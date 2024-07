Yoga-Training für das persönliche Wohlbefinden

Immer mehr Menschen praktizieren regelmäßig Yoga, um ihr geistiges und körperlichen Wohlbefinden zu verbessern oder zu bewahren. Dies ist auch eine Reaktion auf unsere moderne, von rascher Veränderung geprägte Welt, die uns vor viele, oft neue Heraus

Yoga, das ursprünglich aus Indien stammt, wird seit Jahrhunderten von Menschen praktiziert – zunehmend weltweit. Es kombiniert körperliche Übungen, Atemtechniken und Meditation, um das Wohlbefinden von Körper und Geist zu fördern. Zahlreiche Studien belegen inzwischen seine positiven Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit – gerade in unserer schnelllebigen, von rascher Veränderung geprägten Zeit. Diese seien nachfolgend beschrieben.

Körperlicher Nutzen eines regelmäßigen Yoga-Trainings

1.Höhere Beweglichkeit: Eine offensichtliche Wirkung von Yoga ist die gesteigerte Flexibilität. Ein regelmäßiges Üben bzw. Trainieren der Körperhaltungen dehnt und stärkt die Muskeln, was zu einer höheren Beweglichkeit führt. Dies ist speziell für Menschen, die viel sitzen und unter einem Bewegungsmangel leiden, von Vorteil.

2.Stärkere Muskulatur: Yoga-Übungen erfordern oft das Halten des eigenen Körpergewichts in einer bestimmten Position. Das stärkt die Muskulatur. Diese Kräftigung hilft, den Körper zu formen und beugt Verletzungen vor.

3.Bessere Haltung und stärkeres Gleichgewicht: Durch das bewusste Trainieren der Kernmuskulatur fördert Yoga eine gesunde Körperhaltung; zudem verbessern viele Balanceübungen das körperliche Gleichgewicht und die Koordination.

4.Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems: Zahlreiche Yoga-Übungen bewirken zudem eine Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems. Dies kann den Blutdruck senken, die Durchblutung verbessern und das Risiko von Herzkrankheiten senken.

5.Linderung von Schmerzen und Verspannungen: Viele Menschen praktizieren Yoga, um chronische Schmerzen, insbesondere Rückenschmerzen, zu lindern. Durch das Dehnen und Stärken der Muskeln sowie aufgrund der verbesserten Körperhaltung kann Yoga Schmerzen und Verspannungen reduzieren.

Mentaler Nutzen eines regelmäßigen Yoga-Trainings

1.Stressreduktion: Ein zentraler Nutzen von Yoga ist der Stressabbau. Durch entsprechende Atemtechniken und Meditation wird das parasympathische Nervensystem aktiviert, das für die Entspannung und Regeneration zuständig ist. Dies kann zu einer Reduktion des Cortisolspiegels, des Hauptstresshormons, führen.

2.Erhöhte Achtsamkeit: Yoga fördert die Fähigkeit, im Moment präsent zu sein. Die erhöhte Achtsamkeit stimuliert wiederum die geistige Klarheit und Konzentration, was in unserer hektischen, oft von Reizüberflutung geprägten Welt bedeutsam ist.

3.Emotionale Balance und Resilienz: Durch regelmäßige Yoga-Übungen lernen Menschen, besser mit ihren Emotionen umzugehen. Yoga bietet Werkzeuge, um Emotionen zu erkennen, zu akzeptieren und loszulassen. Das verbessert die emotionale Balance und erhöht die Resilienz.

4.Positiveres Selbstbild: Yoga fördert die Selbstakzeptanz und -liebe. Es lehrt, den eigenen Körper und Geist so anzunehmen, wie diese sind. Das führt zu einem positiveren Selbstbild und höheren Selbstwertgefühl.

5.Verbesserter Schlaf: Die entspannenden und stressabbauenden Eigenschaften von Yoga helfen, Schlaflosigkeit zu bekämpfen und die Schlafqualität zu verbessern.

Yoga: ein wertvolles Tool in unserer schnell-lebigen Zeit

In unserer heutigen, von rascher Veränderung geprägten Zeit wird Yoga von vielen Menschen als ein wichtiges, den erforderlichen Ausgleich schaffendes Element erfahren. Es hilft ihnen beruflich und privat, die innere Balance zu wahren.

1.Stressbewältigung: Viele Menschen stehen nicht nur beruflich unter einem ständigen Druck – aus vielerlei Gründen. Yoga hilft, diesen Stress abzubauen, indem es Techniken zur Entspannung und Stressbewältigung bietet. Eine kurze Yoga-Sitzung während der Mittagspause oder Atemübungen im Büro oder zuhause können Wunder wirken.

2.Förderung der Work-Life-Balance: In einer Zeit, in der die Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben oft verschwimmen, hilft Yoga, eine gesunde Balance zu bewahren. Es lehrt, bewusst Pausen zu machen, sich zu erden und sich für sich selbst Zeit zu nehmen.

3.Verbesserung der Resilienz: Das ständige Sich-anpassen an gesellschaftliche Veränderungen sowie neue Technologien, Arbeitsweisen usw. erfordert von den Menschen heute eine hohe Resilienz. Yoga stärkt diese Fähigkeit, indem es hilft, gelassener mit Veränderungen umzugehen und mental flexibel zu bleiben.

4.Förderung sozialer Beziehungen: Yoga-Gruppenkurse fördern das Gemeinschaftsgefühl und den sozialen Austausch. Dies kann in unserer modernen, oft anonymen und unpersönlichen Welt ein wertvoller Stabilisator sein.

5.Erhöhung der Kreativität und Problemlösefähigkeit: Durch das Fördern der mentalen Klarheit und Achtsamkeit hilft Yoga, kreative Blockaden zu lösen. Zudem erhöht es die Problemlösefähigkeit. Dies ist gerade in Stresssituationen oft von einem großen Nutzen.

Yoga-Training tut generationenübergreifend gut

Zusammenfassend kann man sagen: Yoga ist eine ganzheitliche Methode, um das Wohlbefinden von Menschen zu fördern. Durch die Kombination von körperlichen Übungen, Atemtechniken und Meditation bewirkt es eine höhere körperliche und geistige Flexibilität und Kraft sowie ein emotionales, inneres Gleichgewicht. In unserer schnelllebigen Zeit ist Yoga besonders wertvoll, da es

-beim Bewältigen und Abbauen von Stress hilft,

-die Work-Life-Balance fördert und

-die Resilienz stärkt

– und zwar generationenübergreifend. Deshalb findet es immer mehr Zuspruch.

Anja Botter, Welle in der Nordheide

Anja Botter ist Yogalehrerin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Sie leitet in Welle in der Nordheide (im Dreieck zwischen Buchholz, Tostedt und Schneverdingen / Soltau) ein Yoga-Studio, in dem sie u.a. Yoga-Kurse und -Personaltrainings anbietet; außerdem eine Praxis für Psychotherapie.

