Zerolimits gegen Müdigkeit und Erschöpfung im Cockpit

Über 90 Prozent der Piloten räumen plötzliche Müdigkeit im Cockpit ein – Zerolimits wird auf der Brüsseler International Pilot Recruitment and Training Expo präsentiert

Es ist eine unterschätzte Gefahr: Plötzliche Müdigkeit im Cockpit. Laut einer Umfrage der deutschen Pilotenvereinigung Cockpit gaben 93 Prozent der befragten Piloten an, während des Flugs bereits selbst eingeschlafen zu sein oder bei Kollegen beobachtet zu haben, dass sie unfreiwillig eingenickt sind. Eine erste Anwendungsstudie mit dem natürlichen Nahrungsergänzungsmittel Zerolimits der spanischen Vitamic SL ( www.vitamic.com) hat nun spürbare Ergebnisse im Kampf gegen die Müdigkeitserscheinungen gezeigt. Präsentiert werden die ersten Ergebnisse einer Studie zu Zerolimits jetzt auch auf der International Pilot Recruitment and Training Expo (20. und 21. Februar) in Brüssel.

Ausreichend Schlaf und ein natürlicher Schlafrhythmus sind natürlich die sichersten Methoden, den Müdigkeitserscheinungen entgegenzutreten. Doch gerade im Cockpit oder auch bei Fluglotsen ist dies oft unerreichbar. Seit dem Frühjahr 2025 läuft eine internationale Anwendungsbeobachtung bei mehr als 20 Berufspiloten, die untersucht, wie gezielte Mikronährstoffversorgung, Ernährung und Schlafmanagement die mentale Leistungsfähigkeit von Piloten und Fluglotsen verbessern können. Ziel ist es, den Einfluss gezielter Mikronährstoffunterstützung auf Konzentration, Fokus, Schlafqualität und allgemeine Energielevels zu dokumentieren. Bereits nach den ersten Wochen berichteten viele Piloten über spürbare Verbesserungen in drei zentralen Bereichen: bessere Konzentration, klarerer Fokus, tieferer, erholsamerer Schlaf. Die Bekämpfung von Müdigkeit bei gleichzeitiger Unterstützung der physiologischen Widerstandsfähigkeit und Erholungsfähigkeit kann nicht nur die Leistungsschwankungen verringern, sondern auch die durch Infektionen verursachte Abwesenheit von Crewmitgliedern reduzieren – eine der betrieblich störendsten und kostenintensivsten Formen von Ausfällen im Flugverkehr, so die Vitamic SL.

Auch Militärpiloten, die unter noch extremeren Bedingungen operieren, sind betroffen. Bereits in internationalen Studien seit 2010 wurde dokumentiert, dass bis zu 70 Prozent der Militärpiloten angaben, mindestens zweimal pro Jahr während des Flugs ungewollt eingeschlafen zu sein. „Wenn selbst hochtrainierte Militärpiloten das Gleiche erleben, zeigt das, dass Müdigkeit nichts mit Disziplin zu tun hat – sondern mit Biologie,“ erklärt Dr. Martin Edlinger, Facharzt für Allgemeinmedizin und Sportmedizin. „Schlaf, Konzentration und Zellenergie sind untrennbar miteinander verbunden – und das muss endlich ernst genommen werden.“

Die laufende Erhebung zur Zerolimits ist derzeit als Anwendungsbeobachtung konzipiert, die vor allem subjektive Rückmeldungen und Erfahrungswerte erfasst. „Wenn Airlines, Forschungsgruppen oder Luftfahrtbehörden das Thema vertiefen möchten, stehen wir jederzeit bereit, gemeinsam eine weiterführende Untersuchung zu initiieren – mit objektiv messbaren Parametern, etwa in Flugsimulatoren zur Erfassung von Reaktionszeit, Aufmerksamkeit und Entscheidungsqualität“, so Dr. Edlinger, der Zerolimits mit entwickelt hat und die ersten Ergebnisse in Brüssel präsentiert.

Eine Untersuchung hatte bereits zuvor die Effekte des 100 Prozent natürlichen, dopinggetesteten Supplements Vitamic Zerolimits auf die mentale und physische Leistungsfähigkeit von Pflegekräften in drei Wiener Krankenhäusern gezeigt. Ziel war es herauszufinden, ob sich die mentale Leistungsfähigkeit durch ein eingesetztes Supplement steigern lässt, das bereits weltweit im Spitzensport verwendet wird – nicht nur für die körperliche Leistungssteigerung, sondern auch zur Unterstützung der mentalen Performance unter Druck. Bei der anschließenden Befragung der Probanden attestierten 83,3Prozent in der durch mentale Erschöpfung belasteten Gruppe eine Verbesserung.

Vitamic Europa SL ist ein Unternehmen im Bereich hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel mit Sitz in Altea, Spanien. Seit 2021 entwickelt und vertreibt Vitamic in Kooperation mit der Clinica Austria Produkte, die gezielt auf die mentale und körperliche Leistungsfähigkeit ausgerichtet sind und langfristige Gesundheit fördern – sowohl für Menschen aus dem Alltag als auch für Sportler. Die Firma ist international tätig und aktuell in Europa, den USA und im Mittleren Osten vertreten.

