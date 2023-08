Zentraler Rollout der Flintec App über ein EMM-System

Automatisierter Installationsmechanismus für die Flintec App für mobile Zeiterfassung und Zutrittskontrolle

Mannheim, 01.08.2023: Die Flintec App ist mit individueller Installation oder zentralem Rollout verfügbar. Flintec hat die App für mobile Zeiterfassung und Zutrittskontrolle für das Smartphone und Smartwatch entwickelt. Die Installation der App erfolgt individuell durch den Mitarbeiter über den jeweiligen Store oder zentral durch das Enterprise Mobility Management System (EMM) des Unternehmens. Für mehr Transparenz, Kontrolle, Effizienz und Komfort für das Unternehmen und die Mitarbeiter.

Individuelle und zentrale Installationsmechanismen der Flintec App

Mit der Flintec App wird die Arbeitszeit erfasst und der Zutritt gesteuert, komfortabel und mobil per Smartphone oder Smartwatch. Standardmäßig wird die App individuell durch den Mitarbeiter über den Google Play Store (Android) oder Apple App Store (iOS) heruntergeladen und auf dem persönlichen Smartphone installiert. Bei Unternehmen mit eigenem EMM-System erfolgt das Rollout der App zentral. Dabei wir die App durch das Unternehmen ohne das Mitwirken des Mitarbeiters auf dem persönlichen Smartphone des Mitarbeiters installiert. Dieser zentrale Rollout führt zu mehr Effizienz, Kontrolle und Komfort für das Unternehmen und den Mitarbeiter.

Rollout der Flintec App über das EMM-System

Für den zentralen Rollout der Flintec App importiert der EMM-Administrator einmalig die App über den jeweiligen Store in das EMM-System des Unternehmens. Im EMM-System wird die App für die mobilen Endgeräte der Mitarbeiter bereitgestellt. Mithilfe des Unternehmens-Login wird die App für den Mitarbeiter automatisch konfiguriert und aktiviert. „Ganz ohne Mitwirken des Mitarbeiters“ stellt Dipl.-Inform. Feiereisen fest. Der Zeitpunkt der Aktivierung auf dem jeweiligen Endgerät ist für den EMM-Administrator einsehbar. „Unternehmen fordern mehr Kontrolle bei der Installation von Apps und mit dem EMM-System erhalten sie diese“ erklärt Feiereisen. Mit dem zentralen Rollout erhält das Unternehmen mehr Transparenz und Kontrolle. Gleichzeitig führt der Mechanismus zu mehr Komfort für den Mitarbeiter.

Konfiguration der Flintec App für mobile Zeiterfassung und Zutrittskontrolle

Die App wird unter Berücksichtigung der kundenspezifischen Anforderungen konfiguriert und automatisch durch das EMM-System aktiviert. Flintec legt in der Konfiguration fest, ob das Unternehmen die App für Zeiterfassung und/oder Zutrittskontrolle nutzt. Weitere kundenspezifische Anpassungen betreffen beispielsweise das Layout und die Buchungsfunktionen. Auf Kundenwunsch werden neben den Standard-Buchungsfunktionen (Kommen/Gehen, Dienstgang, letzte Buchung, Saldenabfrage) weitere Buchungsfunktionen konfiguriert (z.B. Dienstgang, Dienstreise, Projekt). Der zentrale Rollout der App führt zu einem effizienteren Installationsprozess für das Unternehmen und die Mitarbeiter.

EMM-System, EMM-Schnittstelle und Betriebssysteme

Das EMM-System besteht u.a. aus einem Mobile Device Management (MDM) und einem Mobile Application Management (MAM). Der Installation der App über ein EMM-System unterliegt eine Distributionsstrategie. Flintec unterstützt über 22 EMM-Systeme. Hierfür verfügt Flintec über eine standardisierte EMM-Schnittstelle. „Damit sind wir flexibel und gehen auf den Bedarf großer Unternehmen ein“ sagt Feiereisen. Flintec hat die native App für mobile Zeiterfassung und Zutrittskontrolle für Endgeräte mit Android-, iOS- oder watchOS-Betriebssystem entwickelt. Mit der App sind die Zeiterfassung und Zutrittskontrolle mobil, drahtlos und online.

Die Flintec InformationsTechnologien GmbH ist Anbieter und Entwickler von IT-Lösungen „Made in Germany“. Flintec entwickelt kundenspezifische Informationstechnologien und Kommunikationslösungen zu den Themen Zeiterfassung per Telefon und mobil (kompatibel zu dormakaba und PCS), Kontrollmechanismen mit Echtzeitinformation (Anwesenheitskontrolle, Arbeitszeitregelung, Führerscheinkontrolle), mobiler Zutritt (per App für das Smartphone, Tablet, Smartwatch) und Telefonie-Lösungen für den Kundendienst (SprachPortal, Contact Center etc.). Gegründet wurde das Unternehmen 1992, der Unternehmenssitz ist in Mannheim. Für weitere Informationen: www.flintec.de

Kontakt

Flintec IT GmbH

Lucien Feiereisen

Heppenheimer Str. 23

68309 Mannheim

06213389230



https://www.flintec.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.