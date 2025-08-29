mit moderner KI-Unterstützung neu bei der HELP Akademie

Coaching ist längst mehr als ein Trend – es ist eine Schlüsselkompetenz in einer Welt, die von Veränderung, Komplexität und steigendem Leistungsdruck geprägt ist.

Der Zertifikatslehrgang Coaching & Businesscoaching der HELP Akademie vermittelt nicht nur fundierte Methodenkompetenz, sondern setzt mit der sinnvollen Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) ein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal.

Im Mittelpunkt steht die Methodenkompetenz: Von systemischem Coaching mit praxiserprobten Tools über die Anwendung der Positiven Psychologie bis hin zu Burnout-Prävention und Resilienzförderung – die Teilnehmenden lernen, wie sie Menschen in persönlichen wie beruflichen Herausforderungen wirksam begleiten können.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Business-Know-how der HELP Akademie. Viele Coaches scheitern nicht an ihrer Fachkompetenz, sondern am Marktzugang. Daher behandelt der Lehrgang Themen wie erfolgreiches Marketing für Coaches, Aufbau eines profitablen Coaching-Business sowie Digitalisierung und hybride Formate. So entsteht ein zukunftssicheres Fundament, um Coaching professionell und nachhaltig umzusetzen.

Das Alleinstellungsmerkmal der HELP Akademie ist jedoch die Integration von KI-gestützten Tools in die Coaching-Ausbildung. Teilnehmende lernen, wie KI sinnvoll zur Vorbereitung von Coachingprozessen, Analyse von Gesprächsverläufen oder Entwicklung von Übungen genutzt werden kann – ohne die Menschlichkeit des Coachings zu ersetzen. KI wird als intelligentes Werkzeug verstanden, das Effizienz steigert, Kreativität anregt und neue Perspektiven eröffnet.

Der Zertifikatslehrgang der HELP Akademie verbindet zum ersten Mal klassisches Coaching-Know-how, Businesskompetenz und moderne Technologie.

Absolventinnen und Absolventen sind bestens gerüstet, um Menschen und Organisationen erfolgreich in die Zukunft zu begleiten – kompetent, empathisch und innovativ.

Die HELP-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

