Zeit am Meer – Zuhause wohlfühlen

Niedersachsens nördlichster Punkt: die Kugelbake von Cuxhaven – Leben im Einklang mit der Natur – Zweitwohnsitz am nördlichsten Punkt Niedersachsens – im Gespräch mit Eric Mozanowski, Autor und Immobilienexperte aus Stuttgart.

Zugegebenermaßen: Den Traum von einem Domizil am Meer haben rund 90 Prozent aller Menschen. Doch hierbei gilt es zu bedenken, dass das tägliche Leben nicht mit der Urlaubszeit vergleichbar ist. Stundenlange Spaziergänge am Strand, tägliche Bäder im Meer und das Frühstück auf der Sonnenterrasse sind im normalen Berufsalltag auch bei einem Haus am Meer nur ein Traum. Wer sich diesen Umstand vor Augen führt und weiß, dass der Wohnort keinen Einfluss auf die Notwendigkeit der Berufstätigkeit und auf den Alltag nimmt, kann am Meer durchaus glücklicher und gesünder leben. 2019 untersuchte ein Team der Universität Exeter insgesamt 26.000 Gesundheitsdaten von Menschen, die am Meer oder in der Nähe leben. Die Studie belegt, dass diese Menschen weniger psychische Krankheiten aufwiesen. “Als Kind der Baden-Württembergischen Hauptstadt liebe ich das schwäbische Lebensgefühl, die kulinarischen Köstlichkeiten und die facettenreiche Naturlandschaft unseres Bundeslandes. Nichtsdestotrotz faszinieren mich die unterschiedlichen Landschaften, die Deutschland von Nord nach Süd und Ost nach West bietet. Eine Besonderheit der Faszination sind die Meere und Küsten an der Nord- und Ostsee. Neben dem “schwäbischen Meer”, so nennen wir den Bodensee sind die Küstenlandschaften an der Nord- und Ostsee ein einzigartiges Naturphänomen”, erzählt Eric Mozanowski über seine Begeisterung in unserem Gespräch. Schon Thomas Mann fuhr in den Sommern ans Meer nach Travemünde, die Hansestadt Lübeck war seine Heimat. Das Meer taucht in den Texten der schreibenden Familienmitglieder Manns als Sehnsuchtsort, Erinnerungspunkt oder als Projektion auf. Die jüngste Tochter, Katja Mann kämpfte als Ökologin und Seerechtsexpertin für den Schutz der Meere, aber auch zahlreiche Familienmitglieder der Manns waren dem Meer zugeneigt.

Vielleicht ist dadurch der Reiz einfacher erklärt: Die Wellen ziehen den Blick magisch an. Sie wirken romantisch, weil sie wild und unberührt sind. Sie sind eine nicht ausgesprochene Einladung, der jeder ganz ohne Antwort folgen möchte. Studien belegen, dass das Meer beruhigend wirkt und gleichermaßen für das Überleben wichtig war. Weiterer Umstand ist die Sehnsucht Entstehung aus der kindlichen Weiterentwicklung: Die Prägung im Kindesalter durch einen Urlaubsbesuch am Meer. Diese Erlebnisse werden als Erwachsener als Sehnsuchts- oder Nostalgieorte wahrgenommen. “Feriendomizile in der Heimat werden auch durch die Corona-Krise langfristig an Bedeutung gewinnen”, ist sich der Immobilienexperte und Autor Eric Mozanowski sicher.

