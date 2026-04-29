Yotel Washington DC erhält Auszeichnung für autismusfreundliches Reisen

Was für viele Reisende lange keine Selbstverständlichkeit war, wird in Washington, DC zunehmend Realität: barrierefreies und inklusives Reisen. Das Yotel Washington DC hat sich gezielt auf die Bedürfnisse von Gästen mit Autismus eingestellt und wurde dafür als erstes Hotel in den Vereinigten Staaten mit der „Autism Friendly Designation“ der Organisation Autism Speaks ausgezeichnet. Damit setzt das Hotel ein klares Zeichen für mehr Zugänglichkeit im Gastgewerbe und verbindet moderne Ausstattung mit bewusst gestalteten Serviceangeboten. Die Mitarbeitenden wurden speziell geschult, die Bedürfnisse von Gästen mit Autismus besser zu verstehen. Hinzu kommen ruhigere Bereiche und angepasste Lichtkonzepte, die den Aufenthalt für Betroffene angenehmer machen sollen.

„Diese Auszeichnung steht für mehr als nur eine Zertifizierung – sie ist ein Bekenntnis zu Gastfreundschaft ohne Barrieren“, erklärt dazu Matt Sommers, General Manager des Yotel Washington DC. „Wir freuen uns, damit einen weiteren Schritt hin zu einem zugänglicheren Hotelerlebnis zu gehen“, ergänzt Portia Hood, Associate Director of Sales des Hotels.

Das Yotel Washington DC verfügt über modern gestaltete Zimmer, ein Fitnessstudio, Co-Working-Bereiche und flexible Meetingräume. Zum Hotel gehören außerdem das Restaurant Art and Soul sowie Deck 11 mit Rooftop Lounge, Bar und Außenpool. Damit eignet sich das Haus sowohl für Geschäftsreisende als auch für Urlauber und bietet einen komfortablen Ausgangspunkt im Zentrum von Washington, DC.

Sehenswürdigkeiten rund um den Capitol Hill

Neben dem inklusiven Konzept ist auch die Lage ein wichtiger Teil des Hotelerlebnisses. Direkt am Capitol Hill gelegen, befindet sich das Yotel Washington DC mitten im politischen Zentrum der US-Hauptstadt. Das US-Kapitol und die Library of Congress sind in wenigen Gehminuten erreichbar und geben Besuchern einen direkten Eindruck vom politischen und historischen Zentrum der USA. Der U.S. Botanic Garden liegt nur rund einen Kilometer entfernt, und auch das National Building Museum ist in weniger als zehn Minuten erreichbar.

Weitere Informationen zum Yotel Washington DC finden sich unter www.yotel.com/washington-dc. Mehr News zu Washington, DC gibt es unter www.washington.org.

Die US-Hauptstadt Washington, DC liegt an der Ostküste des Landes zwischen den beiden Bundesstaaten Virginia und Maryland. Mit über 100 kostenfreien Attraktionen, darunter die berühmten Monumente entlang der National Mall sowie 16 Smithsonian Museen und der National Zoo, einer kulinarischen Vielfalt von Sterneküche bis Food Halls sowie einer Vielzahl facettenreicher Stadtviertel zeigt sich die Metropole als attraktives Städtereiseziel. Internationales Gateway ist der Washington Dulles International Airport, der mehrfach täglich aus dem deutschsprachigen Markt angeflogen wird und mit der Metro direkt an die US-Hauptstadt angebunden ist.

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Bildquelle: Yotel Washington DC