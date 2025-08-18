Zandvoort Racefestival: Küstenort feiert Formel 1-Rennparty des Jahres

Neun Tage lang Entertainment, Live-Musik und spannende Rennaction für Jung und Alt

Vom 29. bis 31. August liefert sich die Weltspitze der Formel 1 ein packendes Rennen auf dem legendären Circuit Zandvoort. Doch schon im Vorfeld dieses spektakulären Events ist Zandvoort voll im Rennfieber. Der ganze Ort wurde im Formel 1-Motto geschmückt und es gibt attraktive Selfie-Spots und Kunstinstallationen. Als besonderes Highlight startet zudem am 23. August das Zandvoort Racefestival – mit einem abwechslungsreichen Programm für große und kleine Motosport-Fans.

Kirmes & Kartbahn

Zur Rennparty des Jahres ist überall in Zandvoort etwas los. Auf dem Badhuisplein lädt die Zandvoorter Kirmes zum traditionellen Jahrmarktvergnügen mit Blick aufs Meer. Hier findet man auch das Riesenrad, das von oben einen spektakulären Blick über den Strand, den Ort und die Rennstrecke bietet. Auch ein Klassiker: die Kartbahn auf dem B. van Fenemaplein. Kinder und Erwachsene können hier ihre Rennfahrerkünste auf Elektrokarts testen – sicher, spaßig und leise.

Vollspeed in Seifenkisten

Zur Eröffnung des Racefestivals geht am 23. August ein echter Publikumsmagnet an den Start: Das Seifenkistenrennen in der Oranjestraat. Mitten im Herzen von Zandvoort rasen die Teilnehmer dabei in selbstgebauten Fahrzeugen die Straße hinab – natürlich angefeuert von einem begeisterten Publikum. Getreu dem Formel 1-Motto geht es hierbei natürlich um Geschwindigkeit. Aber auch Kreativität und Originalität der Seifenkisten sind entscheidend, um auf das Siegerpodest zu gelangen.

Straßenrennen für jedermann

Am 27. August gibt es Rennaction auf dem Louis Davidscarree: Beim LDC Circuit Race XL gilt es, mit Fahrrädern, Rollern oder Rollstühlen einen F1-Straßenkurs mit einigen Hindernissen zu absolvieren. Das Teilnehmerfeld geht in drei Rennklassen von 3 bis 99 Jahren an den Start, danach gibt es ein Rahmenprogramm mit einem F1-Boxenstopp-Reifenwechselspiel, einer Fotokabine und vielem mehr.

Abends folgt Race Bingo, ein rasanter Bingo-Abend in Rennsportatmosphäre mit tollen Preisen.

Buntes Musikprogramm

Nahezu non-stop laden in den Straßen und auf den Plätzen von Zandvoort musikalische Auftritte zum Feiern und Mitsingen ein. So verwandelt sich die gesamte Haltestraat vom 28. bis 31. August zur Heineken Pit Party-Meile, in deren Rahmen unter anderem Yves Berendse der erfolgreichste Sänger der Niederlande, auftritt. Zudem finden am Strand entspannte Partys mit einem abwechslungsreichen DJ Lineup statt, bei denen Formel 1- und Beach-Feeling Hand in Hand gehen.

Partymeile Zandvoort

Vom 29. bis 31. August geht es parallel auf dem Zandvoort Circuit endlich los. Zum Formula 1 Heineken Dutch Grandprix werden Formel 1-Fans aus aller Welt in Zandvoort erwartet. Beim Racefestival auf dem Gasthuisplein gibt es dann die Möglichkeit, das Renngeschehen kostenlos auf großen Bildschirmen zu verfolgen. Begleitet von DJs und Live-Musik ist auf dieser riesigen Party im Herzen von Zandvoort eine ausgelassene Atmosphäre in echter Festivalkulisse garantiert.

Über Zandvoort:

Zandvoort gehört zu den bekanntesten Badeorten der niederländischen Nordseeküste. Per Bahn ist der „Beach for Amsterdam“ in 25 Minuten von Amsterdam aus zu erreichen, Haarlem liegt sogar nur 15 Minuten Fahrzeit entfernt. Mit rund 34 Strandcafes bietet der 9 Kilometer lange Sandstrand vielfältige Möglichkeiten, einen Tag am Meer zu genießen. Im charmanten Ortskern lädt eine Vielzahl von Shops und Cafes zum entspannten Einkaufsbummel ein, authentische kleine Häuser machen die Historie des ehemaligen Fischerdorfes sichtbar. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe von Dorf und Strand befindet sich die internationale Formel-1-Rennstrecke Circuit Zandvoort. Jährlich finden hier dutzende Motorsportveranstaltungen wie der Dutch Grand Prix, der Historische Grandprix und die Formel-3-Masters statt. Nördlich von Zandvoort erstreckt sich der Nationalpark Zuid-Kennemerland. Das beeindruckende Naturgebiet lädt zu ausgedehnten Radtouren und Spaziergängen ein, bei denen man neben Koniks, schottischen Hochlandrindern auch Wisente entdecken kann. In den ebenfalls an Zandvoort angrenzenden Waterleidingdünen ist zudem der größte Damhirschbestand der Niederlande zu Hause.

