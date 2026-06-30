Zeiterfassung im Handwerk und auf der Baustelle: offline und projektgenau

Wie Handwerksbetriebe Arbeitszeiten über mehrere Baustellen hinweg erfassen – ohne Internet, ohne monatliche Kosten, datenschutzkonform.

Wechselnde Einsatzorte, schwaches Mobilfunknetz im Rohbau, Monteure auf mehreren Baustellen gleichzeitig: Kaum eine Branche stellt an die Arbeitszeiterfassung so eigenwillige Anforderungen wie das Handwerk und das Baugewerbe. Wer die Stunden seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sauber dokumentieren und zugleich projektbezogen zuordnen will, stößt mit klassischen Stundenzetteln oder reinen Cloud-Apps schnell an Grenzen. Dieser Ratgeber zeigt, worauf es bei der Zeiterfassung im Handwerk ankommt und welche Lösung sich für Betriebe mit mehreren Standorten eignet.

Zeiterfassung im Handwerk: Warum Stundenzettel an Grenzen stoßen

Handgeschriebene Zettel gehen verloren, werden unleserlich oder erst Tage später nachgetragen. Das kostet im Büro Zeit bei der Abrechnung und führt regelmäßig zu Diskussionen über tatsächlich geleistete Stunden, Pausen und Fahrtzeiten. Hinzu kommt: Wer projektbezogen kalkuliert, braucht die Arbeitszeit nicht nur als Gesamtsumme, sondern aufgeschlüsselt nach Auftrag oder Baustelle. Genau hier wird die manuelle Erfassung fehleranfällig.

Rechtlicher Rahmen: Aufzeichnungspflichten beachten

Für viele Betriebe gelten Aufzeichnungspflichten zur Arbeitszeit. Im Geltungsbereich des Mindestlohngesetzes etwa sieht Paragraf 17 MiLoG vor, dass Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit bestimmter Beschäftigter aufzuzeichnen und die Unterlagen aufzubewahren sind; das Baugewerbe zählt zu den Branchen, in denen dieser Bereich besonders relevant ist. Welche Pflichten im Einzelfall konkret greifen, hängt von Branche, Beschäftigungsform und der aktuellen Gesetzeslage ab und sollte im Zweifel arbeitsrechtlich geprüft werden. Ein digitales System erleichtert die Dokumentation jedenfalls erheblich, weil Zeiten unmittelbar und nachvollziehbar erfasst werden.

Mehrere Standorte verbinden – auch ohne Internet

Die zentrale Herausforderung im Handwerk ist die Verteilung: Werkstatt, Lager, wechselnde Baustellen. Sinnvoll ist daher ein System, bei dem sich mehrere Terminals beziehungsweise Standorte verknüpfen lassen. Mitarbeitende stempeln per Chip (RFID/Transponder) oder per Fingerprint – schnell, ohne App-Installation und ohne dass jeder ein eigenes Smartphone-Login braucht.

Entscheidend ist die Offline-Fähigkeit. Auf vielen Baustellen ist die Internetverbindung instabil oder schlicht nicht vorhanden. Ein System, das auch als Standalone-Installation ohne Internetverbindung läuft und über das lokale Netzwerk per Browser erreichbar ist, bleibt deshalb unabhängig vom Mobilfunknetz arbeitsfähig. Der Zugriff funktioniert wahlweise über PC, Laptop, Tablet oder Smartphone.

Projektzeiten sauber zuordnen

Für die Nachkalkulation und die Rechnungsstellung zählt, welche Stunde zu welchem Auftrag gehört. Eine Erfassung, die neben Netto-Arbeitszeit, Überstunden und Pausen auch projektbezogene Aufwände auswertet, schafft hier Transparenz. So sehen Betriebe, ob ein Auftrag im kalkulierten Zeitrahmen geblieben ist – und können künftige Angebote realistischer kalkulieren. Auch Urlaub und Krankheit lassen sich im selben System abbilden.

Datenschutz: Wo liegen die Stundendaten?

Arbeitszeitdaten sind personenbezogene Daten. Wer sie verarbeitet, sollte wissen, wo sie gespeichert werden. Bei Systemen mit lokaler Datenspeicherung direkt im Gerät bleiben die Daten im Unternehmen – ohne Umweg über eine Cloud oder einen Datentransfer in Drittländer. Das vereinfacht die datenschutzkonforme Handhabung und gibt Betrieben die Kontrolle über sensible Informationen zurück.

Die Vorteile im Überblick

– Keine monatlichen Kosten, keine jährlichen Servicegebühren, keine Folgekosten – das System wird einmalig gekauft

– Lokale Datenspeicherung direkt im Gerät: datenschutzkonform, die Daten bleiben im Unternehmen, kein Cloud- oder US-Transfer

– Keine Internetverbindung nötig, Standalone-Installation möglich; Zugriff über das lokale Netzwerk per Browser auf PC, Laptop, Tablet oder Smartphone

– Erfassung wahlweise per Chip (RFID/Transponder) oder per Fingerprint

– Mehrere Terminals und Standorte verknüpfbar – ideal für Betriebe mit Werkstatt und wechselnden Baustellen

– Home-Office- und Außendienst-fähig

– Einfache Installation und Montage nach dem Plug-and-play-Prinzip, skalierbar mit dem Betrieb

– Auswertung von Netto-Arbeitszeit, Überstunden, Pausen, Urlaub, Krankheit und projektbezogenen Aufwänden

Fazit für Handwerk und Bau

Eine Zeiterfassung, die offline funktioniert, mehrere Standorte verbindet und Projektzeiten sauber zuordnet, nimmt Handwerksbetrieben spürbar Aufwand ab – im Büro wie auf der Baustelle. Genau auf diese Anforderungen ist ZFDM zugeschnitten: ein webbasiertes Zeiterfassungssystem mit eigener Hardware und Software, das ohne laufende Kosten auskommt und im deutschsprachigen Raum – in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg – im Einsatz ist. Anbieter ist die Get2World Systems GmbH aus Erlensee, die einfache, kostengünstige und webbasierte Zeiterfassungssysteme ohne monatliche Kosten produziert.

ZfdM – Zeiterfassung für Kleinbetriebe und den Mittelstand: Wir produzieren einfache, kostengünstige und web-basierte Zeiterfassungssysteme ohne monatliche Kosten.

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