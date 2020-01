XPRON – Systemhaus erweitert seine Bürofläche auf 1500 qm

Mehr Platz für mittlerweile über 120 Mitarbeiter

Das Jahr 2019 ist gerade erst zu Ende gegangen, aber nicht ohne das XPRON die Weihnachtszeit genutzt hat, um seine Büroflächen zu erweitern.

Die bisherige Fläche von 1000 Quadratmeter wurde auf 1500 Quadratmeter erweitert. Außerdem gibt es jetzt eine optimalere Anordnung der Büros.

Durch die zusätzliche Fläche wurde ein großer First Level und Customer Service Bereich geschaffen, welche separat von den Sicherheitsbereichen des Second und Third Level Supports liegen. Durch das stetige jährliche Wachstum von 20 Prozent und mittlerweile über 120 Mitarbeitern wurde die zusätzliche Fläche dringend benötigt.

Weitere Bilder unserer neuen Büroflächen finden sie auf unserer Webseite.

Wir freuen uns auf das Jahr 2020 und weiteres Wachstum.

XPRON ist ein IT Dienstleister und Systemhaus aus Neuss. Seit 2005 entwickelt XPRON spezielle Prozesse und Tools für die vollumfängliche IT Betreuung des Mittelstands.

Mit dem ITIL basierten Service Desk Aufbau untergliedert in 1st Level, 2nd Level und 3rd Level greift XPRON immer da ein wo Kunden Ihre Schwachstellen haben.

Kontakt

XPRON Systems GmbH

Swen Hilse

Carl-Schurz Straße 2

41460 Neuss

02131708337

sales@xpron.com

http://www.xpron.com/index.php/das-callcenter.html

