YOUBOOST setzt neue Maßstäbe im YouTube-Marketing: „Echte Views“ über offizielle Google Ads für maximale Sichtbarkeit

Kampagnen mit realen Nutzern statt Bots – YOUBOOST bietet kanalübergreifende YouTube-Boost-Strategie für Creator

Wer auf YouTube sichtbarer werden will, findet bei YOUBOOST eine bedarfsgerechte Lösung: Das Unternehmen kombiniert zertifizierte Google Ads-Kampagnen mit einer Mindest-Watchtime von 30 Sekunden und Erfahrungswerten von deutlich über 3 Minuten durchschnittlicher Watchtime über beworbene Videos hinweg (contentabhängig) sowie vollständiger Analytik-Transparenz, um echte Nutzer-Interaktionen und nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen.

Maßgeschneiderte Kampagnen statt „YouTube Views und Abonnenten kaufen“

YOUBOOST stellt sicher, dass jeder Videoaufruf durch echte Nutzer generiert wird – keine Bots, keine Short-Cuts. Über youboost.de können Creators Youtube zertifizierte Views kaufen Kampagnen starten, bei denen die Zielgruppe auf Land, Interessen und Nutzungsverhalten abgestimmt wird. Der Ablauf ist einfach: Kampagne auswählen, Video-Link einfügen, Zielregion und Zielgruppe wählen – und innerhalb von 12 bis 48 Stunden startet die Ausspielung.

Transparenz und Daten-Integration im Fokus

Als offizieller Google Partner bietet YOUBOOST vollständige Einblicke in die Kampagnen-Leistung. Im Kundenkonto oder über YouTube Analytics lassen sich Reichweite, Watchtime und Nutzerverhalten nachvollziehen. „Wir gewinnen nicht nur Klicks – wir setzen auf Wertschätzung, Glaubwürdigkeit und echte Zuschauerbindung“, so Moreno Carroccia, Gründer von YOUBOOST.

Warum Qualität beim Video-Marketing entscheidet

YouTube ist nach Google die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Wer hier gefunden werden möchte, braucht Sichtbarkeit, Engagement und Vertrauen. Nur wenn Klickzahlen, Abos und Interaktionen glaubwürdig sind, bewertet der Algorithmus den Kanal vorteilhaft. YOUBOOST kombiniert technische Expertise mit digitaler Beratung, um genau diese Kriterien zu erfüllen.

Jetzt Kampagne starten

Interessierte Creator und Unternehmen können unter youboost.de direkt ihre erste Kampagne starten oder eine Beratung anfordern.

Kontaktieren Sie den Kundenservice: info@youboost.ch | +41795542731

Die YOUBOOST GmbH mit Sitz in Balzers, Liechtenstein, ist auf performanceorientiertes YouTube-Marketing spezialisiert. Als offizieller Google Partner bietet das Unternehmen zertifizierte Kampagnen mit echten Nutzerinteraktionen, hoher Watchtime und vollständiger Analytik-Transparenz. Ziel ist es, Creators und Unternehmen durch maßgeschneiderte Strategien zu mehr Sichtbarkeit und nachhaltigem Wachstum auf YouTube zu verhelfen.

Kontakt

YOUBOOST GmbH

Moreno Caroccia

Gewerbestrasse 3

9496 Balzers

+41 79 554 27 31



https://youboost.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.