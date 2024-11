YouTopia 2024: Wenn Waldschutz und Umweltbildung zum Entertainment-Highlight werden – mit der Unterstützung von Marken

Am Sonntag, den 17. November, starten einige der einflussreichsten Creator*innen Deutschlands mit der vierten Runde des einzigartigen Multi-Channel-Events „YouTopia – gemeinsam für unsere Erde“. In diesem Rahmen werden sie Gäste aus Medien, Politik, Wissenschaft und Kultur begrüßen, ihre Communities entertainen und den Friseursalon Kahlschlag eröffnen. Ihr gemeinsames Ziel: so viel Regenwald wie möglich zu schützen. Unterstützt wird die Game-Show in diesem Jahr u.a. von Marken wie ORTLIEB, MediaMarktSaturn und Ben & Jerry“s, die das Format aktiv mit Spenden und Ausstattung authentisch unterstützen und sich selbst für nachhaltiges Wirtschaften in verschiedenen Projekten einsetzen.

Klimawandel, Arten- und Umweltschutz sowie Nachhaltigkeit sind einige der wichtigsten Themen unserer Zeit. Um Zuschauer*innen dafür zu begeistern, bereitet YouTopia 2024 sie in einer nie zuvor dagewesenen Bandbreite auf. Schlag auf Schlag wechseln sich sechs Stunden lang tiefgründige Expert*innen-Talks mit unterhaltsamen Challenges und überraschenden Showeinlagen ab. Ebenso einzigartig wie das Programm ist auch die Zahl der Unterstützer, die ihren Beitrag zum Erreichen des diesjährigen YouTopia-Spendenziels – möglichst viel Waldschutz zu betreiben – leisten. Sie alle treten dafür an, möglichst viele Zuschauer*innen zu mobilisieren, Geld zum Schutz von durch Abholzung bedrohte Urwälder zu spenden. Damit zählt YouTopia zum größten Streaming-Event des Jahres, das sich aufmerksamkeitsstark für gelebte Nachhaltigkeit einsetzt und zugleich Unternehmen ein attraktives Umfeld bietet, in dem sie ihr Engagement sichtbar werden lassen können.

Dafür versammelt das YouTopia-Core Team Jacob Beautemps („Breaking Lab“), Felix Michels („Tomatolix“), Rick Azas, Nadine Breaty, Alicia Joe, Rewinside und Starletnova prominente Gäste aus Wissenschaft, Politik und TV, die sich im Vorfeld sowie beim YouTopia-Programm selbst beteiligen. Dazu zählen viele bekannte Creator*innen mit insgesamt über 70 Millionen Abonnent:innen wie u.a. HeyMoritz, Ronny Berger, Regina Hixt, Simon Will, Yvonne Pferrer & Jeremy Grube, Wurzelwerk, Kim ‚freiraumreh‘ Adam, Klein aber Hannah, Doktor Whatson, Lydia Benecke und OttoBulletproof sowie starke Stimmen für den Naturschutz wie Louisa Schneider, Ranga Yogeshwar, Micha Fritz (Co-Founder Viva con Agua), Fabian Kahl (bekannt durch „Bares für Rares“/ZDF), Dr. Eckart von Hirschhausen (Wissenschaftsjournalist und Gründer der Stiftung Gesunde Erde – Gesunde Menschen), die Wohllebens und Dr. Christoph Schmitz (CEO von Acker und Impact Entrepreneur des Jahres 2023). Gemeinsam setzen sie sich vor allem mit der Spendenaktion in diesem Jahr für die gemeinnützige Stiftung Wilderness International ein, die letzte intakte Lebensräume – vor allem die Regenwälder der Erde – langfristig schützt.

