.“, so Jörg Wahlert, der seit 1986 im Landkreis Reutlingen aktiv ist.

Die Charta ist auf Expansionskurs und zertifiziert derzeit weitere Unternehmen. Das Zertifikat „TOP Sozial“ ist eine eingetragene Marke und agiert mit dem Ziel, Unternehmen und Organisationen weiter zu entwickeln und ihr positives Engagement zu unterstreichen und dies auch sichtbarer zu machen. Und die Einsatzbereitschaft der DVAG Vermögensberatung Jörg Wahlert zeigt einmal mehr- sie sind gemeinsam auf dem richtigen Weg.

Weitere Informationen:

www.TOP-Sozial-Charta.de

www.dvag.de/joerg.wahlert

APROS Consulting & Services GmbH Unternehmensberatung, Werbeagentur, PR-Agentur und ganzheitliche Dienstleistungen.

Seit mehr als 22 Jahren sind wir aktiv und stabil für unsere Kunden tätig z. B. bei Themen wie Strategien, Prozesse, IT, Kooperationen, Hosting, SEO, Social Media, Marketing, PR, Vertrieb und Werbung.

Wir sind mittlerweile mit 30 Spezialisten in Reutlingen Tübingen, Eningen, Stuttgart, Nagold und deutschlandweit vertreten und auch der Ausbau der Geschäftsfelder geht stetig und konstant voran.

„Die Firmenphilosophie Idee und Umsetzung durch praxiserfahrene Spezialisten, hat sich im Lauf der Jahre bestens bewährt.“

Kontakt

APROS Consulting & Services GmbH

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen – Reutlingen

49 (0)7121-9809911



https://www.APROS-Consulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.