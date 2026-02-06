ZeroMOUSE™ 2.0: KI-Revolution für Katzenklappen

Schon über 800.000 Beutetiere erkannt

Intelligentes Upgrade verwandelt jede Mikrochip-Katzenklappe in eine smarte Beutesperre

Die ZeroMOUSE™ 2.0 ist mehr als nur ein Zubehör – sie ist eine clevere Innovation, die das leidige Problem unerwünschter Mitbringsel endgültig löst. Das KI-basierte System verwandelt nahezu jede bestehende Mikrochip-Katzenklappe in eine intelligente Beutesperre, die zuverlässig erkennt, wenn die Katze mit Maus, Vogel oder anderem „Geschenk“ nach Hause kommt.

Einfache Installation, maximale Wirkung

Die Installation ist denkbar einfach: ZeroMOUSE™ 2.0 wird als Upgrade vor die vorhandene Katzenklappe montiert – ohne komplizierte Umbauten oder technisches Fachwissen. Das System ist mit rund 95 % aller gängigen Mikrochip-Katzenklappen kompatibel und innerhalb weniger Minuten einsatzbereit.

Künstliche Intelligenz im Dienst des Katzenhalters

Das Herzstück der ZeroMOUSE™ 2.0 ist eine hochentwickelte KI-Bilderkennungstechnologie. Eine integrierte Kamera erfasst die Katze beim Eintreten und analysiert in Sekundenbruchteilen, ob sich Beute im Maul befindet. Ist das der Fall, bleibt die Klappe geschlossen – die Katze wird sanft, aber bestimmt daran gehindert, ihre Beute ins Haus zu bringen. Die KI lernt kontinuierlich dazu und verbessert ihre Erkennungsgenauigkeit mit jeder Nutzung.

Bewährt in über 15.000 Haushalten

Die Zahlen sprechen für sich: Bereits über 15.000 Haushalte in Deutschland und Europa vertrauen auf die ZeroMOUSE™ 2.0. Mehr als 800.000 Beutetiere wurden seit Markteinführung zuverlässig erkannt und damit vor dem Schicksal bewahrt, im Wohnzimmer zu landen. Diese beeindruckende Erfolgsbilanz wird durch hervorragende Bewertungen auf Trustpilot bestätigt, wo zufriedene Kunden die Zuverlässigkeit, einfache Handhabung und den Alltagsnutzen des Systems loben.

Smart-Home-Integration und App-Steuerung

Die ZeroMOUSE™ 2.0 bietet weit mehr als reine Beuteerkennung. Über die zugehörige App können Katzenhalter in Echtzeit benachrichtigt werden, wenn ihre Katze nach Hause kommt – mit oder ohne Beute. Statistiken zeigen auf einen Blick, wie oft die Katze ein- und ausgeht und wie viele Beutetiere abgefangen wurden. Alle Erkennungen werden mit Foto dokumentiert, sodass man auch aus der Ferne immer informiert bleibt.

Nachhaltig und tierfreundlich

ZeroMOUSE™ 2.0 schützt nicht nur das Zuhause, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz. Hauskatzen sind einer der Hauptgründe für den Rückgang von Singvogel- und Kleinsäugerpopulationen. Mit ZeroMOUSE™ können Katzenhalter ihren Tieren den Freigang ermöglichen, ohne dabei die heimische Tierwelt zu gefährden – eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

Technische Details auf einen Blick

– Kompatibel mit ca. 95 % aller Mikrochip-Katzenklappen

– KI-basierte Echtzeit-Beuteerkennung

– Einfache Montage ohne Umbau

– App-Steuerung mit Live-Benachrichtigungen

– Foto-Dokumentation aller Erkennungen

– Statistiken zu Aktivität und Beutefängen

– Wetterfest und für den Außeneinsatz konzipiert

– Energieeffizient mit langer Akkulaufzeit

Verfügbarkeit und weitere Informationen

Die ZeroMOUSE™ 2.0 ist unter zeromouse.com/de/products/zeromouse-2 erhältlich.

Weitere Informationen zum Produkt, Installationsanleitungen und Kundenbewertungen finden Interessierte ebenfalls auf der Website.

ZeroMOUSE™ – keine Maus im Haus.

ZeroMOUSE™ ist der führende Anbieter intelligenter Katzenklappen-Lösungen mit KI-Technologie. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Zusammenleben von Mensch und Katze angenehmer zu gestalten – durch innovative Technologie, die funktioniert. Mit der ZeroMOUSE™ 2.0 und der neuen Katzenklappe mit Gesichtserkennung setzt ZeroMOUSE™ Maßstäbe in der Branche.

Kontakt

Mousebouncer GmbH

Marc-Michael Schoberer

Ismaninger Straße 6

85716 Unterschleißheim

015158539854



https://zeromouse.com/