Unternehmenspartner in diesem Jahr:

Nachhaltigerer Technik Umgang mit MediaMarktSaturn

MediaMarktSaturn ist offizieller Content-Partner von YouTopia 2024 und spielt damit in verschiedenen Bereichen des diesjährigen Streams eine große Rolle. Im Mittelpunkt steht dabei die unternehmenseigene Nachhaltigkeitsinitiative BetterWay, die Kundinnen und Kunden beim Kauf von nachhaltigen Geräten und einem bewussten Umgang mit Technik als Wegweiser dient. Dies kommt nicht nur der Umwelt zugute, sondern bietet auch jedem Einzelnen Vorteile. Das Highlight am Streaming-Tag: die „BetterWay Recycling Master Challenge – powered by MediaMarktSaturn“, bei der mehrere Teams die Aufgabe lösen müssen, Abfälle richtig zu sortieren. Auf diese Weise soll für die Bedeutung von Mülltrennung sensibilisiert werden, da nur so wichtige Rohstoffe ein zweites Leben bekommen können. Zudem stattet MediaMarktSaturn das gesamte YouTopia-Set mit Refurbished-Geräten aus – von Staubsaugern über Kühlschränke bis hin zu Tablets.

Upcycling mit ORTLIEB

ORTLIEB steht für besonders langlebige und reparaturfähige Radtaschen, Rucksäcke und Outdoor-Produkte, die ausschließlich in Deutschland gefertigt werden. Bei YouTopia ist ORTLIEB in Form der ORTLIEB-DIY-Station Teil des Sets: Creator*innen haben hier die Möglichkeit, aus originalen Restmaterialien der ORTLIEB-Fertigung einen Schlüsselanhänger zu gestalten und damit Upcycling par excellence zu betreiben. Das Unternehmen unterstützt bereits seit mehreren Jahren die Stiftung Wilderness International bei dem Ziel, ökologisch wertvolle und akut bedrohte Wildnisgebiete für immer zu erhalten. In diesem Rahmen wurden u.a. die notwendigen Expeditionen in die Regenwälder Kanadas und Perus und die vor Ort arbeitenden Waldhüter:innen mit Equipment von ORTLIEB ausgestattet.

Ben & Jerry“s Eiscreme mit einer Mission: Die Welt Löffel für Löffel ein bisschen besser machen

Unter diesem Motto steht Ben & Jerry“s in vielfältiger Weise für gelebte Nachhaltigkeit. Zum Beispiel mit Fairtrade-zertifizierten Zutaten und Kakao aus Tony“s Open Chain für die vielen leckeren Sorten, aber auch mit der Unterstützung von Menschenrechten, sozialer und wirtschaftlicher Gerechtigkeit und Umweltschutz. Bei YouTopia ist die Marke in der exklusiven Creators Lounge sowie im Friseursalon Kahlschlag – powered by Ben & Jerry“s, integriert: Friseurbesuche für einen guten Zweck inklusive Ben & Jerry“s Shorties Eisgenuss im praktischen Miniformat to go!

Skincare mit No Cosmetics

Hautpflege ohne schlechtes Gewissen: Mit diesem Anspruch geht das Familienunternehmen Nø Cosmetics an den Start und ist damit ein Dream-Supporter von YouTopia. Nø Cosmetics steht für Inhaltsstoffe, die zu 95% natürlich sind und für wirksame Hautpflege, die innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette unter fairen Arbeitsbedingungen und ohne Tierversuche in Deutschland produziert wird. Die Skincare Produkte der Marke haben im Friseursalon Kahlschlag sowie in den Goodie Bags der teilnehmenden Creator*innen ihren Auftritt.

Gemüseanbau mit Acker

Das Sozialunternehmen Acker sorgt bei YouTopia für „dreckige Hände“. Das Ziel: Die Wertschätzung für Natur und Lebensmittel in der Gesellschaft zu steigern und ein gesundes und nachhaltiges Konsumverhalten zu verankern. Zu diesem Zweck initiierte das Sozialunternehmen unter anderem vielfach ausgezeichnete Bildungsprogramme für Schulen, Kitas und Kindergärten, in deren Rahmen Kinder und Jugendliche lernen, selbst Gemüse anzubauen. Für die Zuschauer*innen von YouTopia erklärt Sacha Hübner, Leitung Politikstrategie & Public Affairs bei Acker, nicht nur, wie viel Spaß eigener Gemüseanbau bringt, sondern welche große gesellschaftliche Wirkung das hat.

