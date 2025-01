Zeitmanagement in der digitalen Schule: Chancen und praktische Lösungen

Lehrerzimmer in digitalen Wandel

Die Digitalisierung schreitet in Deutschlands Schulen mit großen Schritten voran.

Gefördert durch Programme wie den Digitalpakt Schule, setzen Bundesländer ambitionierte Projekte um, um das Lernen und Lehren mit modernen Technologien zu optimieren. Trotz dieser Fortschritte bleibt das Zeitmanagement für Lehrkräfte ein unterschätztes Problem Feld, das nicht nur durch organisatorische Ansätze, sondern auch durch smarte Tools adressiert werden kann.

Fortschritte in der Schuldigitalisierung

Programme wie der Digitalpakt Schule haben in den vergangenen Jahren erheblich zur Modernisierung der Schul-IT beigetragen. So konnten zahlreiche Schulen mit WLAN, Tablets und digitaler Präsentationstechnik ausgestattet werden. Besonders in Bundesländern wie Bremen wurden durch die Zentralisierung von IT-Strukturen positive Impulse gesetzt. Die Einführung eines zentralen Identitäts- und Zugangsmanagements (IAM) ermöglicht es beispielsweise, Lehrerinnen und Lehrern einheitliche Benutzerkonten bereitzustellen, die den Zugang zu schulischen Diensten erleichtern.

„Es ist wichtig, kräftig in die Digitalisierung an unseren Schulen zu investieren, um unsere Kinder und Jugendlichen auf die immer digitaler werdende Lebens- und Arbeitswelt von morgen vorbereiten zu können“, betont Anna Stolz, Kultusministerin von Bayern.

Doch trotz der Erfolge mahnen Expertinnen und Experten wie Meik Hansen, IT-Leiter der Senatorin für Bildung in Bremen, dass der Prozess nicht abgeschlossen ist. „Digitalisierung ist kein Einmalaufwand, sondern ein andauernder Prozess, für den auch Ressourcen benötigt werden“, erklärt Hansen. Es bleibt entscheidend, diesen Prozess langfristig zu verstetigen.

Herausforderungen und Bedarfe der Lehrkräfte

Laut Bildungsberichten bestehen weiterhin große Defizite in der Nutzung digitaler Medien. Weniger als ein Fünftel der Grundschullehrkräfte setzt digitale Tools gezielt zur individuellen Förderung ein. Gleichzeitig wünschen sich zwei Drittel der Lehrkräfte Fortbildungen zur Nutzung digitaler Medien.

Diese Zahlen zeigen: Die Integration digitaler Technik in den Unterricht erfordert nicht nur technische Infrastruktur, sondern auch gezielte Schulungen und einfache Werkzeuge, die den Lehrkräften helfen, ihre Zeit effizient zu nutzen.

Zeitmanagement in der digitalen Schule: Ein unterschätzter Hebel

Neben der rein technischen Digitalisierung stehen Lehrkräfte auch vor der Herausforderung, ihre Arbeitszeit effizient zwischen Unterrichtsvorbereitung, Dokumentation und der Betreuung von Schüler:innen aufzuteilen. Eine Lösung, die gleichzeitig einfach, intuitiv und vielseitig einsetzbar ist, bietet die TimeSpin GmbH mit ihrem innovativen Zeiterfassungs-Würfel. Dieses haptische Gerät ermöglicht es Lehrkräften, ihre Zeit für verschiedene Aufgaben unkompliziert zu dokumentieren.

Der Würfel funktioniert denkbar einfach: Jede Seite steht für eine spezifische Tätigkeit wie Unterricht, Korrekturarbeiten oder Elterngespräche. Wird der Würfel auf eine Seite gelegt, startet automatisch die Zeiterfassung. Die gesammelten Daten können in ein cloudbasiertes Portal übertragen werden, wo sie sich leicht analysieren lassen. Das Tool lässt sich zudem nahtlos in bestehende Systeme wie UNTIS oder andere Schulverwaltungssoftware integrieren.

Die Vorteile einer integrierten Lösung

Die Verbindung des TimeSpin-Würfels mit bestehenden digitalen Plattformen bietet mehrere Vorteile:

1.Zeiteffizienz: Die intuitive Bedienung reduziert den Verwaltungsaufwand und schafft mehr Freiraum für die Kernaufgaben.

2.Transparenz: Detaillierte Auswertungen der aufgewendeten Zeit für verschiedene Tätigkeiten helfen bei der Priorisierung und Planung.

3.Integration: Durch die Einbindung in bestehende Systeme wie UNTIS wird eine konsistente Datenbasis geschaffen, die auch für Schulverwaltungen wertvoll ist.

Fazit: Digitalisierung mit Mehrwert

Die Digitalisierung bietet nicht nur Potenziale für besseren Unterricht, sondern auch für effizienteres Zeitmanagement von Lehrkräften. Tools wie der TimeSpin-Würfel können dazu beitragen, die Arbeitslast zu reduzieren und die gewonnene Zeit in die Schülerförderung zu investieren.

Gerade im Rahmen von großen Digitalisierungsprogrammen sollte daher nicht nur in Technik, sondern auch in praktische Lösungen für die Nutzer:innen investiert werden. Denn letztlich profitieren alle von einem Bildungssystem, das nicht nur digital, sondern auch effizient organisiert ist.

TimeSpin GmbH: Innovation im Zeitmanagement

Mit Sitz in Bremen hat sich die TimeSpin GmbH als wegweisender Entwickler im Bereich Zeiterfassung und Prozessmanagement etabliert. Das Unternehmen, das für seine innovative Software-Lösung „TimeSpin“ kürzlich mit dem EU Business News Award 2023 ausgezeichnet wurde, vereint technologische Expertise mit praxisnaher Anwendung.

