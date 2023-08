ZARO Biotec – chemiefrei reinigen mit belebtem Wasser durch EZ-Water Technologie

Das Reinigungswunder „eClypsi“ reinigt ohne Chemie blitzblank, ein biologisches Wunder, das Wasser in die reine Energiequelle „EZ-Water“ verwandelt.

Ohne Chemie – Es liegt mit seiner elliptischen Form gut in der Hand, hat eine hell-milchig schimmernde Oberfläche und verfügt über ganz besondere Fähigkeiten. Es ist das kleinste Produkt der Firma ZARO Biotec das „eClypsi“, es überträgt die in ihm enthaltene Energieschwingungen auf Wasser und reinigt durch diese transformierende Kraft mit reinem, chemisch unverfälschtem Wasser, mit purer Natur. Das klingt spannend und unglaublich, aber das formschöne Teilchen macht das bereits seit 2003 in Hunderttausenden von Haushalten, ohne an Reinigungskraft zu verlieren.

EZ-WATER, ist das eingetragene Markenzeichen

Dazu erklärt der Entwickler, die Schwingungsfrequenz ist im Kunststoff inhärent eingebunden und kann damit auch nicht aus dem Kunststoff entweichen, die ältesten Teile sind jetzt seit 20 Jahren im Einsatz und sie funktionieren nach wie vor. Bei ZARO Biotec ist man von den Eigenschaften des EZ-WATER® überzeugt, und berichtet voller Freude, das mittlerweile in vielen Ländern mit dem Wunderteil chemiefrei gereinigt wird und damit EZ-WATER® täglich genutzt wird.

Es ist eine unglaubliche Erfolgsstory, die der deutsche Erfinder Robert Zach 2003 auf den Markt gebracht hat, dabei war das nicht immer problemlos. „Es gab viele Anfeindungen, weil anfänglich die Beweise fehlten, dadurch wurde mit Kritik nicht gespart“ doch jetzt ist das anders, unsere Wirkungen wurden durch die Definition EZ-WATER, durch Prof. Pollack (University Washington/Seattle) bewiesen, beschrieben, geprüft und wissenschaftlich erforscht.

Die Zeit hat die Wirkungsweise bewiesen

Mittlerweile ist es jedermann verständlich das ein „eClypsi“ chemiefrei reinigt und wer es von Anfang an nutzte, bezweifelte das zu keiner Zeit. Vor allem ist unsere EZ-WATER-Technologie zu namhaften Industrieunternehmen durchgedrungen, Wasserfilteranbieter, Poolbauer, Schwimmteicharchitekten, Golfplatzbewässerungen, Wasserversorgungen für Hotels- und Gastronomie schätzen die natürliche, biologische Technologie die günstig und effektiv optimales Wasser realisiert.

Die Geschichte des belebten Wassers ist nicht mehr neu, erklärt der Erfinder, was mit Grander-Wasser begann und belächelt wurde, hat die Wissenschaft veranlasst die Phänomene aus Wechselwirkungen genau zu untersuchen. Über diese Wechselwirkungen konnten geforderte Beweise erbracht werden nur hatten diese kaum Gültigkeit. Durch die beweisführenden Entdeckungen Definitionen von Prof. Dr. Pollack wurde „Exclusionszone-Water“ zu einer Definition von speziellem Wasser, dem EZ-Water.

Alles ist Schwingung, und in Kooperation mit Wasser entsteht diese faszinierende Reinigungskraft, der die Umwelt nachhaltig schont, also ein echter tatsächlicher und nachhaltiger Umweltschutz. Wir reinigen jeden Tag, putzen, wienern, polieren, unsere Zielgruppe sind Umweltliebhaber mit einem Bewusstsein, das verstanden hat, das jeder Tropfen, chemischer Substanzen zum Reinigen, dem Weltwasservolumen schadet. Das war unsere Zielgruppe, Umweltschützende Menschen die mit einfachen günstigen Mitteln, schadstofffrei reinigen möchten.

Zahlen und Fakten zum weltweiten Marktvolumen von Reinigungsmitteln

– Der Umsatz im Markt Wasch-, Putz- & Reinigungsmittel beträgt 2023 etwa 194,90Mrd. EUR.

– Laut Prognose wird im Jahr 2026 ein Marktvolumen von 215,10Mrd. EUR erreicht; dies entspricht einem jährlichen Umsatzwachstum von 3,34% (CAGR 2023-2026).

– Das größte Marktsegment ist das Segment Waschmittel mit einem wertmäßigen Marktvolumen von rund 101,50Mrd. EUR im Jahr 2023.

– Umgerechnet auf die Bevölkerungszahl werden in diesem Markt im Jahr 2023 etwa 25,37EUR pro Kopf umgesetzt.

– Im Jahr 2023 werden voraussichtlich 12,4 % des Gesamtumsatzes im Markt Wasch-, Putz- & Reinigungsmittel online erwirtschaftet.

– Mit einem prognostizierten Marktvolumen von 29.870,00Mio. EUR im Jahr 2023 wird in den USA am meisten Umsatz generiert.

Die Anwendung ist idealerweise sehr einfach

Die Anwendung ist absolut einfach, Spüle, Eimer, Leitungswasser und die üblichen Reinigungshelfer, wie Schwamm, Tuch, Leder oder Mikrofasertücher, Bürsten, also alles, was im Haushalt schon Verwendung findet. Es funktioniert auch in der Spülmaschine, Sie legen es einfach in den Behälter für das Besteck, und dann geht das auch schon los, dabei müssen sie nur eine Sache beachten: Verwenden Sie bitte eine minimale Menge Salz oder Spülmittel, einen Krümel von einem „Tap“, nicht um das Reinigungsergebnis zu verbessern, sondern wegen der Keime, da Haushaltsspülmaschinen nicht die Temperatur erreichen, bei der alle Keime abgetötet werden. Es reinigt, bzw. wäscht auch in der Waschmaschine, „eClypsi“ einfach in der Wäsche platzieren (Hosentasche, Socke) damit es nicht so „rumpelt“ bei der Rotation der Trommel, Weichspüler sind nicht nötig, und im Regelfall ist alles sauber, wer will kann noch etwas Waschmittel verwenden, aber nötig ist es nicht.

Man darf gespannt sein, was die kreativen Köpfe von ZARO Biotec noch alles erfinden werden, denn sie forschen und entwickeln stetig weiter in Sachen Wasser, Natur u.v.a.. Wasser und Licht sind wichtige Lebensbausteine und wir sind dabei diese Bausteine immer besser zu verstehen, das kann noch viele positive Auswirkungen auf Körper und Geist haben, es ist ein Universum voller Möglichkeiten in dem wir leben. (Ende)

Quellen: G. Pollack, Internet, Internationale Presse, Buchauszüge.

Auto: Svenja P.

ZARO Biotec, effektive Produkte zur Wasseroptimierung.

Firmenkontakt

ZARO Biotec

Robert Zach

Postfach 37

83084 Kiefersfelden

+49 151 17994131



http://www.zaronews.world

Pressekontakt

ZAROnews

Verena Damiani

Oberzelgli 15

CH-6390 Engelberg

0700 999 777 00



http://www.zaronews.world

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.