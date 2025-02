Zero Waste in Kühl- & Kleiderschrank

Berliner Haushalte für Pilotstudie gesucht

Berlin, 28. Februar 2025. Wie können private Haushalte ihren Konsum nachhaltiger und kreislauffähiger gestalten? Dieser Frage geht die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. aktuell gemeinsam mit zehn europäischen Partnerorganisationen im Forschungsprojekt CARE nach. Für eine mehrmonatige Pilotstudie werden nun Testhaushalte aus dem Raum Berlin gesucht.

Ziel von CARE ( www.circularhouseholds.eu) ist es, europäische Verbraucherinnen und Verbraucher dabei zu unterstützen, ein kreislauffähigeres und ressourcenschonenderes Leben führen zu können. Von Beginn an setzte das seit Januar 2024 von der Europäischen Kommission geförderte Projekt daher auf die aktive Einbindung echter Haushalte zur Erprobung wirksamer Maßnahmen und Beratungsangebote. Der Fokus liegt auf Lebensmitteln und Kleidung, zwei Konsumbereichen mit erheblichem Potenzial zur Abfallreduktion.

Testhaushalte gesucht!

Ab sofort werden für die Durchführung einer mehrmonatigen Pilotstudie (Start September 2025) Haushalte aus dem Raum Berlin gesucht, die bereit sind, Neues auszuprobieren und ihre Ernährungs- oder Kleidungsgewohnheiten nachhaltig zu verändern.

Interessierte erhalten https://forms.office.com/e/9H7KC1m8E3 weitere Informationen und können sich für die kostenlose Teilnahme anmelden.

„Unsere CARE-Haushalte erwarten spannende Einblicke in die Forschung, informative Workshops und fachkundige Beratung“, so Referatsleiterin Miriam Bätzing von der VERBRAUCHER INITIATIVE, „durch die Teilnahme lernen sie Möglichkeiten nachhaltigen Konsums kennen und erwerben ganz nebenbei neue Fähigkeiten, die den Alltag erleichtern.“ Regelmäßige Community-Treffen bieten darüber hinaus die Möglichkeit, Ideen und Erfahrungen mit anderen zu teilen und lokale Netzwerke aufzubauen. Nicht zuletzt bietet die Beteiligung Gelegenheit, Teil eines internationalen Forschungsprojektes zu werden und maßgeblich am Erfolg mitzuwirken – von Verbrauchern für Verbraucher.

Europäische Forschung mit lokalem Nutzen

Die Berliner Pilotstudie entsteht in Zusammenarbeit mit Forscherinnen und Forschern der Universität Tampere (Finnland), OsloMet (Norwegen) und der Universität Lund (Schweden). Die gewonnenen Erkenntnisse sollen nicht nur die teilnehmenden Haushalte unterstützen, sondern auch zur Erreichung der europäischen Nachhaltigkeitsziele beitragen.

Das Projekt CARE wird im Rahmen des Horizon Europe-Programms der Europäischen Union unter der Grant Agreement Nr. 101135141 gefördert und hat eine Gesamtlaufzeit von 48 Monaten. Das Projektkonsortium besteht aus elf Partnerorganisationen aus Finnland, Norwegen, Schweden, Estland, Österreich und Deutschland. Federführend ist die finnische Universität Tampere (TAU). CARE ist Teil der Circular Cities and Regions Initiative (CCRI) und unterstützt die Entwicklung lokaler und regionaler Kreislaufwirtschaftsstrategien.

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an:

Miriam Bätzing

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V.

E-Mail: Miriam.baetzing@verbraucher.org

Presse-Kontakt

Katrin Hüttepohl

CSCP gGmbH

E-Mail: care@cscp.org

Projekt-Koordinatorin

Elina Närvänen

Stiftung der Universität Tampere sr

E-Mail: circularhouseholds@tuni.fi

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

