Yamaha präsentiert „Professional Audio for Conferencing“ auf der ISE 2022

Rellingen, 21. April 2022 – Yamaha präsentiert auf der ISE 2022 in Barcelona seine Produkte und Lösungen zum Thema „Professional Audio for Conferencing“. Am Stand 3B250 können Besucher Systeme und Lösungen für professionellen Sound live erleben – mit Fokus auf Konferenzen, Workshops oder Schulungsräume.

Mit dem Versprechen „Clear Voice – No Noise“ setzt Yamaha auf beste Sprachverständlichkeit und Klangqualität bei gleichzeitiger Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen, insbesondere bei hybriden Veranstaltungen, denn jeder möchte gehört und verstanden werden. Das Unternehmen bietet alle Komponenten für herausragenden Sound, vom Mikrofon bis zum Prozessor, vom Verstärker bis zum Lautsprecher. Ob All-in-One-Lösungen oder individuelle Konfigurationen, Yamaha hat das richtige Produkt.

Auf der ISE zeigt Yamaha erstmals seine komplette ADECIA-Lösungsfamilie. Neben der Ceiling Solution mit Deckenmikrofon, der Tabletop Solution mit Tischmikrofon, ist das Highlight die neue ADECIA Wireless Solution mit dem neuen flexiblen drahtlosen Mikrofonsystem der RM-W-Serie – mit vier verschiedenen Modellen von Tisch- und Schwanenhalsmikrofonen. Die professionellen All-in-One-Audio-Lösungen der ADECIA-Familie bestehen aus Mikrofon, Konferenzprozessor, Lautsprecher und Level 2 PoE-Switch. Alle Komponenten sind einfach einzurichten und arbeiten nahtlos zusammen. Für beste Sprachqualität kommen Yamahas innovative Signalverarbeitungstechnologien wie Adaptive Echounterdrückung, Rauschunterdrückung, DeReverberation oder HVAD-Technologie (Human Voice Activity Detection) zum Einsatz.

„Hybrides Arbeiten ist mittlerweile in vielen Unternehmen oder Bildungseinrichtungen etabliert, und auch die Anforderungen an Audiosysteme in Konferenzräumen, Hörsälen oder ähnlichen Veranstaltungsorten werden immer höher“, sagt Marcus-Michael Müller, Manager Sales & Marketing für Unified Communications in Europa bei Yamaha. „Deshalb bieten wir bei Yamaha neben unseren ADECIA-Lösungen auch alle anderen Komponenten für eine komplett maßgeschneiderte Audiolösung an. Diese lassen sich je nach Situation mit anderen Systemen oder Kommunikationsplattformen zusammenfügen und integrieren, zum Beispiel für hybride Meetings, Vorträge, Konferenzen oder Workshops.“

Yamahas professionelle Audiolösungen für das Conferencing-Segment richten sich vor allem an Unternehmen und Institutionen, die über mittlere oder große Konferenz- oder Schulungsräume verfügen. Die ADECIA-Lösungen sind auch ohne viel Erfahrung in der Tontechnik leicht einzurichten, aber ebenso hat Yamaha auch weitaus komplexere, maßgeschneiderte Lösungen im Angebot. Aus diesem Grund gibt es Optionen, die für verschiedene Sektoren geeignet sind, egal ob man sich als Anbieter von IT-Lösungen oder als AV-Integrator versteht.

Die ISE 2022 findet vom 10. bis 13. Mai in der Fira Barcelona statt. Besucher finden Yamaha am Stand 3B250.

Über Yamaha Unified Communications

Audio- und Videokonferenzlösungen von Yamaha Unified Communications, Inc. machen Zusammenarbeit effizienter und steigern die Produktivität, wo auch immer Menschen arbeiten. Yamahas renommierter und qualitätsorientierter Ansatz bei der Entwicklung und Herstellung von professionellen Mikrofonsystemen, Konferenztelefonen und Video Soundbars garantiert hervorragende Audioqualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität. Die Unified Communications (UC)-Produkte von Yamaha sind sowohl kabelgebundenen als auch drahtlos verfügbar und ermöglichen es den Nutzern, in jedem Meeting Raum natürliche und klare Gespräche zu führen.

Weitere Informationen finden Sie unter de.yamaha.com/uc

