Zauber der Weihnachtszeit

50 Neue Motive – Einzigartige Schneekugeln für magische Momente

Würzburg, 16.10.2024 – Der Duft von Tannennadeln, das warme Leuchten von Kerzen und das zarte Knistern des Schnees – Weihnachten steht vor der Tür, und mit ihm die unvergesslichen Erinnerungen an die schönsten Momente des Jahres. In dieser besinnlichen Zeit bringt das Schneekugelhaus eine neue Kollektion von 50 einzigartigen Schneekugeln auf den Markt, die genau diese Magie einfangen.

Die Nostalgie der Schneekugel – Eine Reise in die Kindheit

Für viele Menschen ist die Schneekugel nicht nur ein Dekorationsstück, sondern ein Fenster in die Vergangenheit. Wer kennt es nicht: als Kind das erste Mal eine Schneekugel zu schütteln und dem tanzenden Schnee zu folgen, der die Szene in ein Winterwunderland verwandelt? Diese einfachen Momente rufen Erinnerungen an gemütliche Winterabende, das Warten auf den Weihnachtsmann und das gemeinsame Schmücken des Baumes wach.

„Unsere neue Kollektion knüpft genau an dieses Gefühl an und bringt 50 zauberhafte Motive, die die Vielfalt und Schönheit der Weihnachtszeit in all ihren Facetten zeigen. Von traditionellen Weihnachtsmotiven mit Weihnachtsmännern und Rentieren, über romantische Winterlandschaften bis hin zu modernen Designs – für jeden Geschmack ist etwas dabei“, so die Schneekugelhaus-Chefin Martina Schimmel.

Einzigartiges Handwerk, das Herzen berührt

Jede Schneekugel wird mit viel Liebe zum Detail und in feinster Handarbeit hergestellt. „Ob als Geschenk für die Liebsten oder als besonderes Sammlerstück – unsere Schneekugeln sind mehr als nur Dekoration. Sie sind der Schlüssel zu unvergesslichen Momenten und nostalgischen Erinnerungen. Mit der Einführung dieser neuen Kollektion möchten wir Familien auf der ganzen Welt inspirieren, inmitten des Alltags die kleinen, magischen Momente zu bewahren – und ein Stück Weihnachtszauber in Ihr Zuhause zu holen“ verspricht die Schneekugel-Liebhaberin.

Eine Tradition, die weiterlebt

Schneekugeln sind seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Weihnachtsdekoration vieler Haushalte. Sie erinnern uns daran, innezuhalten und den Zauber der Weihnachtszeit zu genießen. „Mit den 50 neuen Motiven der Saison möchten wir diese Tradition weiterführen und zugleich neue, wundervolle Erinnerungen für kommende Generationen schaffen. Entdecken Sie die Vielfalt unserer Schneekugeln und lassen Sie sich von der Magie des Winters verzaubern.“

Die Schneekugeln werden in streng limitierten Auflagen produziert und sind im Onlineshop www.schneekugelhaus.de sowie auf verschiedenen Online-Marktplätzen erhältlich. Auch der stationäre Handel kann von den innovativen Produkten mit Nostalgie-Flair profitieren. „Viele Händler suchen nach Produkten, die es nicht an jeder Ecke gibt und die dem Kunden im Laden ein Lächeln auf die Lippen zaubern“, erklärt Schimmel.

Deshalb hat das Schneekugelhaus in diesem Jahr auch den B2B-Bereich ausgebaut. Kunden können sich direkt im Shop im B2B-Bereich registrieren und von den Wiederverkäuferrabatten profitieren.

Über Schneekugelhaus:

Schneekugelhaus ist der erste spezialisierte Anbieter und Hersteller für Schneekugeln. Seit 2009 fertigt Schneekugelhaus eigene Designs und entwickelt Ideen für die Geschenke- und Souvenirbranche. Die wichtigsten Serien sind Souvenir-Schneekugeln für Städte sowie weihnachtliche Motive. Die Schneekugeln werden im gutsortierten Geschenke- sowie im Internethandel angeboten.

http://www.schneekugelhaus.de/

Über MINIUM Collection:

MINIUM Collection steht für außergewöhnliche Schneekugeln mit einer Vielzahl von Motiven. Die Produkte der MINIUM Collection vereinen Romantik und Nostalgie der Schneekugeln mit professionellem, einzigartigem Design. Ob als Souvenir, Dekoration oder Geschenk: Unser Sortiment erfüllt jeden Wunsch.

Firmenkontakt

Schneekugelhaus GmbH & Co KG

Martina Schimmel

Delpstraße 5

97084 Würzburg

+49/931/3598175



https://www.schneekugelhaus.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.