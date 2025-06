Young Singers Camp für Jugendliche in Blankenrath

Das Young Singers Camp 2025 lädt Jugendliche vom 12. bis 14. September nach Blankenrath ein. Noch wenige Plätze frei – bis zum 30. Juni anmelden.

Ein ganzes Wochenende steht im Zeichen der Chormusik, mit Begegnungen und kreativer Energie: Vom 12. bis 14. September laden die Kreis-Chorverbände Cochem-Zell und Bernkastel-Wittlich musikbegeisterte Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren zum „Young Singers Camp“ nach Blankenrath ein.

Im Martin-Luther-Haus Blankenrath stehen von Freitag bis Sonntag Stimme, Bühnenpräsenz, Bewegung, Ausdruck und Gemeinschaft im Mittelpunkt. Unter der Leitung der erfahrenen Chorleiterin Sarah Hickethier und weiteren Fachkräften aus der Chorpraxis, erwartet die Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Programm mit internationalem Repertoire, Stimmbildung, Improvisation, Bewegungsschulung und Auftrittstraining – ganz ohne Leistungsdruck, aber mit viel Freude und Begeisterung.

Untergebracht sind die Teilnehmenden in der Jugendfreizeitstätte Blankenrath. Neben den musikalischen Einheiten bietet das Camp zahlreiche Freizeitaktivitäten, darunter Karaoke, eine betreute Disco und gemeinsames Grillen. Höhepunkt ist das gemeinsame Abschlusskonzert am Sonntag, um 14 Uhr. Gemeinsam mit der Rainbow Company und der Chorgemeinschaft Blankenrath-Liesenich, präsentieren die jungen Aktiven das Ergebnis des Camps. Das Chorkonzert ist öffentlich und lädt insbesondere die Familien – Eltern, Großeltern, Geschwister – und die Freundeskreise der Teilnehmenden zum Zuhören ein.

Die Teilnahmegebühr beträgt nur 30,00 Euro. Darin enthalten sind auch Unterkunft, Vollverpflegung und Betreuung. Das Camp ist ausdrücklich eine alkohol- und rauchfreie Veranstaltung – dieser Grundsatz wird auch im Vorfeld klar kommuniziert.

Die Zahl der Plätze ist auf 54 begrenzt. Anmeldungen sind noch bis zum 30. Juni möglich. Formulare und weitere Informationen sind über die Mitgliedsvereine der Chorverbände sowie online unter https://kcv-cochem-zell.de oder via E-Mail an info@kcv-cochem-zell.de erhältlich. Ansprechpartner sind die Vorsitzenden Ulrich Dünnes und Marcus Heintel.

Erstveröffentlicht auf Singendes Land unter https://singendesland.de/young-singers-camp-fuer-jugendliche-in-blankenrath/20493

Die Kreis-Chorverbände Cochem-Zell und Bernkastel-Wittlich sind bedeutende kulturelle Institutionen in der Region Mosel-Eifel-Hunsrück, die sich der Förderung des Chorgesangs und der musikalischen Gemeinschaft verschrieben haben. Der Kreis-Chorverband Cochem-Zell e.V. ist ein aktiver Zusammenschluss von Chören und Gesangvereinen im Landkreis Cochem-Zell. Mit über 30 aktiven Chören und rund 1.000 Sängerinnen und Sängern fördert der Verband die musikalische Vielfalt und Gemeinschaft in der Region. Zu den regelmäßigen Veranstaltungen gehören das traditionelle Kreis-Chorfestival, das Chorkonzert zum Jahresbeginn und das jährliche Kreissängerfest. Der Kreis-Chorverband Bernkastel-Wittlich e.V. vereint 45 Vereine mit über 60 Chören und Ensembles, in denen rund 1.000 aktive Sängerinnen und Sänger verschiedener Altersgruppen aktiv sind. Der Verband fördert den Chorgesang als kulturelle Gemeinschaftsaufgabe und unterstützt die Mitgliedsvereine in ihrer musikalischen Arbeit. Beide Kreis-Chorverbände setzen sich für die Erhaltung und Förderung des Chorgesangs als kulturelle Gemeinschaftsaufgabe ein. Sie bieten ihren Mitgliedsvereinen Unterstützung in Form von Fortbildungsangeboten, Chorleiterschulungen und organisatorischer Beratung. Durch regelmäßige Veranstaltungen wie Kreis-Chorkonzerte und gemeinsame Chorevents fördern sie den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Chören in der Region. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offiziellen Websites der beiden Verbände: * Kreis-Chorverband Cochem-Zell: [ https://kcv-cochem-zell.de] * Kreis-Chorverband Bernkastel-Wittlich: [ https://www.kreis-chorverband-bernkastel-wittlich.de] Gemeinsam tragen die Kreis-Chorverbände Cochem-Zell und Bernkastel-Wittlich dazu bei, die musikalische Landschaft der Region zu bereichern und den Chorgesang als lebendige Tradition zu erhalten.

Kontakt

Kreis-Chorverband Bernkastel-Wittlich

Marcus Heintel

Weidenweg 6

54518 Rivenich

02622 9789480



https://kcv-cochem-zell.de

Bildquelle: M. Heintel