Song-Session mit Viva con Agua

Über die Mission der Stiftung Viva con Agua erzählt Mitgründer und Klimaktivist Micha Fritz im YouTopia-Programm persönlich und äußerst kreativ. Denn neben einem Experten-Talk, in dem es um „Water is a Plant Right“ geht, produziert das Viva con Agua Music Label während der Show einen eigenen „YouTopia“-Song. Im Lead ist die Produzentin Josi Miller zusammen mit Moglii, Jonas von OK Kid sowie Creator*innen vor Ort, die ihre Ideen in den Song einbringen können. Der Erlös geht in gleichen Teilen an die Stiftungen Viva con Agua und Wilderness International.

Plastik Recycling mit WILDPLASTIC

WILDPLASTIC® befreit gemeinsam mit Partner*innen weltweit die Umwelt vom wilden Plastikmüll. An den verschmutztesten Orten der Welt wird Plastikmüll eingesammelt und sortiert, um daraus wieder sinnvolle Produkte und Verpackungen zu machen. In Europa wird das wilde Plastik zu praktischen Produkten wie zum Beispiel Mülltüten, Versandtaschen oder Polybags verarbeitet. Bei YouTopia sind die Mülleimer der „Recycling Master-Challenge“ mit den so genannten WILDBAGS ausgestattet. Die Mission WILDPLASTIC® wird in diesem Kontext natürlich ebenfalls eindrucksvoll über Einspieler und Erläuterungen vorgestellt.

Social-Media-Emissionen mit klima&so

Was haben ein virales TikTok-Video und 45 Flüge zwischen Frankfurt am Main und New York City gemeinsam? Den gleichen CO2-Fußabdruck – und der ist gewaltig! klima&so macht genau diese riesigen Social-Media-Emissionen messbar und hilft dabei, sie durch wissenschaftliche Klimaschutzprojekte wieder auszugleichen. Bei YouTopia darf die Expertise von klima&so natürlich nicht fehlen: Die Emissionen des gesamten Livestreams werden getrackt und natürlich im Anschluss verlässlich ausgeglichen. Passend dazu müssen Creator*innen im Spiel „Emissions Ranking“ mit klima&so-Gründer Jean-Paul Laue ihr Wissen rund um alltägliche Klima-Fußabdrücke als Creator*innen unter Beweis stellen.

Sichtbarkeit für 1% for the Planet & 17 Ziele

One Percent for the Planet ist eine globale Bewegung, die Unternehmen dazu auffordert, mindestens ein Prozent ihres jährlichen Umsatzes für Umweltschutzorganisationen zu spenden. Ihr Ziel: Unternehmen dazu motivieren, einen aktiven Beitrag zum Schutz unserer Umwelt zu leisten. Wilderness International ist Non-Profit-Partner von One Percent for the Planet, so dass Unternehmen aus der ganzen Welt ihren „ein Prozent Umsatz“ dem Schutz des Urwaldes zukommen lassen können. Im Rahmen von YouTopia wird One Percent for the Planet sowie die „17 Ziele für nachhaltige Entwicklung“ – eine Initiative der Vereinten Nationen – im Sinne der Nachhaltigkeitsbildung des Projektes eingebracht.

Mehr Infos und den Livestream gibt es unter:

https://wilderness-international.org/youtopia

youtube.com/@youtopia_de

twitch.tv/youtopia_de

#YouTopia24 #YouTopia #WildernessInternational

***

„YouTopia – Gemeinsam für unsere Erde“ ist eine Produktion von i&u TV, einem Unternehmen der LEONINE Studios. Das Spenden-Event wurde von Science-Creator Jacob Beautemps entwickelt und ging im Jahr 2021 erstmals live. Es bringt Menschen und Marken in einem innovativen, nachhaltigen und unterhaltsamen Multichannel-Format zusammen. Der sechsstündige Livestream ist am 17.11.2024 ab 16:00 Uhr auf YouTube und Twitch zu sehen, alle Inhalte werden von einer erfahrenen Wissenschaftsredaktion erarbeitet und unterliegen hohen journalistischen Standards. 2024 sammelt YouTopia Spenden zugunsten der Naturschutzorganisation Wilderness International. Jetzt gemeinsam Regenwald schützen: https://wilderness-international.org/youtopia

