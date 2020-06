Zaor Speaker-Stands bieten die optimale Aufstellung für jede Anwendung und jeden Lautsprecher

Für die perfekte Aufstellung von Lautsprechern hält Möbelspezialist Zaor eine ganze Reihe von innovativen und eleganten Lösungen bereit. Der ISO Stand MkIII bietet eine arretierbare Höhenverstellung und eine erstklassige Entkopplung über IsoAcoustics Technologie. Der Miza Stand MkIII erlaubt ebenfalls eine flexible Höhenanpassung, während der Miza V-Stand in zwei verschiedenen Höhen verfügbar ist. Für die Entkopplung kleinerer Lautsprecher von einer Tischoberfläche bietet der Miza D-Stand Sorbothan-Halbkugeln. In der Classic Serie lässt sich der Stand Monitor mühelos in der Höhe anpassen und schließlich wackelfrei arretieren, während der Croce wieder zwei feste Höhen zur Wahl stellt. Für besonders große Lautsprecher ist jetzt neu auch der Croce Duo verfügbar, der die Fläche und Tragkraft von zwei Croce Stands in einer stabilen Einheit vereint.

Salard, 4. Juni 2020 – Viele der professionellen Arbeitstische von Zaor haben bereits Lösungen für die Aufstellung von Lautsprechern integriert. Für alle anderen Tische sowie für Hörräume ohne Arbeitsplatz bietet Zaor eine ganze Reihe verschiedener Lösungen. So findet jeder Anwender den richtigen Stand.

Speaker-Stands für jede Anwendung

Zaor weiß um die oft unterschätzte Wichtigkeit der richtigen Aufstellung von Lautsprechern. Gerade für professionelle Anwendungen ist eine perfekte Wiedergabe unersetzlich, bildet die klangliche Darstellung doch den einzigen Zugang zum Arbeitsmaterial. Aber auch audiophile Genießer müssen sich darüber im Klaren sein, dass der beste Lautsprecher nur bei richtiger Aufstellung sein Potential voll entfalten kann. Zaor bietet daher verschiedene Möglichkeiten, Lautsprecher optimal zu positionieren. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die akustische Entkopplung der Boxen, um ungewollte Vibrationsübertragungen zu vermeiden, die eine Wiedergabe verfälschen können.

Hören deluxe: ISO Stand MkIII verfeinert das Audio-Erlebnis

Der ISO Stand MkIII ist das Topmodell unter den Lautsprecher-Stands im Katalog von Zaor. Hochwertige Materialien und eine erstklassige Verarbeitung legen den Grundstock für ein spannendes Konzept, das zwei Besonderheiten bietet: eine arretierbare Höhenverstellung und eine Lautsprecher-Entkopplung auf höchstem Niveau. Die Höhenverstellung ermöglicht die Anpassung des ISO Stand MkIII an die Hörposition und das jeweilige Lautsprechermodell durch zwölf verschiedene Höhenstufen. Der eigens entwickelte Sicherungsmechanismus sorgt dafür, dass die einmal eingestellte Höhe unverrückbar und absolut wackelfrei gehalten wird. Für die Isolation der Lautsprecher greift Zaor auf die Hilfe der Entkopplungs-Spezialisten von IsoAcoustics zurück. Die Technologie aus deren ISO PUCKs sorgt auch beim ISO Stand MkIII für eine Unterdrückung von Vibrationsübertragungen. Gleichzeitig werden laterale Bewegungen des Lautsprechers eliminiert, die bei anderen Entkopplungslösungen für Verfälschungen in der Wiedergabe sorgen können. Damit bietet der ISO Stand MkIII die optimalen Bedingungen für Hören in Weltklasse-Qualität. Je nach Lautsprechergröße ist der Zaor ISO Stand MkIII in zwei verschiedenen Größen erhältlich.

Beste Bedingungen für Studios und Hörräume: Miza Stands

Die populäre Miza Serie verfügt über mehrere Stand-Modelle. Der Miza Stand MkIII ist sozusagen der kleine Bruder des ISO Stand MkIII und bietet ebenfalls eine flexible Höhenverstellung. Statt IsoAcoustics Isolatoren kommt beim Miza Stand MkIII eine spezielle Schaum-Matte aus Aerstop® zum Einsatz, die ebenfalls für eine Entkopplung eines Lautsprechers mit bis zu 25 kg Gewicht vom Untergrund sorgt. Der Miza V-Stand verzichtet auf die Höhenverstellbarkeit und bietet stattdessen zwei unterschiedliche Größen an: 36 oder 42 Zoll Höhe stehen zur Auswahl. Der ebenfalls mit Aerstop-Matten belegte V-Stand trägt bis zu 40 kg Gewicht.

