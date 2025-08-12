Xystec Dual-Bay-Dockingstation für M.2-SSD-Speicher zum Klonen ohne PC

M.2 SSD-Festplatten schnell klonen und sichern

Blitzschnelle Datenübertragung: SSDs in Höchstgeschwindigkeit klonen und sichern! Die Dual-Bay-Dockingstation von Xystec ermöglicht das Klonen ohne PC – perfekt für schnelle Datensicherungen. Dank USB-C-Schnittstelle mit bis zu 20 GBit/s nutzt man modernste Übertragungstechnologie für beste Effizienz.

Maximale Kompatibilität: Mit einfachem Plug & Play lassen sich M.2-SSDs im Format 2230, 2242, 2260, 2280 oder 22110 nutzen. Es können SSDs mit bis zu 8 TB Speicherkapazität eingesetzt und große Datenmengen leicht verwaltet werden.

Flexibler Einsatz: Perfekt für Backups, Systemmigration und Speichererweiterung. Ob als schnelle Backup-Lösung oder für IT-Profis, die regelmäßig SSDs klonen müssen – diese Dockingstation ist ein vielseitiges und unverzichtbares Werkzeug für effizientes Arbeiten.

– Unterstützt Offline-Cloning: kein Computer zum Clonen notwendig

– Kompatibel zu M.2-Größen 2230, 2242, 2260, 2280 und 22110

– Transferrate beim Klonen: bis zu 10 GBit/s

– USB-C-Transferrate: bis zu 20 GBit/s

– Unterstützt SSD-Speicher bis zu 8 TB

– Verwendet Klone-Methode „Sektor für Sektor“ (Bit für Bit) für exakte Laufwerks-Kopien

– Unterstützte Betriebssysteme: Windows, MacOS und Linux

– Stromversorgung per 230-V-Netzteil

– Maße: 64 x 64 x 17 mm, Gewicht: 186 g

– Dockingstation inklusive Netzteil, USB-Kabel (USB-C auf USB-A), USB-Kabel (USB-C auf USB-C) und deutscher Anleitung

Die Xystec Dual-Bay-Dockingstation ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3865-625 zum Preis von 69,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

Xystec 2er-Set Dual-Bay Clone-Dockingstation für NVMe M.2 SSD-Festplatten

Preis: 129,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3869

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/topG5STGi6X3Z22

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.