Youth Infusion Creme – das Beste aus Natur und Wissenschaft

Im Jahr 2017 gegründet, verschreibt sich die Berliner sober care GmbH ganz der modernen Hautpflege im Einklang mit der Natur. Ihre vegane Youth Infusion Creme für Mann und Frau enthält ausschließlich hochwertige Wirkstoffe ohne Beigabe schädigender Zusätze und wurde nicht an Tieren getestet. Das Ergebnis: Umweltgerechte Kosmetik gegen schädigende Umwelteinflüsse auf das größte Organ des Menschen.

Clean Care Philosophie

Philipp Roth und Simon Schier wissen, worauf es ankommt. Nur mit einer auf den individuellen Hauttyp abgestimmten Pflege lassen sich eine optimale Zellerneuerung garantieren und Frische und Spannkraft aufrechterhalten. Aus diesem Grunde setzen die Jungunternehmer mit ihrer Clean-Care-Philosophie auf eine eigene Forschung und Entwicklung unter Berücksichtigung ausschließlich qualitativ erstklassiger Inhaltsstoffe. Zusätze wie Mikroplastik, Petrochemie, Silikone oder Parabene sucht man hier vergeblich. Und auch Tiere müssen nicht leiden: Sämtliche der veganen Produkte werden an freiwilligen menschlichen Probanden getestet.

Vegan ist nicht nur Fleischverzicht

Ist die Zahl der in Deutschland lebenden Veganer mit rund einem Prozent noch gering, so steigt sie dennoch stetig an. Dabei verzichten die überzeugten Tierfreunde nicht nur auf Fleisch oder Milchprodukte. Auch Alltagsutensilien wie Kleidung oder Kosmetik dürfen bei ihnen keine tierischen Stoffe enthalten. Diesem Wunsch trägt die sober care GmbH mit ihrer gesamten Artikelauswahl Rechnung – ob bei ihrer Feuchtigkeitspflege, den klassischen Rasur-Produkten oder den aromatischen Düften.

Die Zeichen der Hautalterung mindern

Nicht umsonst ist sie das Aushängeschild des Sortiments: Die Anti-Aging Youth Infusion Cream auf der Basis ausgesuchter Aloe Vera. Die einzigartige Kombination aus hochwertigsten pflanzlichen und synthetischen Nährstoffen lässt selbst angeschlagene Frauen- wie Männerhaut wieder erstrahlen und sorgt bereits nach wenigen Anwendungen für ein frischeres Erscheinungsbild. Ihren Beitrag zu einer Verringerung oxidativen Stresses und Reduzierung der Zeichen einer natürlichen Hautalterung leisten unter anderem

-das moderne “Bio-Botox” Spilanthol

-vierfache hoch- und niedermolekulare Hyaluronsäuren

-die pflanzliche Retinol-Alternative Bakuchiol

-der Photoprotector Soliberine.

Im Zusammenspiel mit weiteren Inhaltsstoffen wie Ceramiden oder Kollagen kann sich das Resultat im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen: Falten bilden sich zurück, die Durchblutung wird angeregt, das Bindegewebe gestärkt, Hautirritationen vorgebeugt. Selbst durch lange Stunden vor dem blauen Kunstlicht des Computerbildschirms oder in der prallen Sonne wird die Haut kaum geschädigt.

Ein weiteres Plus bei einem Kauf nicht nur der Youth Infusion Cream, sondern auch jeden anderen Produktes des umfangreichen Sortiments: Die sober care GmbH liefert klimaneutral und pflanzt darüber hinaus für jede Bestellung einen Baum.

sober Premium Beauty – Vegan, natürlich und wirkstark. Für jeden Hauttyp und ohne bedenkliche Zusatzstoffe. Made in Germany.

