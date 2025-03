„Your Bali Retreat“: Unternehmerinnen-Reise ein voller Erfolg

Vom 7.2. bis 15.2. fand das erste „Your Bali Retreat“ in Uluwatu statt. Unter der Leitung von Christiane Holzinger, Finanzexpertin und Autorin, sowie Nika Basic, Unternehmerin und Expertin für Mitarbeiterführung, kamen inspirierende Unternehmerinnen aus Deutschland und Österreich zusammen, die gemeinsam ihr Leben transformierten: Ein Erfolg, der nach mehr ruft.

„Your Bali Retreat“ bot den perfekten Raum, um sowohl persönlich als auch beruflich zu wachsen. Die 11 Teilnehmerinnen aller Altersklassen aus verschiedenen Berufsbereichen fanden in einer sicheren und unterstützenden Atmosphäre die Gelegenheit, ihre vielseitigen Geschichten zu teilen, voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu inspirieren. Dabei standen nicht nur Business-Themen wie Finanzplanung, Gehaltsverhandlungen und Zielsetzung im Mittelpunkt, sondern auch die Themen Selbstfürsorge und persönliche Balance.

Für Frauen, die mehr wollen

Neben intensiven Workshops, in denen das Business-Wissen erweitert wurde, gab es auch reichlich Zeit für Entspannung und Reflexion. Vom dynamischen Crossfit und Cardio bis hin zu tiefgehenden Soundhealing-Sessions und regenerierenden Massagen – jede Aktivität förderte das ganzheitliche Wohlbefinden und ermöglichte es den Teilnehmerinnen, neue Energie zu tanken. Selbst das wechselhafte Wetter konnte den Enthusiasmus und die Energie der Gruppe nicht trüben: „Was diese Woche besonders gemacht hat, war der Spirit der Offenheit und Unterstützung. Jede Frau hat ihre Komfortzone verlassen und dabei nicht nur viel über sich selbst gelernt, sondern auch über die Stärke und Power, die entsteht, wenn Frauen sich gegenseitig unterstützen und motivieren“, freut sich Nika Basic. Die Teilnehmerinnen hatten die Gelegenheit, in einer Umgebung ohne Neid und Konkurrenzdenken zu wachsen – was zu tiefen, ehrlichen Gesprächen und gegenseitigem Empowerment führte.

Mehr Wachstum, mehr Verbundenheit

„Als Steuerberaterin, Autorin und langjährige Teilnehmerin an Retreats hatte ich hohe Erwartungen an unser erstes Retreat – und ich kann nur sagen, dass sie alle übertroffen wurden“, sagt Christiane Holzinger, die ihre Expertise in den Bereichen Finanzen, Sparen und Investieren mit nach Bali brachte. „Es war unglaublich zu sehen, wie jede Teilnehmerin sowohl persönlich als auch beruflich über sich hinausgewachsen ist. Diese Woche hat gezeigt, dass wir als Frauen gemeinsam alles erreichen können. Ich freue mich darauf, diese Reise fortzusetzen und mehr Frauen zu unterstützen, ihre Träume zu verwirklichen.“

Nächstes „Your Bali Retreat“ im November 2025

Angesichts des überwältigenden Erfolgs freuen sich Christiane Holzinger und Nika Basic bereits auf das nächste „Your Bali Retreat“ im November 2025. Auch dieses Mal wird es eine Mischung aus Business-Workshops, tiefgehender Selbstfürsorge und intensiven Sporteinheiten geben, um den Teilnehmerinnen zu helfen, ihre persönlichen und beruflichen Ziele zu erreichen. Abseits des hektischen Alltags werden die Frauen auf Bali nicht nur die Kultur und Schönheit der Insel erleben, sondern auch neue Wege finden, ihr Potenzial auszuschöpfen.

Nächster Termin: 21.11 bis 29.11.2025

Über Christiane Holzinger und Nika Basic:

Christiane Holzinger ist eine bekannte Unternehmerin, Finanzexpertin und Autorin des von „Finanzpower für Frauen“. Mit ihrem tiefgehenden Wissen über Investments und Steuern hilft sie Frauen, sich eine nachhaltige finanzielle Freiheit aufzubauen.

Nika Basic ist Unternehmerin und Netzwerkspezialistin. Als leidenschaftliche Bali-Kennerin führt sie die Retreat-Teilnehmerinnen zu Höchstleistungen und schafft einen einzigartigen Ausgleich zwischen Körper, Geist und Business.

Your Bali Retreat ist ein Business Coaching Retreat auf Bali für Frauen/Unternehmerinnen.

Bildquelle: @Antonia Baumgartner