Zahnärztin aus Pirna bringt Unsichtbares ans Licht

Wiesbaden – Isabella Haustein, eine renommierte biologische Zahnärztin und Transformationsexpertin, fesselte die Zuhörer des International Speaker Slam am 5. Juni 2025 in Niedernhausen mit einer eindrucksvollen Präsentation. Ihr Vortrag, der sich um das Thema „Heilung entsteht, wenn das Verborgene sichtbar wird“ drehte, traf auf großes Interesse bei den 120 Teilnehmern aus 16 verschiedenen Ländern. Der International Speaker Slam, bekannt für seine inspirierenden Reden und internationalen Teilnehmer, bot Isabella Haustein die ideale Bühne, um ihre Hypothese zu präsentieren: dass wahre Heilung und Transformation erst dann möglich sind, wenn wir uns den verborgenen Aspekten unseres Lebens zuwenden. Isabella Haustein demonstrierte anhand ihrer Arbeit als biologische Zahnärztin, wie sie unsichtbare körperliche Störfelder im Körper ihrer Patienten aufspürt und beseitigt, die oft die Ursache für chronische Beschwerden sind. Sie erklärte, dass viele gesundheitliche Probleme nicht an der Oberfläche liegen, sondern tiefer verwurzelt sind und erst durch gezielte Diagnostik und ganzheitliche Behandlungsmethoden erkannt werden können. Darüber hinaus teilte Haustein ihre Erfahrungen als Aufstellungsleiterin. Sie erläuterte, wie systemische Dynamiken, die oft unbewusst unser Verhalten und unsere Entscheidungen beeinflussen, sichtbar gemacht und aufgelöst werden können. Diese Dynamiken können sich in verschiedenen Lebensbereichen manifestieren, von persönlichen Beziehungen über beruflichen Erfolg bis hin zur allgemeinen Lebenszufriedenheit. „Ich bin davon überzeugt, dass wir alle das Potenzial haben, uns selbst zu heilen und unser Leben positiv zu verändern“, sagte Haustein im Anschluss an ihre Präsentation. „Es erfordert jedoch Mut, sich den verborgenen Aspekten unseres Lebens zu stellen und sie ans Licht zu bringen.“ Isabella Hausteins Teilnahme am International Speaker Slam in Niedernhausen war ein voller Erfolg. Sie inspirierte das Publikum dazu, über den Tellerrand hinauszuschauen und die Bedeutung des Sichtbarmachens verborgener Einflüsse für ein gesundes und erfülltes Leben zu erkennen.

In einer Welt, in der Symptome oft isoliert betrachtet und komplexe Zusammenhänge übersehen werden, braucht es neue Wege: Wege, die Körper, Geist und System als Einheit begreifen. Ich verbinde biologische Zahnmedizin mit systemischer Aufstellungsarbeit, um Heilung auf allen Ebenen zu ermöglichen – körperlich, emotional und energetisch.