Die Kleinen für auf den Tisch: Miza D-Stand MkII

Eine Besonderheit im Portfolio von Zaor stellt der Miza D-Stand MkII dar, der nicht zur Aufstellung auf dem Boden, sondern auf einer Tischplatte gedacht ist. So kann der D-Stand kleinere Lautsprecher im kompakten Setup durch eine Anhebung und Neigung für die Hörposition optimieren. Eine Höhenverstellung und vor allem die Möglichkeit, den Abstrahlwinkel um bis zu 9° zu korrigieren, verbessert die Hörsituation in den meisten entsprechenden Fällen signifikant. Hinzu kommt die Entkopplung der Lautsprecher von ihrem Untergrund durch hochwertige Sorbothan-Halbkugeln. Neben den akustisch günstigen Eigenschaften des Materials sorgt die Halbkugelform für eine Verringerung der Kontaktfläche und damit ebenfalls für eine Minimierung der Vibrationen.

Die Klassiker: Stand Monitor und Croce

Auch die Classic Serie von Zaor hat ihre eigenen Möglichkeiten für die perfekte Lautsprecher-Aufstellung. Der Stand Monitor kleidet die arretierbare Höhenverstellung in die edlen Hölzer der Classic Möbel und trägt Lautsprecher bis 25 kg auf einer Aerstop-Matte. Für schwerere Schallwandler bietet Zaor den schicken Croce, der einen bis zu 40 kg schweren Speaker wiederum mit Aerstop von der Umgebung abkoppelt. Zur Anpassung an die jeweilige Hörsituation ist der Croce in zwei verschiedenen Höhen erhältlich.

Doppelte Kraft für große Speaker: Croce Duo

Schließlich gibt es noch einen Neuzugang im Classic Stand Line-up von Zaor: den Croce Duo. Dieser Lautsprecher-Stand ist für die ganz schweren Kaliber gedacht und bietet das schmucke Design und die optische wie akustische Qualität des Croce bei doppelter Breite und entsprechend höherer Traglast. Große Midfield-Systeme mit vielen Treibern finden auf diesem Herkules unter den Speaker-Stands ihr angemessenes Zuhause mit festem Stand.

Verfügbarkeit und Preise

Sämtliche hier beschriebene Modelle sind sofort lieferbar und über den Fachhandel zu beziehen. Die unverbindlichen Preisempfehlungen inklusive 19% Mehrwertsteuer betragen:

ISO Stand 600 MkIII: 699,00 EUR

ISO Stand 400 MkIII: 649,00 EUR

Miza Stand MkIII (Grey Wenge): 399,00 EUR

Miza Stand MkIII (Cherry Black): 379,00 EUR

Miza V-Stand 36: 149,00 EUR

Miza V-Stand 42: 169,00 EUR

Miza D-Stand: 149,00 EUR

Stand Monitor: 319,00 EUR

Croce 36: 189,00 EUR

Croce 42: 199,00 EUR

Croce Duo 36: 479,00 EUR

Croce Duo 42: 499,00 EUR

Das Unternehmen Zaor Studio Furniture

Möbel für Kreative mit professionellen Ansprüchen schaffen – das ist die Mission von Zaor. In Tonstudios, beim Videoschnitt, Grafikerstellung, Webdesign, aber auch im Hörraum oder beim Gaming – Möbel von Zaor verbinden technische Finesse mit optischem Schick und innovativen Ideen. Von klassischen Studiomöbeln bis hin zu modernen Designstücken wie der Vela Serie mit ihrem Einzelfußkonzept, der schwebenden Tischplatte und der farbigen Beleuchtung im Tischrand bietet Zaor immer das richtige Stück für Arbeitszimmer, Studio, Hobby und anspruchsvolles Vergnügen. Ausgesuchte Materialien, europäische Fertigung, clevere Lösungen, edles Design – Zaor baut Möbel zum Glücklichwerden.

