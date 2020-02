Zeiterfassungssystem – günstig, einfach und webbasiert

Optimal für klein und mitteständische Unternehmen

Sie suchen gerade ein günstiges Mitarbeiterzeiterfassungssystem für Ihre Unternehmen, weil Ihre Mitarbeiter schreiben immer noch ein Zettle, um die Arbeitszeiten zu dokumentieren?

Sie fühlen langsam, dass diese manuelle Dokumentation sehr mühsam ist und man muss jetzt auf einem günstigen Zeiterfassungssystem umsteigen?

Mitarbeiter Zeiterfassung ist gar nicht kompliziert. Ganz im Gegenteil, das Zeiterfassungssystem von Zfdm ist ganz einfach zu bedienen. Es gibt keinen monatlichen Gebühren oder jährlichen Service/Lizenz Kosten. Es ist ein günstiges Zeiterfassungssystem für kleine Betriebe und für mittelständische Unternehmen mit allen wichtigen Features was Sie für Ihre Firma brauchen.

Die alle wichtigste Features von einem Mitarbeiter Zeiterfassungssystem sind:

– Verwaltung der Arbeitszeiten

– Urlaubsverwaltung

– Erfassung von Nachtsicht Arbeit

– Berücksichtigung von Pausen

– Zeiterfassung von Sichtarbeiten

– Berücksichtigung von Krankmeldung

– Nach-korrektur von fehlenden Zeiten

Unser Zeiterfassungssystem hat alle diese Features. Hierbei bietet das System alle erforderlichen Schnittstellen an. Die erzeugte Daten können Sie per Mausklick in PDF oder in Excel für die weitere Bearbeitung exportieren. Da das System variabel skalierbar ist, kann es mit Ihrem Unternehmen mitwachsen und auf sich ändernde Strukturen angepasst werden. Unser Zeiterfassungssystem ist komplett web-basiert und braucht keine kostenintensive Software Lizenz Gebühren.

Sie denken bestimmt wie viel kostet der ganze Spaß für Sie?

Unser Zeiterfassungssystem ist preiswert in der Anschaffung. Das System für 10 Mitarbeiter kostet nur einmalig 265 EUR Brutto. Ein System das alle Anforderungen erfüllt. Das für kleinere und mittelständische Unternehmen entwickelt wurde und ihnen beim Einsparen von Geld hilft, in Ihren Nachkalkulationen werden Sie das selbst sehr schnell feststellen können.

Es ist sehr leicht zu montieren. Sie können das System mit zwei schrauben ganz leicht an der Wand montieren.

Die Software ist komplett Web-basiert d. h. Sie brauchen keine zusätzliche Software in Ihrem PC zu installieren und es spielt keine Rolle welche Betriebssysteme Sie besitzen. Sie können die ganze Software über jeden beliebigen Web-Browser wie Firefox oder Internet Explorer oder Google Chrome bedienen.

Unser Mitarbeiter Zeiterfassungssystem ist übrigens auch W-LAN fähig. Wenn Sie das System in ein Stellen montieren möchten, wo es sehr schwierig ist ein Netzwerkkabel zu verlegen, können Sie das System mit Ihrem W-LAN verbinden.

Und noch ein Vorteil für Sie. Vor Kauf können Sie unser Zeiterfassungssystem zwei Wochen unverbindlich und kostenfrei testen und auf Tauglichkeit prüfen. In den letzten drei Jahren, seit dem wir im Markt sind, mehr als 140 Kunden von Deutschland, Österreich und Luxemburg haben uns das Vertrauen an unserem Zeiterfassungssystem geschenkt.

Interessiert? Sie haben noch Fragen?

Schauen Sie auf unsere Webseite und vereinbaren einen Termin. Gerne stellen wir Ihnen unser günstiges Zeiterfassungssystem bei Ihnen vor.

Get2world Zeiterfassung und Sicherheitssystem bietet günstige Zeiterfassungssysteme für klein und mittelständische Unternehmen.

