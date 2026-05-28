Zeitreise mit allen Sinnen: Kaeskoppenstad lädt zum großen Staunen ein

Am 6./7. Juni 2026 verwandelt sich Alkmaars historische Innenstadt in ein lebendiges Geschichtsbuch

Was wäre, wenn Geschichte nicht nur erzählt, sondern wirklich erlebt werden könnte? Genau das macht „Kaeskoppenstad“ möglich. Auf den Pflastersteinen der historischen Altstadt „d“Oude Stad“ von Alkmaar wird bei diesem beliebten Mittelalterfestival das Jahr 1573 wieder lebendig. Besucher erleben dabei hautnah die Zeit kurz nach dem glorreichen Moment, in dem Alkmaar als erste Stadt der heutigen Niederlande die spanische Besatzung im Achtzigjährigen Krieg abschütteln konnte.

Mittendrin statt nur dabei

Wer die Kaeskoppenstad betritt, taucht sofort in eine andere Welt ein. Hunderte Darsteller und Freiwillige geben dem Treiben von damals ein authentisches Gesicht und die Besucher sind kein Publikum, sondern werden Teil der Szene. Diese wandelt sich von Gasse zu Gasse: In der einen wird noch immer traditionell Wäsche auf die alte Art gewaschen, in der nächsten herrscht das Chaos der Pest, während um die Ecke Märkte lärmen und Fischfrauen lautstark ihre Waren feilbieten.

Historische Raritäten

Ein besonderes Highlight der Kaeskoppenstad sind historische Objekte, die man hier aus nächster Nähe bestaunen kann. Dazu zählt die voll funktionsfähige Replik einer Druckerpresse, wie sie bereits von Johannes Gutenberg eingesetzt wurde, sowie ein historischer Eier-Brutkasten, konstruiert von Jan Adriaanszoon Leeghwater. Er war ein visionärer Ingenieur und Wasserbaumeister, der die Landschaft rund um Alkmaar durch seine innovativen Trockenlegungsprojekte nachhaltig prägte.

Musikalische Neuheit

Das spektakulärste Novum des Jahrgangs 2026 ist zweifellos das Kakofon – eine fahrende Musikmaschine, die zum Mitmachen einlädt. Auf einem großen Wagen thront ein imposantes Rad voller Gitarren, ein Fahrrad, dessen Tretkraft Trommeln und Becken zum Klingen bringt, sowie eine Reihe von Flöten und Tröten, die durch ein raffiniertes Pumpensystem betrieben werden. Besucher

dürfen die Maschine selbst ausprobieren und ihr ganz persönliches Klangerlebnis erzeugen.

Weiterführende Informationen

Eröffnet wird die Kaeskoppenstad traditionell mit der „Bonte Stoet“, einem farbenprächtigen Umzug, bei dem die Darsteller ab 11.00 Uhr in die Altstadt einziehen. Samstag und Sonntag, jeweils von 12.00 bis 17.00 Uhr, kann das historische Stadtleben dann auf eigene Faust erkundet werden. Der Eingang befindet sich unweit der Bathbrug, neben dem markanten Waagtoren. Jährlich begeistert das Festival rund 25.000 Besucher aus nah und fern.

Tickets sind an der Tageskasse und online unter https://kaeskoppenstad.nl/deutsch erhältlich.

Im Auftrag von Visit Alkmaar ( https://www.visitalkmaar.com/de)

Die lebendige Stadt Alkmaar inmitten der Provinz Nord-Holland trägt den liebevollen Beinamen „Klein-Holland“. Nirgendwo sonst in den Niederlanden findet man auf so kleinem Raum typisch holländische Markenzeichen wie farbenprächtige Blumenfelder, romantische Mühlen, eine historische Innenstadt, schöne Grachten, authentische Fassaden und verborgene Innenhöfe. Und das weniger als 10 km von der Nordseeküste entfernt. Die bekannteste Attraktion von Alkmaar ist sein Käsemarkt: Er findet von April bis September jeden Freitagmorgen statt und hält eine jahrhundertealte Tradition lebendig. Zudem bieten Veranstaltungen wie das Kaeskoppenstad-Festival oder Alkmaar Ontzet (Sieg über die Spanier im 80-jährigen Krieg) die Möglichkeit, die Geschichte der Stadt hautnah zu erleben. Mit insgesamt neun Museen verfügt Alkmaar über einen großen Schatz an kulturellen Sehenswürdigkeiten. Gleichzeitig gehört die Stadt dank ihres vielfältigen Angebots an Einkaufsläden zu den beliebtesten Shopping-Citys der Niederlande. Großräumige Polderlandschaften, malerische Dünengebiete und ausgedehnte Strände in unmittelbarer Umgebung machen Alkmaar zudem auch bei Natur- und Sportliebhabern zu einem beliebten Urlaubsziel.

Über „Hart van Noord-Holland“:

„Hart van Noord-Holland“ (Herz von Nordholland) ist eine Region, die für ein reichhaltiges Angebot an Natur, Kultur und typisch niederländischen Erlebnissen steht. Sie liegt im Herzen der niederländischen Provinz Nordholland und besteht aus den Gemeinden Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo und Uitgeest. Besucher finden hier die ideale Kombination aus Ruhe und Abwechslung: weitläufige Dünen und Polder, malerische Dörfer, historische Städte, Wasserlandschaften und authentische lokale Produkte.

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