Neuentdeckung zur touristischen Destination – Zweitwohnsitz mit Zukunft

Nicht nur zur Corona-Krise ist der Wunsch am Meer zeitweise oder auf Dauer zu leben gewachsen. Auch vor Corona haben die Deutschen ihr Land als Feriendomizil neu entdeckt. Statistiken des Deutschen Bundesamtes bestätigen, dass 2019 der Deutschlandtourismus neue Rekordzahlen an Übernachtungen erreichte. “Gute Erreichbarkeit, fehlende Sprachbarrieren und das ausgebaute Gesundheitssystem machen die Destination Deutschland interessant. Zudem gelten die Immobilien in Deutschland als stabile und sichere Wertanlage, wie eine Studie des Ferienhausportal Fewo-direkt belegt. Zahlreiche Gründe sprechen dafür, warum die Menschen am Meer – egal ob an der Ostsee, an der Nordsee oder am Mittelmeer – ausgeglichener sind und sprichwörtlich “zu leben verstehen”. Das Meer beruhigt, es entspannt und es wirkt sich positiv auf das Lebensgefühl aus. Die Investition in Immobilien an der deutschen Küstenregion gilt heute umso mehr als nachhaltiges Investment. Doch wer sich für ein Haus am Meer entscheidet, sollte bedenken, dass es neben der Badesaison im Sommer auch bis zu sechs Monate eine kühlere und dunklere Jahreszeit gibt. Nur wer die Natur liebt und mit ihr lebt, wird am Meer zu jeder Jahreszeit pures Glück und Wohlbefinden spüren”, gibt Eric Mozanowski zu bedenken.

Zwischen Ebbe und Flut – Herausforderungen und Verantwortung

Zum Schutz der Meeres-Biodiversität der Nord- und Ostsee wurden in den vergangenen Jahren gemeinsame Strategien, die Naturschutz, Klimawandel und soziale Folgen gleichzeitig betrachten, entwickelt. Die Ziele des Nationalparks Wattenmeer und die Idee liegt in der Eigenart der Natur und der Landschaft der Wattregion vor der deutschen, niederländischen und dänischen Küste. Inklusive des charakteristischen Landschaftsbildes, das vor Beeinträchtigung geschützt werden soll. “Dieses einmalige Stück Natur mit den natürlichen Abläufen der Lebensräume, zum Schutz der biologischen Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten soll erhalten bleiben. Natürliche und naturnahe Lebensräume, ein intaktes Ökosystem, die Wattenmeer-typischen Strukturen und Funktionen, die Regenerationsfähigkeit und Stärkung der Selbstregulation, die Rückführung gestörter Bereiche in ihren natürlichen Zustand und die Sicherstellung einer optimalen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit sind Ziele des Nationalparks”, erläutert Eric Mozanowski. Die Küstenlinien erstrecken sich über die Grenzen der Länder Deutschland, Dänemark und den Niederlanden hinweg und seit 40 Jahren wird gemeinsam länderübergreifend für die Sicherung des Schutzraumes Wattenmeer gearbeitet.

UNESCO-Weltnaturerbe-Wattenmeer

Das Wattenmeer wurde 2009 zum UNESCO – Weltnaturerbe ausgezeichnet. Damit ist dies eine weltweit einmalige Naturlandschaft. Es gibt weitere Weltnaturerbestätten in Deutschland wie das Welterbe Grube Messel, die alten Buchenwälder Deutschlands, der Bergpark Wilhelmshöhe, Muskauer Park, Oberes Mittelrheintal und das Gartenreich Dessau-Wörlitz. Der größte Teil des Nationalparks Wattenmeer ist das europäische Schutzgebiet nach EG-Vogelschutzrichtlinie bzw. der EU-Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Zum Steckbrief gehört, dass die Ausdehnung über Watt Priele und Rinnen, Meeresgebiete, Sandbänke, Strände, Salzwiesen und Dünen vor der niedersächsischen Küste bzw. auf den Ostfriesischen Inseln, zwischen der Grenze zu den Niederlanden am Dollart und der Elbmündung bei Cuxhaven zählt. 260 km ist die landseitige Grenze des Nationalparks entlang der niedersächsischen Küste. Zum UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer zählt die Fläche von 11.000 Quadratkilometern mit den Schutzgebieten der drei Wattenmeer-Nationalparks Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Dänemark und die Niederlande.

Bildquelle: @Pixabay