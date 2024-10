YOUNEA: Beratungsservice durch die Conversational AI AVA

Wie eine KI-Assistentin den Fachkräftemangel bekämpft, Terminvereinbarungen automatisiert und den Kundenservice neu definiert

Luxemburg, 07.10.2024 – YOUNEA, ein innovatives Unternehmen aus Luxemburg, das sich auf digitale Onboarding- und KI-Systeme spezialisiert hat, setzt mit seiner fortschrittlichen Conversational AI-Lösung AVA neue Maßstäbe im Kundenservice. AVA bietet eine branchenunabhängige Lösung, die sich nahtlos in die Geschäftsprozesse integriert und rund um die Uhr (24/7) Support gewährleistet.

„Viele Unternehmen haben Vorbehalte gegenüber der Integration von KI in ihren Kundenservice,“ erklärt Maurice Voigt, Geschäftsführer von YOUNEA. „Häufig bestehen Ängste, dass die Technologie zu unpersönlich wirkt oder den menschlichen Kontakt vollständig ersetzt. Doch genau hier setzt unsere Conversational AI AVA an. Sie wurde entwickelt, um den Kundenservice effizienter und gleichzeitig kundenfreundlicher zu gestalten, ohne auf die menschliche Interaktion zu verzichten. AVA unterstützt Mitarbeiter, indem sie Routineanfragen übernimmt, sodass diese sich auf komplexere und persönliche Anliegen konzentrieren können. So bleiben Effizienz und Menschlichkeit in Balance.

Unternehmen stehen heute vor vielfältigen Herausforderungen im Kundenservice, die AVA gezielt adressiert:

1. Fachkräftemangel: Durch die Übernahme von Routineaufgaben entlastet AVA Teams, sodass sich Mitarbeitende auf strategische und wertschöpfende Aufgaben konzentrieren können.

2. Manuelle Prozesse: Die Automatisierung durch AVA spart Zeit und Ressourcen, indem wiederkehrende Aufgaben wie Terminvereinbarungen und die Beantwortung häufig gestellter Fragen übernommen werden.

3. Lange Antwortzeiten: AVA bietet durch ihre 24/7-Verfügbarkeit schnellen, personalisierten Support, unabhängig von der Tageszeit.

4. Überlastung & Fehler: KI reduziert Stress bei den Mitarbeitenden und minimiert menschliche Fehler bei der Bearbeitung von Anfragen.

5. Skalierungsprobleme: Unternehmen können problemlos wachsen, ohne dabei Einbußen im Service zu erleiden, da AVA die Kapazitäten dynamisch anpasst.

6. Fehlende Echtzeit-Analysen: AVA sammelt und analysiert Daten in Echtzeit, um die Serviceleistung zu optimieren und fundierte Entscheidungen zu ermöglichen.

7. Geringere Kundenbindung: Schnellerer, personalisierter Service steigert die Kundenzufriedenheit und trägt langfristig zur Umsatzsteigerung bei.

Conversational AI als Brücke zwischen Mensch und Maschine: AVA agiert über verschiedene Kanäle wie Telefon, Chat und E-Mail und bietet umfassenden Omnichannel-Support. Dies ermöglicht es Unternehmen, ihren Kunden jederzeit die benötigte Unterstützung zu bieten und gleichzeitig die Effizienz des Kundenservice erheblich zu steigern. „Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihren Kundenservice mit Conversational AI zu optimieren, ohne den menschlichen Aspekt zu vernachlässigen,“ erklärt Sarina Grosz, Mitgründerin von YOUNEA. „AVA soll Menschen unterstützen, nicht ersetzen.“

Ein neuer Standard im Kundenservice durch Conversational AI: Mit AVA setzt YOUNEA neue Maßstäbe im Kundenservice und hilft Unternehmen dabei, ihre Effizienz zu steigern und gleichzeitig den Fachkräftemangel zu bewältigen. Dank der flexiblen Integration in bestehende CRM- und ERP-Systeme passt sich AVA den individuellen Anforderungen jedes Unternehmens an. Die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine wird gestärkt, und Vertrauen in KI-Lösungen wird aufgebaut, um den Arbeitsalltag positiv zu verändern.

YOUNEA ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Entwicklung moderner KI-Lösungen und auf die Optimierung digitaler Onboarding-Prozesse spezialisiert hat. Mit Produkten wie AVA setzt YOUNEA neue Maßstäbe in der Unternehmenskommunikation und hilft Kunden, ihre Geschäftsprozesse zu verbessern und ihre Marktposition zu stärken.

