Yamaha bringt kabellosen Raumklang ins Wohnzimmer: MusicCast Surround macht Streaming-Speaker zu Surround-Lautsprechern

Rellingen, 3. März 2020 – Mit dem Multiroom-System MusicCast bringt Yamaha besten Klang ins ganze Haus. Jede Quelle kann in jedem Raum wiedergegeben werden, auf allen per MusicCast gekoppelten Geräten – von der Soundbar über den Plattenspieler bis hin zum selbstspielenden Disklavier Flügel. Aber MusicCast hat noch mehr auf Lager: Die MusicCast Surround Funktion macht es möglich, die Streaming-Lautsprecher MusicCast 20 und MusicCast 50 als Surround-Speaker ins 5.1-Setup einzubinden. Dabei entfällt lästiges Kabelverlegen, die Audioübertragung findet komplett drahtlos statt. Einrichtung und Bedienung erfolgen komfortabel über die kostenlose MusicCast Controller App.

Echter Surround-Sound mit kompatiblen MusicCast Geräten

Yamaha AV-Receiver und Soundbars sind die perfekten Herzstücke für das Home-Entertainment-System. Soundbars wie MusicCast BAR 40 und MusicCast BAR 400 bringen authentischen 3D-Surround-Sound mit packendem DTS Virtual:X™ ins Wohnzimmer – ganz unkompliziert aus nur einem schlanken Lautsprechergehäuse. Mit den Yamaha AV-Receivern der RX-V und AVENTAGE Serien lassen sich je nach Modell beeindruckende Lautsprecher-Setups einrichten, von der klassischen 5.1-Anordnung bis hin zum mächtigen 7.2.4 Dolby Atmos Heimkino. Wer echte Lautsprecher anstatt virtuellem Soundbar-Surround bevorzugt, aber keine Lautsprecherkabel für die rückwärtigen Lautsprecher durchs Wohnzimmer verlegen möchte, der greift zu MusicCast Surround: So lassen sich die kompatiblen MusicCast Streaming Lautsprecher drahtlos mit unterstützten Soundbars und AV-Receivern koppeln und werden zu vollwertigen Surround-Lautsprechern.

Streaming-Speaker werden zu Surround-Lautsprechern

Mit der kostenlosen MusicCast Controller App für iOS und Android können die Streaming-Lautsprecher MusicCast 20 und MusicCast 50 mit den kompatiblen Soundbars und AV-Receivern gekoppelt werden. Dadurch werden sie zu vollwertigen Surround-Lautsprechern in einem 5.1-Setup. Wahlweise können zwei MusicCast 20 oder zwei MusicCast 50 den linken und rechten Surround-Kanal wiedergeben. Es ist auch möglich, beide Kanäle über einen einzelnen MusicCast 50 wiederzugeben, da dieser stereofähig ist. Die Lautsprecher benötigen nur einen Stromanschluss, das Signal wird komplett drahtlos übertragen – aufwendiges Kabelverlegen entfällt. So bringt Yamaha im Handumdrehen packenden Raumklang für Serien, Filme und Videospiele ins heimische Wohnzimmer.

Yamaha MusicCast: das vielseitige Multiroom-System

Natürlich kann Yamaha MusicCast zusätzlich zum Surround-Betrieb weiterhin all seine anderen Stärken ausspielen. Das umfassende Multiroom-System bringt kompatible Komponenten in einem Netzwerk zusammen, sodass sämtliche Signale und Quellen auf allen Geräten in jedem Raum des Hauses zur Verfügung stehen. MusicCast ist dabei keine Insellösung, sondern fester Bestandteil der DNA von Yamaha AV-Produkten. Vom Streaming-Lautsprecher bis zum AV-Receiver sind so gut wie alle netzwerkfähigen Komponenten kompatibel zum MusicCast Multiroom-System. Mit dem MusicCast VINYL 500 hat Yamaha zudem den ersten Multiroom-fähigen Plattenspieler der Welt entwickelt, mit dem auch musikalische Schätze von Vinyl auf Wunsch kabellos in jedem Zimmer erklingen. Selbst ausgewachsene Klaviere und Flügel aus der Yamaha Disklavier Reihe sind kompatibel mit dem MusicCast Netzwerk. So bringt Yamaha besten Klang aus jeder Quelle ins ganze Haus.

Mit Yamaha MusicCast Surround kompatible Produkte

Die MusicCast Surround Funktionalität erfordert eine kompatible Soundbar oder einen unterstützten AV-Receiver zusammen mit den entsprechenden Streaming-Lautsprechern. Folgende Yamaha Produkte sind mit MusicCast Surround kompatibel:

Soundbars

MusicCast BAR 40

MusicCast BAR 400

ATS-4080

AV-Receiver

RX-V485, RX-D485, RX-V585, RX-V685, RX-S602

HTR-3072, HTR-4072, HTR-6072

RX-A680, RX-A780, RX-A880, RX-A1080, RX-A2080, RX-A3080

Lautsprecher

MusicCast 20

MusicCast 50

Yamaha Music Europe GmbH Firmenprofil

Yamaha ist weltgrößter Hersteller von Musikinstrumenten und einer der führenden Hersteller von Home- und Professional-Audio-Equipment. Das Unternehmen Yamaha wurde vor über 125 Jahren in Japan gegründet. Die Yamaha-Europavertretung, die seit 2009 unter dem Namen Yamaha Music Europe GmbH firmiert, besteht bereits seit 1966 und ist die zentrale europäische Vertriebsorganisation für alle Produktbereiche des Konzerns von Musikinstrumenten über Pro-Audio-Geräte bis hin zu Home-Entertainment-Produkte.

Firmenkontakt

Leserkontakt

Yamaha Music Europe GmbH

Siemensstraße 22-34

25462 Rellingen

04101/303-0

info@yamaha.de

http://de.yamaha.com

Pressekontakt

rtfm GmbH

Frank Mischkowski

Flößaustraße 90

90763 Fürth

09113109100

091131091099

yamaha@rtfm-pr.de

https://www.rtfm-pressecenter.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.