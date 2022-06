Zeiterfassung, Projektzeiterfassung & Workforce Management

HR Anwendungen und Projektzeiterfassungssoftware aus einer Hand von spica. Auf Mobil und PC für Freiberufler, Mittelstand und Konzerne.

Die Softwarelösungen von Spica decken die komplette Bandbreite der HR Anwendungen, wie Arbeitszeiterfassung inkl. Gehaltsabrechnung, Projektzeiterfassung, Zutrittskontrolle und Workforce Management. Spica entwickelt Lösungen seit über 30 Jahre, die mehr als 1 Million Anwender täglich im Einsatz haben.

All hours – Digitale Arbeitszeiterfassung am Arbeitsplatz

Ob Homeoffice oder Präsenzarbeit, eventuell eine Mischung aus beiden Möglichkeiten, ist mit All hours egal. Die Zeiterfassung erfolgt präzise, ohne Mehraufwand für die Mitarbeiter oder für die Führungskräfte zu verursachen. Die Zeit und Anwesenheitsmanagementsoftware All hours bietet die Erfassung der Ankunfts- und Aufbruchszeiten, Mittagspausen, Geschäftsreisen und Dienstwege und externen Arbeitszeiten. Abwesenheiten zu planen und zu erfassen, geht simpel und effektiv. Urlaubsplanung für die einzelnen Mitarbeiter ist genauso schnell erledigt wie für die Arbeitsgruppe oder gesamte Abteilung. Abwesenheiten wegen Krankheit werden ebenfalls gründlich und unkompliziert erfasst.

Die Nutzung der Zeiterfassungssoftware integriert sich nahtlos in den Arbeitstatablauf.

Die Datenexportfunktion ermöglicht eine reibungslose Gehaltsabrechnung per Knopfdruck. Mit All hours werden Überstunden akkurat und mühelos registriert.

Die All hours Handy App und die Desktop-Apps erlauben ein smartes Stempeln überall und auf allen Geräten. Sogar herkömmliche Stempeluhren kommen bei Bedarf mit den Lösungen von Spica zurecht.

Die sog. Geofencing ermöglicht, dass die Mitarbeiter ausschließlich an bestimmten Orten einstempeln können. So wird der Betrug durch falsches Stempeln von Kollegen wirksam minimiert.

Spica bietet für den Start ebenfalls die richtigen Tools an. Die kostenfreien Stundenzettel-Vorlagen für die monatliche und wöchentliche Erfassung stehen jedem frei zur Verfügung.

Eine sinnvolle Ergänzung stellt die ebenfalls kostenlos erreichbare online Arbeitszeitrechner dar.

My hours – Projektzeiterfassung leicht und leistungsstark

Mit My hours werden die Projektzeiten präzise und unkompliziert erfasst.

Die My hours Projektzeiterfassung erfolgt wahlweise in Echtzeit oder Sie tragen die Werte manuell in My hours ein. Die Verwendung von My hours ermöglicht mehr als die Erfassung der Projektzeiten. Die Erfassung der abrechenbare Stunden, Lohnkosten und Ausgaben garantiert, dass die Projekte nach Plan und profitabel laufen.

My hours ermöglicht das Optimieren des Zeitmanagements im Projektteam und die optimale Koordination der Arbeit in den Projekten.

Door Cloud – Zutrittskontrolle der Zukunft in der Cloud

Kartenleser und ID Karten sind die Vergangenheit. Ihr Mobiltelefon wird Ihr Zutrittsberechtigungssystem. Mit der Door Cloud App wird jede Tür sicher und bequem aufgeschlossen, wo die Mitarbeiter Zutrittsberechtigung haben.

Die Verwaltung der Zutrittsberechtigungen wird ohne Stress erledigt. Die Einrichtung sowie die Überwachung der Vorgänge erfolgt Echtzeit, somit steigert die Betriebseffizienz.

Time&Space – die individualisierte Lösung für Workforce Management und Zutrittskontrolle

Time&Space Central ist eine vollintegrierte und umfassende Komplettlösung für Arbeitszeitverwaltung und Zutrittskontrolle.

Die Skalierbarkeit und modularer Aufbau der Software wächst und ändert sich mit Ihrem Unternehmen zusammen.

Die Spica Softwarelösungen werden in der Cloud und wahlweise als on-premise Version ausgeführt. Die nahtlose Integration der Mobilen Apps und Desktopanwendungen erlaubt jederzeit eine flüssige und effiziente Nutzung. Die Spica Anwendungen sind für Freiberufler und Freelancer, für kleine und mittelständische Unternehmen und für multinationale Konzerne geeignet. Die Systeme sind skalierbar und für jede Unternehmensgröße eine preiswerte Alternative.

Spica International Ltd. Ist führender Software-Anbieter von Personalmanagement-Lösungen, die den Menschen ins Zentrum stellen. Unser Fokus liegt auf den Bedürfnissen eines modernen Arbeitsplatzes. In den letzten 30 Jahren haben wir bereits über 3.000 Kunden weltweit bei der Optimierung, Digitalisierung und Automatisierung ihres Personalmanagements unterstützt. Unter anderem helfen wir bei der Zeitplanung Ihres Personals, der Zeiterfassung, Verwaltung von Abwesenheiten, Erfassung von Projektzeiten und weiteren Prozessen der Personalverwaltung.

Kontakt

Spica International d.o.o.

Karel Stanovnik

Pot k sejmiscu 33

1231 Ljubljana

+386 1 568 08 00

info@spica.com

https://www.spica.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.