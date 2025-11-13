Yoga trifft Illusion

Neue Reihe „WOW YOGA“ im WOW Museum München

Einatmen. Ausatmen. Staunen. Mitten im Spiel aus Licht, Spiegelung und Perspektive wird Yoga im WOW Museum München zum Erlebnis der besonderen Art. Gemeinsam mit Yogalehrerin Ilse Schmücker startet das Museum die neue Reihe „WOW YOGA – Yoga & Perspektivwechsel im Museum“ – ein Format zwischen Bewegung, Achtsamkeit und Sinneserweiterung. Noch bis Weihnachten stehen Yin Yoga und Mutter-Kind-Vormittag auf dem Programm.

Was verändert sich, wenn man nicht nur schaut, sondern spürt? Genau das können Besucher:innen jetzt mit der Reihe „WOW YOGA“ im Museum erleben.

Yin Yoga am Abend

Am Montagabend wird das WOW Museum zur Kulisse für eine stille Reise: Erst durch die Räume der Illusionen – dann nach innen. Umgeben von farbigem Licht, Spiegelungen und sanften Klängen führt Ilse Schmücker durch 75 Minuten Yin Yoga: langsame, passive Haltungen, die Faszien und Bindegewebe stärken, Beweglichkeit fördern und innere Ruhe schenken. Zum Ausklang gibt es Tee, Zeit und Stille – ein Moment der Entschleunigung mitten in der Stadt.

Mutter-Kind-Vormittag

Wie verändert ein Kind den Blick auf die Welt? Dienstags lädt das WOW Museum Mütter mit Babys zum Mutter-Kind-Vormittag ein – einer Kombination aus sanftem Yoga und einem geführten Rundgang voller Aha-Momente. Zwischen Staunen, Lächeln und Loslassen entsteht Raum für Leichtigkeit, neue Kraft und Begegnung.

Raum der bewegt – innen wie außen

„Im WOW Museum geht es immer um Wahrnehmung – darum, die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Yoga folgt derselben Idee: innehalten, spüren, beobachten, ohne zu bewerten“, sagt Museumsgründerin Vanessa Kammermann. „Mit WOW YOGA schaffen wir einen Raum, in dem Bewegung, Bewusstsein und Staunen zusammenfinden – ein Perspektivwechsel nach außen und nach innen.“

Hier ist nichts wie es scheint

Das WOW Museum ist kein klassisches Museum – sondern ein „Room for Illusions“, in dem Kunst, Wahrnehmungsforschung und spielerisches Lernen ineinanderfließen. In faszinierenden Themenräumen, im Wonder Lab, an interaktiven AR-Stationen und Fotopunkten wird die Wahrnehmung selbst zum Erlebnis: Besucher:innen tauchen ein, probieren aus – und werden Teil der Illusion. Das Konzept macht sichtbar, wie subjektiv Sehen und Realität sind – und wie ein Perspektivwechsel Kreativität, Dialog und Verständnis fördert, ganz nach dem Motto „Traue deinen Augen nicht“.

Das WOW Museum lädt dazu ein, gemeinsam zu staunen, zu lachen und die eigene Wahrnehmung neu zu erleben: im Raum, im Spiel mit Illusionen – und auf der Yoga-Matte im bewussten Perspektivwechsel nach innen.

Weitere Informationen zu WOW Yoga und Anmeldungen:

Yin Yoga am Abend

Montags 18.30 bis 19.45 am 24.11., 01.12., 15.12. (Influencer-Event)

Mutter-Kind-Vormittag

Dienstags 10.-11.30 Uhr am 25.11., 02.12., 16.12.

Tickets: 39 EUR pro Session (inkl. Museumseintritt, Führung & Yogaeinheit)

Buchung online oder an der Museumskasse.

(Bitte eigene Matte mitbringen. Keine Vorkenntnisse erforderlich. Plätze limitiert.)

www.wow-museum.de

