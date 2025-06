Zero Waste Ratgeber hilft beim nachhaltigen Alltag

Jetzt online: Die neue Plattform bietet Tipps zu Recycling, DIY, Foodsharing & Co. – alltagstauglich, fundiert, kostenlos.

Zero Waste leicht gemacht: Neue Online-Plattform www.zero-waste-ratgeber.de bietet praktische

Tipps für einen nachhaltigen Alltag

Ravensburg, Juni 2025 – Ab sofort ist die neue Informationsplattform www.zero-waste-ratgeber.de online.

Die Website richtet sich an alle, die ihren Alltag nachhaltiger gestalten möchten – einfach,

verständlich und ohne moralischen Zeigefinger. Das interdisziplinäre Studierendenteam zeigt

praxisnah, wie Zero Waste in verschiedenen Lebensbereichen funktioniert.

Ob Upcycling, Foodsharing, DIY oder plastikfreies Einkaufen: Die Seite bietet konkrete Anleitungen

und alltagstaugliche Inspirationen. Die Inhalte orientieren sich an häufig gesuchten Themen wie

„Verkehrswende“, „Umweltschutz“ oder „Unverpackt-Läden“ und verknüpfen sie mit praktischen

Tipps, persönlichen Erfahrungen und fundiertem Hintergrundwissen.

„Wir wollten eine Seite schaffen, die nicht nur informiert, sondern motiviert – und das möglichst

barrierefrei für alle“, so das Projektteam hinter der Plattform.

Jede Kategorie ist übersichtlich aufgebaut und suchmaschinenoptimiert aufbereitet. Besucher:innen

finden dort nicht nur Texte, sondern auch visuelle Impulse wie Hintergrundbilder oder Icons, die

selbst weiterverwendet werden können – ganz im Sinne des Zero-Waste-Gedankens.

Die Website entstand im Rahmen eines Hochschulprojekts im Sommersemester 2025. Alle Inhalte

sind kostenlos zugänglich.

Besuche jetzt www.zero-waste-ratgeber.de und entdecke, wie einfach Nachhaltigkeit im Alltag sein kann.

Zero-Waste-Ratgeber ist ein studentisches Projekt der RWU Hochschule Ravensburg-Weingarten. Die Website bietet fundierte Inhalte, Tipps und Inspiration für einen nachhaltigen Lebensstil im Alltag.

Kontakt

RWU – Hochschule Ravensburg-Weingarten

Elena Nahra

Doggenriedstraße 70

88259 Weingarten

http://www.zero-waste-ratgeber.de

