Zeiterfassungssystem – Schlüssel zum Unternehmenserfolg

Haben Sie noch keine Mitarbeiter Zeiterfassung in Ihre Firma durchgeführt? Sie werden in diesem Artikel erfahren, wie Zeiterfassungssystem hilft Ihrem Unternehmen, um die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern.

Warum brauchen Sie ein Mitarbeiter Zeiterfassungssystem?

Hier sind einige konkrete Vorteile der Zeiterfassung für Ihr Unternehmen:

Verbesserte Produktivität

Mitarbeiter, die ihre Arbeitszeiten einreichen, verfügen mit größerer Wahrscheinlichkeit über bessere Zeitmanagementfähigkeiten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

Die Zeiterfassung hilft den Mitarbeitern, den Fortschritt ihrer Arbeit bis ins kleinste Detail zu erfassen und gleichzeitig die Ablenkungen von außen zu ignorieren, die normalerweise ein Hindernis darstellen (Telefonieren, Surfen im Internet, übermäßiges soziales Engagement). Multitasking kann die Produktivität um bis zu 50 % verringern, was sich nachteilig auf den Erfolg eines Unternehmens auswirken kann. Die Zeiterfassung trägt am besten zur Produktivität bei, indem sie aufzeigt, welche Projekte am Arbeitsplatz zu viel Zeit der Mitarbeiter in Anspruch nehmen, und den Managern einen Spielraum gibt, um zu entscheiden, ob es sich lohnt, Zeit in die einzelnen Projekte zu investieren oder nicht. Oftmals starten Unternehmen zahlreiche Projekte und arbeiten an allen gleichzeitig.

Ein Tracking-Tool kann den Managern oder Geschäftsführern dabei helfen, Aktivitäten zu identifizieren und zu eliminieren, die für den Fortschritt nicht entscheidend sind, und so den Umsatz zu steigern.

Verstärkte Verantwortlichkeit

Eine wichtige Komponente des Teamerfolgs besteht darin, dass jedes Teammitglied das Gefühl hat, wichtig und von unschätzbarem Wert für die Projekte zu sein, die Sie durchführen. Mitglieder, die keine Anerkennung für ihre Arbeit erhalten (egal, wie groß oder klein sie ist), sind möglicherweise nicht motiviert, 100 % ihres Einsatzes zu geben. Durch die Zeiterfassung wird die Verantwortlichkeit in den Arbeitsteams gestärkt, da die Arbeitgeber über wichtige Dinge informiert werden, z. B. darüber, welche Mitarbeiter bestimmte Aufgaben erledigt haben, wann die Aufgaben erledigt wurden und wie viel Zeit für jede Aufgabe aufgewendet wurde.

Die Mitarbeiter Zeiterfassung stärkt die Verantwortlichkeit der Mitarbeiter selbst. Wenn die Zeiterfassung durchgesetzt wird, ist es wahrscheinlicher, dass die Mitarbeiter ihre Aufgaben mit größerer Effizienz erledigen und sich selbst für ihre Fortschritte bei Projekten verantwortlich fühlen. Dies dient nicht der Einschüchterung, sondern soll die Bedeutung der Arbeit und die Notwendigkeit engagierter, fleißiger und ehrlicher Mitarbeiter unterstreichen.

Win-win-Situation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Wenn der Mitarbeiter effektive seine Zeit verwaltet, sowohl das Unternehmen als auch der Mitarbeiter wird davon profitieren, weil wenn Mitarbeiter optimal leistet, steigt das Unternehmenserfolg entsprechend.

